REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Você pode discordar profundamente de alguém sem precisar transformar essa pessoa em sua inimiga' - a reflexão inspirada em Marco Aurélio sobre as diferenças políticas

Às vésperas do segundo turno das eleições, o pensamento estoico convida a refletir sobre respeito, autocontrole e a maneira como tratamos pessoas que possuem convicções diferentes das nossas, especialmente quando as divergências chegam às relações familiares

Fernanda Varela

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 00:00

Flávio Bolsonaro e Lula Crédito: Reprodução

“Você pode discordar profundamente de alguém sem precisar transformar essa pessoa em sua inimiga.” A frase não é uma citação literal de Marco Aurélio, mas uma reflexão inspirada em seu pensamento sobre a convivência humana, a justiça e a importância de não permitir que as atitudes dos outros determinem nosso próprio comportamento.

Existem famílias que conseguem conversar sobre quase tudo, mas deixam de se entender quando o assunto é política. Pessoas que compartilharam aniversários, dificuldades, perdas e décadas de convivência passam a trocar acusações, evitar encontros e interromper conversas porque descobriram que não pensam da mesma maneira. Em alguns casos, uma divergência que poderia ser discutida acaba se transformando em um conflito que ultrapassa as eleições e atinge relações construídas ao longo de muitos anos.

Marco Aurélio 1 de 5

O problema nem sempre está na existência de opiniões diferentes. Discordar faz parte da convivência humana, especialmente quando estão em discussão assuntos que envolvem valores, expectativas e diferentes visões de sociedade. A dificuldade aparece quando a discordância deixa de ser dirigida às ideias e passa a definir completamente a maneira como enxergamos a outra pessoa.

Marco Aurélio, imperador romano e um dos principais representantes do estoicismo, dedicou parte de suas reflexões à necessidade de preservar o próprio caráter diante de comportamentos que consideramos inadequados. Em “Meditações”, o filósofo aborda a importância da justiça, do domínio das próprias reações e da compreensão de que a convivência humana envolve diferenças e conflitos.

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Essa perspectiva ajuda a pensar sobre o que acontece quando uma discussão política deixa de ser uma troca de argumentos e se transforma em uma disputa na qual cada participante deseja derrotar o outro. Em vez de ouvir o que está sendo dito, as pessoas passam a procurar motivos para desqualificar quem está falando. Uma opinião diferente pode ser interpretada como provocação, e qualquer tentativa de diálogo acaba recebida com desconfiança.

Nas redes sociais, essa dinâmica pode ganhar ainda mais intensidade. Publicações, comentários e mensagens são compartilhados rapidamente, muitas vezes sem espaço para esclarecer intenções ou compreender o contexto de uma afirmação. Uma discussão iniciada por causa de uma notícia pode terminar em ofensas pessoais, ressentimentos e rompimentos que permanecem mesmo depois que o assunto deixa de ocupar as manchetes.

Mas discordar profundamente não exige abandonar o respeito. É possível defender convicções, apresentar argumentos e reconhecer diferenças importantes sem recorrer automaticamente à humilhação. Ouvir alguém também não significa concordar com essa pessoa, assim como manter uma conversa respeitosa não exige renunciar aos próprios princípios.

Isso não quer dizer que todas as divergências sejam pequenas ou que qualquer relação precise ser preservada independentemente das circunstâncias. Existem conflitos que envolvem direitos, discriminação, ameaças e comportamentos que ultrapassam uma simples diferença de opinião. Nesses casos, estabelecer limites ou se afastar pode ser uma decisão legítima de proteção.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio não pede que alguém aceite ofensas em nome da harmonia. Seu ponto central está na possibilidade de escolher como agir diante do desacordo, sem transformar a hostilidade em uma resposta obrigatória.

Talvez a maior dificuldade seja lembrar disso justamente quando a discussão envolve alguém próximo. Um pai, uma mãe, um irmão ou um amigo não deixa automaticamente de possuir uma história conosco porque pensa de maneira diferente. Ao mesmo tempo, preservar um vínculo não significa ignorar atitudes ofensivas ou abrir mão de convicções fundamentais.

O segundo turno das eleições brasileiras está marcado para 25 de outubro de 2026. A data representa uma oportunidade de refletir não apenas sobre escolhas políticas, mas também sobre a maneira como as divergências são conduzidas dentro e fora das famílias.

Depois da votação, continuarão existindo encontros familiares, amizades, relações de trabalho e espaços compartilhados por pessoas que não concordam em tudo. Algumas diferenças permanecerão importantes, mas isso não torna a agressividade uma consequência inevitável.

Talvez uma das demonstrações mais difíceis de maturidade seja conseguir defender aquilo em que se acredita sem sentir necessidade de humilhar quem discorda. Não porque todas as opiniões tenham o mesmo fundamento ou as mesmas consequências, mas porque o respeito também se revela na maneira como enfrentamos conflitos.

A reflexão inspirada em Marco Aurélio lembra que não controlamos as convicções dos outros, mas podemos examinar nossas próprias atitudes. E, em tempos de discussões intensas, essa responsabilidade pode fazer diferença entre uma conversa difícil e uma relação marcada por ressentimentos.