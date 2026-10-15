REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Você pode vigiar o celular, questionar cada amizade e controlar os horários de alguém, mas nunca conseguirá obrigar uma pessoa a ser fiel' - a reflexão inspirada em Epicteto

O filósofo estoico ensinou a distinguir aquilo que está sob nosso controle das escolhas que pertencem aos outros, uma reflexão que ajuda a compreender por que o ciúme excessivo, a vigilância e as proibições não são capazes de garantir a fidelidade em um relacionamento

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 00:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

“Você pode vigiar o celular, questionar cada amizade e controlar todos os horários de alguém, mas nunca conseguirá obrigar uma pessoa a ser fiel. A fidelidade é uma escolha que não pertence a você.” A frase não é uma citação literal de Epicteto, mas uma reflexão inspirada em um dos princípios centrais de sua filosofia: a distinção entre aquilo que depende de nossas próprias decisões e aquilo que está fora do nosso controle.

Há pessoas que transformam o relacionamento em uma investigação permanente. Querem saber com quem o parceiro conversa, por que demorou a responder uma mensagem, quem começou a segui-lo nas redes sociais e o motivo de ter chegado alguns minutos mais tarde. Conferem horários, procuram contradições e fazem perguntas cujas respostas raramente conseguem trazer tranquilidade. O mais curioso é que, mesmo depois de tantas verificações, continuam sentindo exatamente o mesmo medo de serem traídas.

10 curiosidades sobre Epicteto 1 de 10

A insegurança pode chegar ao ponto de transformar situações comuns em grandes conflitos. Uma conversa com um colega de trabalho desperta suspeitas, uma saída com amigos provoca discussões e até uma fotografia publicada na internet pode ser interpretada como tentativa de chamar a atenção de outra pessoa. Aos poucos, o relacionamento deixa de ser um espaço de convivência e passa a funcionar como um ambiente em que um dos parceiros precisa justificar praticamente tudo o que faz.

Epicteto, filósofo estoico que viveu entre os séculos I e II, dedicou seus ensinamentos à maneira como os seres humanos lidam com os acontecimentos que não podem controlar. No “Manual de Epicteto”, uma de suas obras mais conhecidas, aparece a distinção entre aquilo que depende de nós, como nossos julgamentos e escolhas, e aquilo que não está inteiramente submetido à nossa vontade.

Embora Epicteto não tenha formulado a frase apresentada nesta reflexão nem tratado das relações amorosas nos termos atuais, seu pensamento permite compreender uma das maiores dificuldades de quem sofre com o ciúme: aceitar que nenhuma pessoa possui controle absoluto sobre o comportamento de outra.

Dentro de um relacionamento, é possível conversar sobre fidelidade, estabelecer acordos, demonstrar respeito e escolher como agir diante de situações que provocam desconforto. O que não é possível é garantir, por meio da vigilância, que o parceiro jamais tomará uma decisão contrária aos compromissos assumidos.

Uma pessoa pode exigir acesso ao celular do companheiro e descobrir que não existe nenhuma conversa suspeita. Mas isso não significa necessariamente que se sentirá segura. Pode começar a imaginar que mensagens foram apagadas, que existe outro aplicativo ou que alguma coisa está sendo escondida. Quando a desconfiança se torna permanente, qualquer resposta pode abrir espaço para uma nova pergunta.

O mesmo acontece com as amizades. Alguém pode exigir que o parceiro se afaste de determinada pessoa por acreditar que ela representa uma ameaça ao relacionamento. Depois que esse contato termina, outra amizade começa a provocar desconforto. Em seguida, aparecem questionamentos sobre colegas de trabalho, conhecidos antigos e pessoas que interagem nas redes sociais.

O problema é que o medo de ser traído não desaparece necessariamente quando as oportunidades de convivência com outras pessoas são reduzidas. Em alguns casos, a insegurança apenas encontra novos motivos para continuar existindo.

É justamente nesse ponto que a reflexão inspirada em Epicteto ganha força. A fidelidade não depende apenas das circunstâncias em que alguém se encontra, mas das decisões que essa pessoa toma diante delas. Um parceiro pode estar cercado de oportunidades para desrespeitar o relacionamento e continuar escolhendo agir com lealdade. Da mesma maneira, alguém pode viver sob fiscalização constante e ainda encontrar formas de romper os acordos estabelecidos.

Isso significa que controlar o ambiente não é o mesmo que controlar o caráter de uma pessoa. Impedir determinadas saídas, fiscalizar conversas e restringir amizades não produz automaticamente compromisso, sinceridade ou respeito.

Em muitos relacionamentos, o ciúme excessivo é confundido com uma demonstração de amor. Há quem interprete as cobranças como prova de que o parceiro se importa e considere a ausência de ciúme um sinal de indiferença. Mas sentir medo de perder alguém não significa necessariamente amar mais, assim como respeitar a liberdade do outro não representa falta de interesse.

O amor pode envolver preocupação, vulnerabilidade e insegurança, especialmente quando existe uma história anterior de abandono ou traição. Esses sentimentos merecem ser compreendidos, mas não justificam qualquer comportamento. Existe uma diferença importante entre conversar sobre algo que provoca sofrimento e exigir que outra pessoa abra mão de sua autonomia para eliminar esse desconforto.

Imagine alguém que pede ao parceiro para avisar quando chegar em casa depois de uma viagem. Dependendo do contexto, esse pedido pode representar cuidado e preocupação com sua segurança. A situação é diferente quando a pessoa exige fotografias, localização em tempo real e explicações detalhadas sobre cada minuto do percurso porque acredita que, sem fiscalização, será enganada.

O que diferencia essas situações não é apenas a existência de informações compartilhadas, mas a maneira como elas são solicitadas, os acordos envolvidos e a liberdade que cada pessoa possui para estabelecer limites.

