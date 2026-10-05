REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Você pode passar a vida esperando as coisas acalmarem e descobrir tarde demais que essa confusão também é a sua vida' - a reflexão inspirada em Sêneca sobre adiar a felicidade

O filósofo estoico refletiu sobre a brevidade da existência e a maneira como desperdiçamos o tempo, ideias que ajudam a questionar um hábito comum: esperar os problemas terminarem, a rotina melhorar e as preocupações desaparecerem para finalmente começar a aproveitar a vida

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 00:45

Sêneca Crédito: Reprodução

“Você pode passar a vida esperando as coisas se acalmarem e descobrir tarde demais que aquela confusão também era a sua vida.” A frase não é uma citação literal de Sêneca, mas uma reflexão inspirada especialmente em suas ideias sobre o tempo e a brevidade da existência.

Existe uma promessa que muita gente repete para si mesma durante anos: quando essa fase passar, eu vou viver melhor. Quando o trabalho estiver menos corrido, vou descansar. Quando as contas estiverem organizadas, vou aproveitar. Quando os filhos crescerem, vou cuidar de mim. Quando terminar esse problema, vou viajar. Quando tudo estiver finalmente tranquilo, haverá tempo para aquilo que realmente importa.

O problema é que uma preocupação termina e outra aparece. A rotina profissional muda, surgem novas responsabilidades, alguém da família precisa de atenção, uma despesa inesperada chega e aquele período completamente tranquilo que deveria inaugurar a “vida de verdade” continua sendo empurrado para algum ponto do futuro.

Enquanto isso, a vida não fica parada esperando.

5 curiosidades sobre Sêneca 1 de 5

Sêneca tratou diretamente dessa relação com o tempo em “Sobre a Brevidade da Vida”. Para o filósofo romano, o problema não estava simplesmente em recebermos poucos anos, mas na maneira como parte deles é desperdiçada. Sua reflexão atravessou séculos justamente porque toca em uma contradição que continua atual: podemos proteger cuidadosamente dinheiro e bens enquanto tratamos o próprio tempo como se fosse inesgotável.

Isso não significa que seja possível ignorar dificuldades concretas e simplesmente “aproveitar o momento”. Existem períodos realmente pesados. Há problemas financeiros, doenças, luto, excesso de trabalho, cuidado com familiares e inúmeras circunstâncias nas quais sobreviver à rotina já exige grande esforço. Nem toda pessoa possui a liberdade de interromper obrigações para fazer aquilo que deseja.

A armadilha está em acreditar que a vida só poderá ser vivida quando todas essas imperfeições desaparecerem.

Talvez a casa nunca esteja completamente organizada, o trabalho nunca fique definitivamente tranquilo e o dinheiro nunca pareça suficiente para eliminar qualquer preocupação. Talvez sempre exista alguma pendência esperando pela segunda-feira. Se a felicidade depender da ausência absoluta de problemas, ela poderá permanecer eternamente marcada para depois.

E muitas vezes não estamos adiando grandes sonhos. Adiamos coisas pequenas. Um almoço demorado com os pais, uma tarde sem olhar o celular, uma visita a alguém querido, uma viagem curta, um hobby abandonado ou simplesmente algumas horas em que não precisamos transformar cada minuto em produtividade.

É fácil considerar esses momentos secundários quando existem tantas obrigações aparentemente mais urgentes. O perigo é perceber anos depois que aquilo que parecia secundário era justamente uma parte importante da vida que gostaríamos de ter vivido mais.

Há pessoas que passam décadas esperando determinada fase terminar. Depois sentem saudade justamente daquele período que, enquanto acontecia, parecia apenas uma confusão a ser superada. Os filhos pequenos davam trabalho, mas cresceram. A casa cheia era barulhenta, mas ficou silenciosa. Os pais exigiam atenção, mas envelheceram. Os amigos estavam sempre por perto, até que a rotina de cada um tomou outro caminho.

Isso não significa romantizar fases difíceis. Significa reconhecer que momentos imperfeitos também podem conter coisas que um dia farão falta.

Talvez viver não seja chegar a um ponto em que finalmente não existe nenhum problema. Pode ser aprender a não entregar todos os dias bons ao futuro apenas porque o presente ainda possui dificuldades.