REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Seria um privilégio ter meu coração partido por você' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre amores que valem a pena mesmo quando podem terminar em dor

A frase do livro de John Green mostra que algumas pessoas se tornam tão importantes que, mesmo conhecendo o risco de perdê-las, ainda escolheríamos viver a história ao lado delas

Fernanda Varela

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 00:00

A Culpa é das Estrelas Crédito: Reprodução

Se soubéssemos antecipadamente que uma relação terminaria e que sofreríamos com esse fim, ainda escolheríamos vivê-la? A resposta mais lógica talvez fosse evitar a dor. Na prática, porém, existem pessoas e experiências que se tornam tão importantes que o sofrimento de perdê-las não consegue apagar o valor de tê-las encontrado.

“Seria um privilégio ter meu coração partido por você” é uma das frases marcantes de “A Culpa é das Estrelas”, romance de John Green publicado em 2012. Na obra, a declaração está ligada a uma história em que amar alguém também significa conviver com a possibilidade real da perda, já que Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters enfrentam o câncer e sabem que o tempo pode não estar a favor deles.

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Normalmente, pensamos em um coração partido como algo que deveria ser evitado. Depois de uma grande decepção, inclusive, é comum prometer que nunca mais permitiremos que alguém tenha poder suficiente para provocar a mesma dor. Criamos defesas, diminuímos expectativas e tentamos entrar nas próximas relações sem nos entregar da mesma maneira.

A frase apresenta uma perspectiva diferente. Ela não celebra o sofrimento nem transforma relações dolorosas em algo desejável. O que ela sugere é que algumas histórias podem ter valido tanto enquanto existiram que a possibilidade de sofrer depois não seria motivo suficiente para desejar que nunca tivessem acontecido.

Essa diferença é importante. Não há privilégio em ser maltratado, traído ou permanecer em uma relação que destrói emocionalmente alguém. A dor evocada pela passagem está relacionada à vulnerabilidade inevitável de amar uma pessoa que podemos perder, e não à obrigação de suportar comportamentos que nos machucam.

Talvez muitas pessoas reconheçam esse sentimento quando olham para relações que já terminaram. Houve lágrimas, saudade e momentos em que parecia mais fácil desejar nunca ter conhecido aquela pessoa. Depois que o tempo passa, porém, algumas conseguem perceber que o final doloroso não invalida tudo o que existiu antes dele.

Isso também vale para vínculos que terminam por circunstâncias que ninguém escolheu. Há amores interrompidos pela distância, caminhos que se separaram, amizades que pertenceram intensamente a determinada fase da vida e pessoas que partiram cedo demais. Algumas ausências são dolorosas justamente porque houve algo muito valioso antes delas.

“A Culpa é das Estrelas” trabalha constantemente com essa tensão entre duração e significado. Seus personagens não possuem a garantia de um futuro longo, mas isso não torna menor aquilo que conseguem construir no presente. Pelo contrário, a consciência de que o tempo pode ser curto torna ainda mais evidente o valor daquilo que conseguem viver juntos.

Talvez seja impossível amar verdadeiramente sem aceitar algum risco. Quem se torna importante para nós também se torna alguém cuja ausência poderia doer. Eliminar completamente essa possibilidade exigiria não permitir que ninguém chegasse perto o suficiente para fazer falta.