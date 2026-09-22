REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Meus pensamentos são estrelas que eu não consigo arrumar em constelações' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre sobrecarga emocional

A frase do livro de John Green traduz aqueles momentos em que pensamentos, medos e sentimentos parecem existir todos ao mesmo tempo, mas encontrar palavras para organizá-los se torna difícil

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 00:00

A Culpa é das Estrelas Crédito: Reprodução

Há dias em que sabemos que alguma coisa está acontecendo dentro de nós, mas não conseguimos explicar exatamente o quê. Pensamos em uma conversa, depois no futuro, lembramos de algo que aconteceu anos atrás, imaginamos situações que talvez nunca aconteçam e tentamos encontrar uma conclusão para tudo isso. Quanto mais pensamos, porém, menos conseguimos organizar aquilo que sentimos.

“Meus pensamentos são estrelas que eu não consigo arrumar em constelações” é uma das frases mais conhecidas de “A Culpa é das Estrelas”, romance de John Green publicado em 2012. Na obra, a imagem transforma pensamentos em estrelas espalhadas pelo céu: individualmente elas existem e podem ser percebidas, mas falta alguma coisa capaz de ligá-las e formar um desenho compreensível.

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Talvez seja justamente por isso que a frase tenha se tornado tão identificável fora do livro. Nem sempre nossa dificuldade está em não saber o que pensamos. Às vezes, sabemos até demais. Existem tantas preocupações, possibilidades, lembranças e emoções acontecendo simultaneamente que não conseguimos descobrir qual delas merece atenção primeiro.

Isso pode acontecer depois de um término, diante de uma decisão importante, durante uma mudança ou simplesmente em períodos em que a vida parece exigir respostas para muitas coisas ao mesmo tempo. Uma parte de nós quer seguir em frente, outra ainda olha para trás. Queremos tomar uma decisão, mas imaginamos tudo o que pode dar errado. Sentimos saudade e, ao mesmo tempo, sabemos que não queremos determinada situação de volta.

Nem toda contradição significa que estamos confusos sobre aquilo que queremos. É possível amar alguém e reconhecer que uma relação precisa terminar, sentir medo e ainda desejar uma mudança, estar feliz por uma conquista e preocupado com aquilo que ela exigirá depois. Sentimentos diferentes podem coexistir sem que um deles necessariamente torne o outro falso.

O problema é que frequentemente esperamos conseguir transformar tudo o que sentimos em uma explicação organizada. Queremos encontrar rapidamente o motivo da tristeza, decidir o que fazer e chegar a uma conclusão que coloque cada pensamento em seu devido lugar. Só que algumas experiências precisam de tempo antes de começarem a fazer sentido.

A metáfora das constelações também carrega uma beleza particular. Uma estrela isolada pode parecer apenas um ponto no céu, mas quando conseguimos estabelecer relações entre vários desses pontos surge uma imagem. Com nossos pensamentos, muitas vezes acontece algo semelhante. Aquilo que hoje parece completamente desconectado pode ganhar significado quando conseguimos olhar para a experiência com alguma distância.

Isso não significa que todo turbilhão emocional vá se resolver sozinho. Quando pensamentos se tornam persistentes, provocam sofrimento intenso ou começam a prejudicar a rotina, procurar apoio profissional pode ser importante. Mas nem toda dificuldade de organizar o que sentimos significa que existe algo errado conosco. Existem momentos genuinamente complexos, para os quais respostas simples talvez nem existam.

Talvez a força da frase de “A Culpa é das Estrelas” esteja justamente em conseguir colocar em palavras uma experiência que tantas pessoas têm dificuldade de explicar. Às vezes, os pensamentos estão todos ali. O que ainda não encontramos é a maneira de conectá-los.