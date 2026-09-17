REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Estas alegrias violentas têm fins violentos' - a reflexão de 'Romeu e Julieta' sobre amores intensos que podem terminar tão rápido quanto começam

A célebre passagem de William Shakespeare alerta para os riscos de sentimentos vividos com tanta intensidade que não deixam espaço para tempo, equilíbrio e reflexão

Fernanda Varela

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 00:00

Romeu e Julieta Crédito: Reprodução

Existem relações que começam devagar, ganham intimidade aos poucos e permitem que duas pessoas descubram quem realmente são antes de construir algo maior. Outras parecem acontecer de uma vez. Em poucos dias surgem declarações, planos, promessas e a sensação de que finalmente encontramos alguém capaz de mudar completamente nossa vida. A intensidade pode ser fascinante, mas também pode fazer parecer profundo aquilo que ainda não teve tempo de criar raízes.

“Estas alegrias violentas têm fins violentos” é uma das passagens mais conhecidas de “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare. A frase é dita por Frei Lourenço ao jovem Romeu, quando ele percebe a intensidade com que o rapaz vive seu amor por Julieta. No mesmo discurso, o religioso aconselha moderação, antecipando de maneira simbólica o destino trágico dos protagonistas.

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A história de Romeu e Julieta é marcada justamente pela velocidade. Os dois pertencem a famílias rivais, apaixonam-se rapidamente e precisam viver o relacionamento em meio ao conflito, ao segredo e à urgência. O amor parece tão poderoso que todo o restante perde importância diante dele.

Séculos depois, a frase continua provocando identificação porque intensidade e profundidade ainda são facilmente confundidas. Uma relação pode provocar emoções enormes sem necessariamente possuir uma base sólida. Sentir muito não significa conhecer profundamente, assim como desejar alguém intensamente não garante que duas pessoas consigam construir uma vida saudável juntas.

Isso aparece quando um relacionamento começa cercado de excessos. A necessidade de estar junto o tempo inteiro pode parecer prova de amor, o ciúme pode ser confundido com preocupação e decisões importantes podem ser tomadas quando duas pessoas ainda conhecem apenas as versões mais encantadoras uma da outra. Quando a realidade começa a aparecer, aquilo que parecia perfeito pode enfrentar dificuldades para sobreviver fora da euforia inicial.

A reflexão não significa que todo amor intenso esteja condenado ao fracasso. Existem relações que começam rapidamente e permanecem durante décadas, assim como existem relacionamentos construídos lentamente que terminam. O ponto está em não usar a intensidade do sentimento como única medida da qualidade de um vínculo.

O tempo revela coisas que a paixão dificilmente consegue mostrar nos primeiros encontros. É na convivência que aparecem diferenças, limites, maneiras de enfrentar conflitos, expectativas sobre o futuro e a capacidade de respeitar o outro quando a emoção deixa de ser novidade. Amar alguém também envolve descobrir se aquele sentimento consegue existir quando a vida volta a ser comum.

Talvez por isso a advertência de Shakespeare tenha sobrevivido tão bem ao tempo. Algumas experiências são tão intensas que parecem destinadas a durar para sempre justamente porque, enquanto acontecem, não conseguimos imaginar a vida depois delas.