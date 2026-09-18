REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser' - a reflexão de 'Hamlet' sobre tudo aquilo que ainda podemos nos tornar

A célebre frase da obra de William Shakespeare lembra que aquilo que somos hoje não determina necessariamente os limites de quem ainda podemos ser no futuro

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 00:00

Hamlet Crédito: Reprodução

É fácil olhar para a própria vida e acreditar que aquilo que existe hoje será também aquilo que existirá amanhã. Uma profissão parece definir para sempre uma carreira, um fracasso vira prova de incapacidade e uma fase difícil começa a ser confundida com uma vida inteira. Quando passamos muito tempo na mesma realidade, imaginar outra versão de nós mesmos pode parecer cada vez mais difícil.

“Sabemos o que somos, mas não o que podemos ser” é uma frase de “Hamlet”, uma das obras mais conhecidas de William Shakespeare. Na peça, as palavras são ditas por Ofélia e aparecem em um contexto próprio da personagem, mas atravessaram os séculos justamente porque permitem uma reflexão muito maior sobre identidade, transformação e aquilo que ainda desconhecemos a respeito de nós mesmos.

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Existe uma diferença enorme entre reconhecer quem somos e acreditar que estamos condenados a permanecer exatamente assim. O presente oferece informações sobre nossa vida, nossas escolhas e nossas circunstâncias atuais, mas não consegue antecipar todas as experiências que ainda poderão nos transformar.

Uma pessoa que hoje acredita não ter coragem para recomeçar pode descobrir essa coragem quando finalmente precisar usá-la. Alguém que passou anos convencido de que não era capaz de determinada coisa pode perceber, diante de uma oportunidade, que conhecia muito mais os próprios medos do que os próprios limites. Muitas capacidades só aparecem quando a vida cria situações em que precisamos colocá-las à prova.

O problema surge quando transformamos experiências passadas em sentenças sobre o futuro. “Eu nunca consegui”, “não sou esse tipo de pessoa” e “isso não é para mim” parecem apenas descrições, mas podem se tornar fronteiras. Em vez de explicar quem fomos até determinado momento, começam a decidir antecipadamente quem teremos permissão para ser depois dele.

Isso não significa acreditar que qualquer pessoa pode alcançar qualquer coisa apenas desejando muito. Existem circunstâncias financeiras, sociais, familiares e pessoais que interferem diretamente nas possibilidades de cada um. Reconhecer que ainda podemos mudar não exige ignorar esses limites, mas também não exige transformar todos eles em permanentes.

Às vezes, a mudança acontece de maneira quase imperceptível. Uma pessoa aprende algo novo, abandona uma relação que já não fazia bem, muda de trabalho, começa novamente depois de um fracasso ou simplesmente passa a reagir de maneira diferente a situações que antes pareciam impossíveis de enfrentar. Quando olha para trás, percebe que já não é exatamente aquela pessoa que um dia acreditou que seria para sempre.

Talvez seja justamente esse o poder que a frase encontrada em “Hamlet” ainda possui. Conhecemos a versão de nós mesmos que chegou até aqui, com suas qualidades, erros, medos e conquistas. Mas nenhuma dessas informações é capaz de revelar completamente quem seremos diante das experiências que ainda não vivemos.