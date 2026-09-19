REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'O mundo não é uma fábrica de realização de desejos' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre aceitar que nem tudo acontece como gostaríamos

A frase do livro de John Green confronta uma das experiências mais difíceis da vida: perceber que querer muito alguma coisa não significa que teremos o poder de fazê-la acontecer

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 00:00

A Culpa é das Estrelas Crédito: Reprodução









Desde cedo, somos incentivados a acreditar que esforço, esperança e determinação podem nos levar até aquilo que desejamos. Em muitos momentos, isso é verdade. Estudar pode abrir oportunidades, dedicação pode melhorar nossas habilidades e algumas escolhas realmente conseguem mudar o rumo de uma vida. O problema aparece quando transformamos essa possibilidade na ideia de que tudo aquilo que desejamos depende apenas de nós.

“O mundo não é uma fábrica de realização de desejos” é uma das frases mais conhecidas de “A Culpa é das Estrelas”, romance de John Green publicado em 2012. Dentro de uma história atravessada pelo câncer, pelo amor e pela consciência da finitude, a afirmação ganha um significado especialmente duro: existem coisas que podemos desejar profundamente e que, ainda assim, a vida simplesmente não nos dará.

Essa talvez seja uma das descobertas mais difíceis da vida adulta. Podemos amar alguém que não deseja permanecer, fazer tudo certo e ainda perder uma oportunidade, planejar durante anos algo que nunca acontecerá ou enfrentar uma situação que nenhuma quantidade de esforço será capaz de desfazer. Nem todo fracasso significa falta de tentativa, assim como nem toda perda poderia ter sido evitada se tivéssemos feito alguma coisa diferente.

A dificuldade está em aceitar essa realidade sem transformar aceitação em desistência. Reconhecer que não controlamos tudo não significa parar de lutar pelas coisas que queremos. Significa entender que existe uma diferença entre aquilo que nossas escolhas podem modificar e aquilo que nenhuma vontade consegue garantir.

Também existe uma crueldade silenciosa na ideia de que todas as pessoas conseguem aquilo que desejam quando se esforçam o suficiente. Se isso fosse verdade, quem não conseguiu determinado resultado seria sempre culpado pelo próprio fracasso. A realidade é muito mais complexa. Circunstâncias, oportunidades, saúde, decisões de outras pessoas e acontecimentos imprevisíveis também interferem nos caminhos que uma vida pode tomar.

Nos relacionamentos, essa constatação pode ser especialmente dolorosa. Podemos querer uma segunda chance sem que o outro queira oferecê-la, desejar que alguém mude ou imaginar um futuro ao lado de uma pessoa que escolheu seguir outro caminho. Por mais verdadeiro que seja um sentimento, ele não nos concede controle sobre a vontade de quem está do outro lado.

Talvez amadurecer também envolva aprender a distinguir persistência de insistência. Há momentos em que continuar tentando pode nos aproximar de um objetivo. Em outros, insistir significa permanecer preso à expectativa de que a realidade finalmente se transforme naquilo que desejamos que ela seja.

“A Culpa é das Estrelas” apresenta personagens que possuem desejos profundamente humanos, mas vivem diante de limites que não escolheram. É justamente nesse cenário que a frase encontra sua força. A vida pode ser injusta, imprevisível e indiferente aos planos que fizemos para ela, mas isso não significa que aquilo que conseguimos viver dentro dessas limitações não tenha valor.