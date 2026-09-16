REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Você não vence quem te feriu quando fere de volta, mas quando tira dessa pessoa o espaço que ela tinha na sua vida' - a reflexão inspirada em Epicteto sobre vingança e liberdade

Revidar pode trazer uma sensação momentânea de justiça, mas a filosofia estoica propõe uma vitória diferente: recuperar o controle sobre a própria vida e deixar de permitir que as atitudes de outra pessoa determinem suas emoções

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:45

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Quando alguém nos machuca, desejar que essa pessoa experimente a mesma dor pode parecer uma reação quase automática. Queremos que ela entenda o que fez, sinta arrependimento ou descubra, da maneira mais difícil, como foi estar do outro lado. Em alguns momentos, devolver a ferida parece até uma forma de recuperar o poder que perdemos.

A frase “Você não vence quem tentou ferir você quando consegue feri-lo de volta; vence quando essa pessoa já não consegue decidir como você se sente” não é uma citação literal de Epicteto. Ela é uma reflexão inspirada em um dos princípios centrais de sua filosofia: distinguir aquilo que depende de nós daquilo que está fora do nosso controle.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

Epicteto ensinava que não temos domínio sobre as ações, opiniões e escolhas das outras pessoas. Podemos ser rejeitados, criticados, traídos ou tratados de maneira injusta sem termos qualquer poder para impedir completamente que isso aconteça. O espaço em que ainda existe alguma liberdade está na maneira como lidamos com aquilo que recebemos.

Isso não significa que uma pessoa consiga simplesmente escolher não sofrer. Dor, raiva, frustração e decepção são experiências humanas e podem permanecer durante muito tempo depois de uma situação difícil. A reflexão estoica não exige indiferença, mas chama atenção para o risco de permitir que alguém continue controlando nossa vida mesmo depois de já ter nos machucado.

A vingança pode criar justamente esse tipo de prisão. Enquanto você pensa no que fazer para atingir alguém, acompanha a vida dessa pessoa para descobrir se ela sofreu ou espera ansiosamente pelo momento em que ela se arrependerá, parte da sua paz continua dependendo dela. Mesmo que o sentimento seja raiva em vez de amor, o vínculo permanece.

Existe uma diferença importante entre buscar justiça e buscar vingança. Denunciar uma violência, estabelecer consequências, defender direitos ou afastar-se de quem fez mal não significa aceitar passivamente uma injustiça. O problema aparece quando a própria recuperação passa a depender da necessidade de provocar sofrimento em quem nos feriu.

Talvez a liberdade comece quando a pergunta deixa de ser “como faço essa pessoa sentir o que eu senti?” e passa a ser “quanto da minha vida ainda quero entregar ao que essa pessoa fez?”. Essa mudança não apaga o passado, mas pode impedir que ele continue recebendo espaço no presente.

É possível chegar a um momento em que o nome já não provoca a mesma raiva, a lembrança não estraga o restante do dia e a felicidade não depende mais de assistir ao fracasso de ninguém. Não porque aquilo que aconteceu tenha se tornado aceitável, mas porque quem causou a ferida deixou de possuir o poder de continuar renovando-a.