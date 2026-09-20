REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Alguns infinitos são maiores que outros' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre histórias que duram pouco, mas significam uma vida inteira

A célebre frase do livro de John Green lembra que a importância de uma relação não pode ser medida apenas pelo tempo que ela durou

Fernanda Varela

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 00:00

A Culpa é das Estrelas Crédito: Reprodução

Costumamos medir muitas coisas pelo tempo. Um casamento de décadas parece automaticamente maior do que um relacionamento de poucos anos, uma amizade de infância parece mais importante do que alguém conhecido recentemente e uma despedida precoce pode provocar a sensação de que uma história terminou antes de realmente acontecer. Mas algumas relações desafiam completamente essa matemática.

“Alguns infinitos são maiores que outros” é uma das frases mais conhecidas de “A Culpa é das Estrelas”, romance de John Green publicado em 2012. Na história, Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters vivem um amor atravessado desde o início pela consciência de que talvez não tenham todo o tempo que gostariam. É justamente diante dessa limitação que o livro transforma a ideia de infinito em uma maneira de falar sobre aquilo que cabe dentro do tempo que recebemos.

100 livros de romantasia para ler até o fim do ano 1 de 100

A frase parte de uma ideia aparentemente contraditória. Se algo é infinito, como um infinito poderia ser maior do que outro? No contexto da obra, porém, a imagem ajuda a expressar algo profundamente humano: nem sempre precisamos de uma vida inteira ao lado de alguém para que aquela pessoa ocupe um espaço imenso em nossa história.

Existem pessoas que conhecemos durante poucos meses e que mudam alguma coisa em nós para sempre. Existem relações longas que terminam sem deixar a mesma profundidade. Isso acontece porque duração e significado não são necessariamente a mesma coisa. O calendário consegue contar quantos dias duas pessoas passaram juntas, mas não consegue medir aquilo que viveram dentro deles.

Essa reflexão também ajuda a compreender por que determinadas despedidas doem tanto mesmo quando a história foi curta. Quem observa de fora pode pensar que não houve tempo suficiente para existir tamanha saudade, mas sentimentos não obedecem necessariamente a uma proporção entre duração e intensidade. Às vezes, pouco tempo foi suficiente para criar planos, intimidade, lembranças e uma versão de futuro que parecia possível.

Em “A Culpa é das Estrelas”, essa percepção se torna ainda mais dolorosa porque seus personagens convivem diretamente com a fragilidade da vida. Eles não podem escolher quanto tempo terão, mas podem atribuir significado ao tempo que conseguem compartilhar. A limitação não torna o amor menos importante. De certa maneira, faz com que cada momento adquira ainda mais valor.

Isso não significa romantizar relações breves ou acreditar que toda história intensa precisa ser inesquecível. O que a frase permite questionar é nossa necessidade de usar apenas a duração para determinar a importância de alguma coisa. Há experiências que permanecem conosco muito depois de terminarem, enquanto outras podem durar anos sem provocar a mesma transformação.

Talvez cada pessoa carregue seus próprios “infinitos”. Uma infância ao lado de alguém, alguns anos de um grande amor, meses de uma amizade inesperada ou até um período curto vivido com uma pessoa que partiu cedo demais. Nenhum deles precisa ter durado para sempre para ter parecido enorme enquanto existia.