A filosofia de Epicteto também ajuda a compreender o sofrimento provocado pela tentativa de controlar o futuro. Quem vive com medo de uma traição pode passar grande parte do relacionamento tentando antecipar situações que ainda não aconteceram. Em vez de aproveitar os momentos de carinho, permanece preocupado com a possibilidade de que tudo termine.

Uma mensagem amorosa pode ser recebida com desconfiança. Um elogio desperta a dúvida sobre sua sinceridade. Até os dias tranquilos podem ser acompanhados pela sensação de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer.

A pessoa está ao lado de alguém que escolheu permanecer, mas sua atenção continua concentrada na possibilidade de abandono. O medo de perder o relacionamento começa a ocupar mais espaço do que a própria experiência de vivê-lo.

É importante reconhecer, entretanto, que nem toda desconfiança nasce de uma insegurança sem fundamento. Existem relacionamentos marcados por mentiras, traições anteriores e comportamentos que comprometem a confiança. Nessas situações, o desconforto pode estar relacionado a acontecimentos concretos, e reconstruir o vínculo exige responsabilidade de quem rompeu os acordos.

Mesmo nesses casos, porém, a vigilância permanente não substitui a necessidade de mudanças reais. Se uma pessoa só consegue acreditar na fidelidade do parceiro quando tem acesso a todas as suas conversas e acompanha cada movimento, talvez seja necessário avaliar se existem condições para que a confiança seja reconstruída.

A reflexão inspirada em Epicteto não significa aceitar passivamente qualquer comportamento. Reconhecer que não podemos controlar as escolhas dos outros não nos impede de estabelecer limites, encerrar uma relação ou decidir que determinadas atitudes são incompatíveis com nossos valores.

Pelo contrário, essa distinção permite compreender onde está nossa responsabilidade. Não podemos obrigar alguém a ser fiel, mas podemos escolher permanecer ou não em um relacionamento marcado por desrespeito. Não podemos impedir todas as mentiras, mas podemos decidir como reagir quando descobrimos que fomos enganados.

Também podemos conversar sobre nossas necessidades, observar comportamentos e avaliar se existe reciprocidade. O que não podemos fazer é transformar outra pessoa em alguém confiável apenas porque conseguimos controlar sua rotina.

Essa diferença pode parecer simples, mas costuma ser difícil de aceitar. Quando amamos alguém, desejamos segurança e estabilidade. Queremos acreditar que o relacionamento continuará existindo e que não seremos surpreendidos por uma decepção. O problema surge quando esse desejo legítimo se transforma na exigência de garantias que ninguém é capaz de oferecer.

Nenhuma relação humana está completamente protegida contra mudanças, conflitos ou decisões inesperadas. Mesmo os casais que compartilham muitos anos de convivência continuam dependendo das escolhas individuais de cada parceiro para preservar os compromissos assumidos.

Em situações mais graves, o ciúme pode se transformar em controle coercitivo, isolamento social, ameaças e violência psicológica. Por isso, comportamentos possessivos não devem ser tratados como demonstrações românticas de intensidade emocional. O medo de perder alguém não concede o direito de restringir sua liberdade, invadir sua privacidade ou provocar sofrimento para garantir obediência.

Há ainda uma consequência dolorosa quando a vigilância passa a dominar o relacionamento: a pessoa que está sendo constantemente fiscalizada pode começar a sentir que sua palavra não possui valor. Não importa quantas vezes demonstre compromisso, sempre haverá uma nova suspeita. Com o tempo, essa sensação pode produzir ressentimento, afastamento e perda da espontaneidade.

O parceiro deixa de compartilhar acontecimentos porque deseja conversar e passa a fornecer informações para evitar discussões. As demonstrações de carinho podem ser acompanhadas de cobranças, enquanto momentos que deveriam ser agradáveis se tornam oportunidades para novos questionamentos.

A tentativa de impedir uma traição acaba prejudicando a convivência mesmo quando nenhuma infidelidade aconteceu.

O pensamento estoico oferece uma perspectiva importante sobre essa contradição. Em vez de dedicar toda a energia à tentativa de controlar o comportamento alheio, Epicteto convida a examinar aquilo que realmente pertence às nossas decisões: a maneira como agimos, os limites que estabelecemos e os valores que orientam nossas escolhas.

Isso não elimina a possibilidade de sofrimento. Ser traído pode provocar dor profunda, abalar a autoestima e comprometer a confiança construída ao longo de anos. Mas viver permanentemente em estado de vigilância também possui consequências emocionais, especialmente quando o medo passa a determinar toda a dinâmica da relação.

Talvez uma das maiores dificuldades de amar seja reconhecer que a permanência de alguém não pode ser garantida por proibições. Uma pessoa pode escolher continuar ao nosso lado porque deseja compartilhar a vida conosco, respeita os compromissos assumidos e valoriza a relação. Mas essa decisão precisa continuar pertencendo a ela.

A fidelidade verdadeira não depende da ausência de oportunidades para trair, assim como a confiança não deveria depender da capacidade de fiscalizar cada movimento do parceiro. Ambas estão relacionadas às escolhas que duas pessoas fazem quando ninguém está observando.

A reflexão inspirada em Epicteto convida a abandonar a ilusão de que é possível impedir qualquer decepção por meio do controle. Podemos cuidar de uma relação, conversar sobre inseguranças e exigir respeito aos acordos estabelecidos, mas não temos o poder de determinar a consciência ou a vontade de outra pessoa.

Porque alguém que deseja ser fiel não precisa perder sua liberdade para demonstrar compromisso. E alguém que decidiu trair não se tornará necessariamente leal apenas porque aprendeu a viver sob vigilância.