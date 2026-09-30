REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'O homem que não brinca perdeu para sempre a criança que vivia nele' - a reflexão de Pablo Neruda sobre aquilo que perdemos ao crescer

Em “Confesso que vivi”, o poeta chileno e vencedor do Nobel de Literatura deixou uma reflexão sobre a importância de preservar, mesmo na vida adulta, a curiosidade, a imaginação e a capacidade de se encantar com o mundo

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:12

“Vinte poemas de amor e uma canção desesperada”, publicado em 1924, tornou-se uma das obras mais conhecidas de Pablo Neruda. Crédito: Reprodução

Crescer parece exigir uma série de despedidas. Aos poucos, brincadeiras são substituídas por responsabilidades, a curiosidade precisa dividir espaço com compromissos e aquilo que fazemos simplesmente porque nos diverte começa a parecer menos importante diante de tudo aquilo que “precisa” ser feito. Para Pablo Neruda, porém, abandonar completamente essa dimensão da infância poderia significar perder algo de que o adulto ainda sentiria muita falta.

“A criança que não brinca não é criança, mas o homem que não brinca perdeu para sempre a criança que vivia nele e que lhe fará muita falta”, escreveu o poeta chileno em “Confesso que vivi”, livro de memórias publicado postumamente em 1974.

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A frase ganha força justamente porque Neruda não tratava o brincar apenas como uma atividade reservada às crianças. Em suas memórias, ao falar sobre a relação que mantinha com suas casas e seus objetos, o escritor revela uma maneira lúdica de experimentar o mundo. Era como se crescer não precisasse significar abandonar completamente a capacidade de imaginar, descobrir e se surpreender.

Essa característica também aparece em sua literatura. Nas “Odas Elementares”, Neruda transformou objetos e elementos comuns da vida cotidiana em matéria poética. Cebolas, meias, alimentos e outros elementos aparentemente banais receberam sua atenção. O extraordinário não precisava estar necessariamente em algo raro: também poderia surgir de uma maneira diferente de observar aquilo que sempre esteve diante dos olhos.

Talvez seja justamente essa capacidade que muitos adultos perdem pelo caminho. A infância costuma ser marcada por perguntas, invenções e experiências realizadas sem que exista necessariamente uma finalidade produtiva. Uma criança pode desenhar sem desejar ser artista, correr sem contar calorias e brincar sem imaginar como aquela atividade poderá melhorar seu currículo.

Na vida adulta, essa lógica frequentemente se inverte. O tempo passa a ser medido pelo que conseguimos produzir dentro dele. Um hobby pode rapidamente se transformar em uma possibilidade de renda, o exercício precisa apresentar resultados e até o descanso pode provocar culpa quando parece não servir para alguma finalidade.

Brincar, nesse sentido, não precisa significar voltar literalmente às atividades da infância. Pode representar permitir-se fazer alguma coisa apenas pelo prazer de fazê-la. Dançar sem preocupação com desempenho, cantar sem precisar cantar bem, inventar, rir, jogar, criar ou simplesmente olhar alguma coisa conhecida com curiosidade novamente.

Isso também não significa ignorar as responsabilidades da vida adulta. Crescer inevitavelmente envolve compromissos que uma criança não possui. Há trabalho, contas, família e decisões que precisam ser tomadas. A provocação de Neruda está em questionar se assumir essas responsabilidades exige necessariamente expulsar de nós tudo aquilo que um dia tornou a vida espontânea e surpreendente.

Talvez algumas pessoas não sintam falta exatamente da infância, mas da maneira como conseguiam estar presentes nela. Sentem falta de quando uma tarde parecia longa, uma descoberta pequena parecia extraordinária e a diversão não precisava ser justificada como útil.

Neruda recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e construiu uma obra marcada por diferentes fases, da poesia amorosa aos textos políticos e às celebrações de elementos cotidianos. Em “Confesso que vivi”, publicado após sua morte, o escritor reuniu lembranças de sua trajetória e também deixou reflexões sobre a maneira como experimentou o mundo.

A frase sobre a criança que permanece dentro do adulto talvez seja uma das mais simples dessas provocações. Crescer é inevitável. Perder completamente a capacidade de brincar, imaginar e se maravilhar, não.