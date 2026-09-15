REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Meu bom conceito, uma vez perdido, está perdido para sempre' - a reflexão de 'Orgulho e Preconceito' sobre quando uma decepção muda a forma como enxergamos alguém

A frase de Jane Austen provoca uma reflexão sobre confiança, primeiras impressões e por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de oferecer uma segunda chance depois de se sentirem decepcionadas

Fernanda Varela

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 00:00

‘Orgulho e Preconceito Crédito: Reprodução

Existem erros que conseguimos compreender, conversar e deixar para trás. Outros parecem modificar definitivamente a imagem que tínhamos de alguém. A pessoa continua sendo a mesma diante dos nossos olhos, mas alguma coisa mudou: passamos a interpretar suas palavras com mais cautela, desconfiamos de atitudes que antes não provocariam dúvida e já não conseguimos oferecer a mesma confiança de antes.

“Meu bom conceito, uma vez perdido, está perdido para sempre” aparece em “Orgulho e Preconceito”, clássico de Jane Austen publicado em 1813. A frase é dita por Mr. Darcy durante uma conversa com Elizabeth Bennet e revela uma característica importante do personagem: sua dificuldade em recuperar a boa opinião sobre alguém depois que ela foi perdida.

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A passagem ganha ainda mais significado dentro de uma história construída justamente em torno de julgamentos. Elizabeth forma opiniões sobre Darcy, Darcy também precisa confrontar seus próprios preconceitos e, ao longo da narrativa, ambos descobrem que aquilo que acreditavam saber sobre outras pessoas nem sempre correspondia completamente à realidade.

Na vida cotidiana, perder o “bom conceito” sobre alguém pode acontecer de maneira semelhante. Uma mentira descoberta, uma traição, uma atitude inesperada ou até a maneira como alguém se comporta quando acredita que não está sendo observado pode revelar um lado que desconhecíamos. A decepção não acontece apenas pelo ato em si, mas pelo choque entre quem imaginávamos que aquela pessoa fosse e aquilo que acabamos de descobrir.

É por isso que pedir desculpas nem sempre consegue devolver imediatamente aquilo que existia antes. O perdão pode acontecer sem que a confiança retorne na mesma velocidade. Podemos compreender os motivos de alguém e ainda assim precisar de tempo para acreditar novamente em suas palavras. Em determinadas situações, a relação continua, mas já não funciona com a mesma inocência.

Ao mesmo tempo, “Orgulho e Preconceito” também oferece uma provocação importante sobre a rigidez dos nossos julgamentos. Se uma opinião perdida nunca pudesse ser recuperada, ninguém teria espaço para demonstrar que foi mal interpretado, reconhecer um erro ou realmente mudar. A própria trajetória dos personagens mostra como primeiras impressões podem ser incompletas e como conhecer melhor alguém pode transformar aquilo que acreditávamos ser uma certeza.

Isso não significa que todas as pessoas mereçam uma segunda chance. Há comportamentos repetidos, relações destrutivas e quebras de confiança que justificam o afastamento. Oferecer espaço para alguém mudar é diferente de ignorar sinais apenas porque gostaríamos de continuar acreditando na versão que tínhamos daquela pessoa.

Talvez a questão mais difícil esteja justamente em descobrir quando uma decepção revelou o verdadeiro caráter de alguém e quando mostrou apenas um erro dentro de uma história muito maior. Nem sempre teremos essa resposta imediatamente. O tempo, a repetição das atitudes e a disposição para assumir responsabilidade costumam dizer mais do que qualquer promessa feita depois de uma crise.