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Frase do dia da Literatura: 'Sem dor, não poderíamos conhecer o prazer' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre por que os momentos difíceis mudam a forma como enxergamos os dias felizes

A frase do livro de John Green provoca uma reflexão sobre os contrastes da vida e como experiências dolorosas podem transformar nossa percepção daquilo que antes parecia comum

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 00:00

A culpa é das estrelas
A culpa é das estrelas Crédito: Reprodução

Talvez seja impossível reconhecer completamente o alívio sem ter experimentado algum tipo de angústia. Da mesma maneira, determinados momentos felizes ganham um significado diferente depois que atravessamos períodos difíceis. Uma conversa tranquila, uma manhã comum ou simplesmente a presença de alguém podem parecer pequenas coisas até o dia em que descobrimos como é sentir falta delas.

“Sem dor, não poderíamos conhecer o prazer” aparece em “A Culpa é das Estrelas”, romance de John Green publicado em 2012. Dentro de uma história marcada pelo amor, pela doença e pela consciência de que a vida pode ser muito mais curta do que gostaríamos, a frase coloca lado a lado duas experiências que normalmente tentamos separar: aquilo que nos faz sofrer e aquilo que nos faz perceber o valor de estar vivo.

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Asas de sangue, de Briar Boleyn (Seguinte). Eu, Medra Pendragon, sou a última cavaleira de dragões — ou pelo menos é o que dizem. O engraçado é que faz muito tempo que os dragões estão extintos nesta terra. Mesmo assim, por algum motivo os vampiros decidiram que sou valiosa o bastante para ser capturada. Agora estou presa na Academia Bloodwing, onde os sangues-nobres comandam tudo e o resto de nós não passa de peças descartáveis em seus jogos de poder.Mas essa nem é a pior parte. Eis que surge Blake Drakharrow: frio, arrogante e, devo admitir, perigosamente lindo. Desde que nos conhecemos, ele não perde a chance de me atormentar. E, graças a um ritual antigo, agora estamos… noivos. É uma romantasia do subgênero 'dark academia' com dragões e vampiros.  por Reprodução
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Isso não significa que seja necessário sofrer para merecer felicidade. Também não significa que toda dor esconda uma lição ou que acontecimentos ruins precisem ser transformados em algo positivo. Existem perdas injustas, experiências traumáticas e sofrimentos que ninguém precisaria enfrentar para aprender qualquer coisa. Romantizar a dor pode ser tão cruel quanto ignorá-la.

A reflexão ganha outro sentido quando pensamos no contraste. Muitas vezes, só percebemos o valor de determinadas coisas depois que elas deixam de ser garantidas. A saúde pode parecer comum até adoecermos. A presença de alguém pode fazer parte da rotina até que uma despedida aconteça. Um período de tranquilidade pode passar despercebido até atravessarmos uma fase em que tudo parece difícil.

Depois disso, algumas coisas continuam exatamente iguais, mas nós já não conseguimos enxergá-las da mesma maneira. Aquilo que antes parecia pequeno pode ganhar importância porque agora conhecemos sua ausência. Não foi necessariamente a dor que tornou aquela coisa valiosa, mas ela pode ter revelado um valor que a rotina havia escondido.

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Isso também acontece depois de momentos emocionalmente difíceis. Quem atravessou um término doloroso pode descobrir o tamanho da paz quando finalmente deixa de esperar uma mensagem. Quem viveu durante muito tempo em uma relação desgastante pode perceber como é diferente estar em um lugar onde não precisa medir cada palavra. Quem passou por uma fase de grandes incertezas pode começar a valorizar dias em que absolutamente nada extraordinário acontece.

Em “A Culpa é das Estrelas”, essa percepção se torna especialmente intensa porque seus personagens não conseguem tratar o tempo como algo ilimitado. Os momentos felizes existem ao lado da possibilidade da perda, e justamente essa fragilidade torna cada experiência compartilhada ainda mais significativa.

Talvez a vida não precise ser dividida entre fases completamente boas e completamente ruins. Dor e prazer podem fazer parte da mesma trajetória, e uma experiência não necessariamente apaga a outra. Podemos carregar uma perda e voltar a rir, sentir saudade e construir novas memórias, reconhecer aquilo que nos machucou sem permitir que isso seja a única coisa capaz de definir nossa história.

No fim, a frase de “A Culpa é das Estrelas” não precisa ser entendida como um elogio ao sofrimento. Talvez sua força esteja em lembrar que os contrastes também modificam nossa maneira de enxergar a vida. Depois de conhecer dias muito difíceis, às vezes descobrimos que aquilo que chamávamos de “um dia comum” já continha muito mais felicidade do que éramos capazes de perceber.

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