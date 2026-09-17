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Frase do dia da Literatura: 'Estas alegrias violentas têm fins violentos' - a reflexão de 'Romeu e Julieta' sobre amores intensos que podem terminar tão rápido quanto começam

A célebre passagem de William Shakespeare alerta para os riscos de sentimentos vividos com tanta intensidade que não deixam espaço para tempo, equilíbrio e reflexão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 00:00

Romeu e Julieta
Romeu e Julieta Crédito: Reprodução

Existem relações que começam devagar, ganham intimidade aos poucos e permitem que duas pessoas descubram quem realmente são antes de construir algo maior. Outras parecem acontecer de uma vez. Em poucos dias surgem declarações, planos, promessas e a sensação de que finalmente encontramos alguém capaz de mudar completamente nossa vida. A intensidade pode ser fascinante, mas também pode fazer parecer profundo aquilo que ainda não teve tempo de criar raízes.

“Estas alegrias violentas têm fins violentos” é uma das passagens mais conhecidas de “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. A frase é dita por Frei Lourenço ao jovem Romeu, quando ele percebe a intensidade com que o rapaz vive seu amor por Julieta. No mesmo discurso, o religioso aconselha moderação, antecipando de maneira simbólica o destino trágico dos protagonistas.

Conheça 10 livros-jogos ou livros imersivos

Léa não é a culpada, de Zoé Ash (Intrínseca). Paris, 23h47. O professor Armand Duval é encontrado morto em seu apartamento no Quai des Orfèvres. Nenhum sinal de arrombamento. A janela está entreaberta.Sobre a mesa, uma lista com milhares de nomes… e 13 pistas.Cabe ao leitor desvendar o mistério.Léa não é a culpada é uma investigação de verdade ― sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. Apenas o leitor, 13 pistas incontornáveis e uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o único culpado. por Reprodução
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Detetive de banheiro, de M. Diane Vogt (Best-Seller). Largue o seu celular! Somente o seu senso de lógica apurado e olhar atento aos detalhes suspeitos podem impedir os malfeitores de cometerem o próximo crime! Coloque à prova a sua perspicácia no único lugar onde ninguém jamais irá incomodá-lo com os desafios de Detetive de banheiro . por Reprodução
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O caso do diamante Dumpleton, de Hartigan Browne (Via Leitura). Acompanhe o detetive Hartigan Browne em uma investigação que desafia os limites do raciocínio lógico. Venha testar suas habilidades de detetive e se tornar parte desta jornada. Será que você consegue decifrar o grande mistério? por Reprodução
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Léa não é a culpada, de Zoé Ash (Intrínseca). Paris, 23h47. O professor Armand Duval é encontrado morto em seu apartamento no Quai des Orfèvres. Nenhum sinal de arrombamento. A janela está entreaberta.Sobre a mesa, uma lista com milhares de nomes… e 13 pistas.Cabe ao leitor desvendar o mistério.Léa não é a culpada é uma investigação de verdade ― sem reviravoltas roteirizadas, nem pistas narrativas falsas. Apenas o leitor, 13 pistas incontornáveis e uma lógica afiada para eliminar, um a um, os 40.000 suspeitos e descobrir o único culpado. por Reprodução

A história de Romeu e Julieta é marcada justamente pela velocidade. Os dois pertencem a famílias rivais, apaixonam-se rapidamente e precisam viver o relacionamento em meio ao conflito, ao segredo e à urgência. O amor parece tão poderoso que todo o restante perde importância diante dele.

Séculos depois, a frase continua provocando identificação porque intensidade e profundidade ainda são facilmente confundidas. Uma relação pode provocar emoções enormes sem necessariamente possuir uma base sólida. Sentir muito não significa conhecer profundamente, assim como desejar alguém intensamente não garante que duas pessoas consigam construir uma vida saudável juntas.

Isso aparece quando um relacionamento começa cercado de excessos. A necessidade de estar junto o tempo inteiro pode parecer prova de amor, o ciúme pode ser confundido com preocupação e decisões importantes podem ser tomadas quando duas pessoas ainda conhecem apenas as versões mais encantadoras uma da outra. Quando a realidade começa a aparecer, aquilo que parecia perfeito pode enfrentar dificuldades para sobreviver fora da euforia inicial.

A reflexão não significa que todo amor intenso esteja condenado ao fracasso. Existem relações que começam rapidamente e permanecem durante décadas, assim como existem relacionamentos construídos lentamente que terminam. O ponto está em não usar a intensidade do sentimento como única medida da qualidade de um vínculo.

O tempo revela coisas que a paixão dificilmente consegue mostrar nos primeiros encontros. É na convivência que aparecem diferenças, limites, maneiras de enfrentar conflitos, expectativas sobre o futuro e a capacidade de respeitar o outro quando a emoção deixa de ser novidade. Amar alguém também envolve descobrir se aquele sentimento consegue existir quando a vida volta a ser comum.

Talvez por isso a advertência de Shakespeare tenha sobrevivido tão bem ao tempo. Algumas experiências são tão intensas que parecem destinadas a durar para sempre justamente porque, enquanto acontecem, não conseguimos imaginar a vida depois delas.

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“Romeu e Julieta” mostra o extremo trágico dessa intensidade, mas sua reflexão pode ser levada para situações muito mais cotidianas. Nem tudo aquilo que começa como uma explosão precisa terminar da mesma maneira. Às vezes, o desafio de um grande amor não é sentir cada vez mais, mas aprender a transformar a intensidade dos primeiros momentos em algo capaz de continuar existindo quando o fogo inicial encontra a realidade.

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