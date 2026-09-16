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Frase do dia da Filosofia: 'Você não vence quem te feriu quando fere de volta, mas quando tira dessa pessoa o espaço que ela tinha na sua vida' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre vingança e liberdade

Revidar pode trazer uma sensação momentânea de justiça, mas a filosofia estoica propõe uma vitória diferente: recuperar o controle sobre a própria vida e deixar de permitir que as atitudes de outra pessoa determinem suas emoções

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:45

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação.
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Quando alguém nos machuca, desejar que essa pessoa experimente a mesma dor pode parecer uma reação quase automática. Queremos que ela entenda o que fez, sinta arrependimento ou descubra, da maneira mais difícil, como foi estar do outro lado. Em alguns momentos, devolver a ferida parece até uma forma de recuperar o poder que perdemos.

A frase “Você não vence quem tentou ferir você quando consegue feri-lo de volta; vence quando essa pessoa já não consegue decidir como você se sente” não é uma citação literal de Epicteto. Ela é uma reflexão inspirada em um dos princípios centrais de sua filosofia: distinguir aquilo que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto

Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução
Filósofos estoicos Ancient statue depicting the Stoic Greek philosopher Epictetus por Reprodução
Epicteto acreditava que tentar controlar os outros gera sofrimento desnecessário. por Reprodução
Suas reflexões falavam muito sobre liberdade emocional e equilíbrio mental. por Reprodução
O estoicismo de Epicteto influenciou estudos modernos sobre autocontrole e comportamento humano. por Reprodução
Mesmo sendo filósofo, Epicteto não escreveu livros diretamente; seus ensinamentos foram registrados por discípulos. por Reprodução
Muitas frases de Epicteto continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
O filósofo acreditava que grande parte do sofrimento nasce da forma como interpretamos os acontecimentos. por Reprodução
Epicteto nasceu escravizado e se tornou um dos maiores nomes do estoicismo. por Reprodução
Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. por Reprodução
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Epicteto se tornou uma das principais referências da filosofia estoica ao lado de Marco Aurélio e Sêneca. por Reprodução

Epicteto ensinava que não temos domínio sobre as ações, opiniões e escolhas das outras pessoas. Podemos ser rejeitados, criticados, traídos ou tratados de maneira injusta sem termos qualquer poder para impedir completamente que isso aconteça. O espaço em que ainda existe alguma liberdade está na maneira como lidamos com aquilo que recebemos.

Isso não significa que uma pessoa consiga simplesmente escolher não sofrer. Dor, raiva, frustração e decepção são experiências humanas e podem permanecer durante muito tempo depois de uma situação difícil. A reflexão estoica não exige indiferença, mas chama atenção para o risco de permitir que alguém continue controlando nossa vida mesmo depois de já ter nos machucado.

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Frase do dia da Filosofia: 'Nem toda opinião merece espaço dentro de você apenas porque alguém teve coragem de dizê-la em voz alta' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre domínio de si

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher começa a ser verdadeiramente livre quando deixa de organizar a própria vida em torno do medo de ser julgada' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Uma mulher começa a ser verdadeiramente livre quando deixa de organizar a própria vida em torno do medo de ser julgada' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu: justiça em todas as situações' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de exigir da vida aquilo que ela nunca prometeu: justiça em todas as situações' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio

A vingança pode criar justamente esse tipo de prisão. Enquanto você pensa no que fazer para atingir alguém, acompanha a vida dessa pessoa para descobrir se ela sofreu ou espera ansiosamente pelo momento em que ela se arrependerá, parte da sua paz continua dependendo dela. Mesmo que o sentimento seja raiva em vez de amor, o vínculo permanece.

Existe uma diferença importante entre buscar justiça e buscar vingança. Denunciar uma violência, estabelecer consequências, defender direitos ou afastar-se de quem fez mal não significa aceitar passivamente uma injustiça. O problema aparece quando a própria recuperação passa a depender da necessidade de provocar sofrimento em quem nos feriu.

Talvez a liberdade comece quando a pergunta deixa de ser “como faço essa pessoa sentir o que eu senti?” e passa a ser “quanto da minha vida ainda quero entregar ao que essa pessoa fez?”. Essa mudança não apaga o passado, mas pode impedir que ele continue recebendo espaço no presente.

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É possível chegar a um momento em que o nome já não provoca a mesma raiva, a lembrança não estraga o restante do dia e a felicidade não depende mais de assistir ao fracasso de ninguém. Não porque aquilo que aconteceu tenha se tornado aceitável, mas porque quem causou a ferida deixou de possuir o poder de continuar renovando-a.

No fim, talvez vencer não seja assistir à queda de quem desejou a sua. Pode ser chegar ao ponto em que já não importa se essa pessoa caiu, venceu, se arrependeu ou continuou exatamente igual. Quando o que ela faz já não determina como você vive, uma parte importante do poder finalmente voltou para as suas mãos.

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