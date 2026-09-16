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Frase do dia da Literatura: 'Viver é muito perigoso' - a reflexão de 'Grande Sertão: Veredas' sobre a coragem de continuar mesmo sem saber o que vem pela frente

A célebre frase de Guimarães Rosa atravessa a obra como um lembrete de que viver significa lidar com escolhas, incertezas e riscos que nenhuma tentativa de controle consegue eliminar completamente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:00

Grande Sertão: Veredas
Grande Sertão: Veredas Crédito: Divulgação/ André Carvalho

Existem pessoas que passam boa parte da vida esperando o momento em que finalmente se sentirão seguras. Esperam ter certeza antes de mudar de emprego, garantias antes de começar um relacionamento, coragem antes de tomar uma decisão ou algum sinal de que determinado caminho terminará bem. O problema é que a vida raramente oferece esse tipo de garantia.

“Viver é muito perigoso” é uma das frases mais conhecidas de “Grande Sertão: Veredas”, romance de João Guimarães Rosa publicado em 1956. A expressão aparece repetidamente na narrativa de Riobaldo e sintetiza uma das grandes inquietações da obra: viver significa atravessar um mundo em que nem sempre conseguimos distinguir antecipadamente o caminho certo, prever as consequências das escolhas ou controlar aquilo que acontecerá conosco.

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O perigo de que Riobaldo fala não se limita ao risco físico presente no sertão e na vida dos jagunços. Ao narrar sua história, o personagem revisita decisões, sentimentos, dúvidas, conflitos morais e acontecimentos que ainda tenta compreender. O sertão de Guimarães Rosa também se transforma, assim, em espaço para pensar sobre as incertezas da própria existência.

Essa reflexão continua atual porque grande parte das nossas escolhas acontece sem que conheçamos o final. Podemos escolher uma profissão e descobrir anos depois que queremos outra, confiar em alguém e nos decepcionar, terminar uma relação e sentir saudade ou começar novamente sem saber se a nova tentativa dará certo. Não existe maneira de experimentar uma vida inteira antecipadamente para somente depois decidir qual caminho deveríamos ter seguido.

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O medo costuma aparecer justamente nessa ausência de garantias. Quando não sabemos o que acontecerá, permanecer onde estamos pode parecer a alternativa mais segura. Só que não escolher também produz consequências. Permanecer em um emprego infeliz, continuar em uma relação apenas pelo medo da solidão ou abandonar um desejo para evitar a possibilidade de fracassar não elimina os riscos da existência. Apenas troca um tipo de risco por outro.

Isso não significa que coragem seja agir impulsivamente ou ignorar perigos reais. Existem decisões que exigem planejamento, prudência e tempo. A força da frase está em reconhecer que nem mesmo a decisão mais cuidadosa consegue retirar completamente a imprevisibilidade da vida.

Talvez amadurecer envolva abandonar a esperança de controlar tudo antes de começar a viver. Algumas respostas só aparecem depois da escolha, algumas capacidades só descobrimos diante da necessidade e certos caminhos somente podem ser conhecidos quando finalmente entramos neles.

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“Viver é muito perigoso” poderia parecer uma frase pessimista se significasse apenas que alguma coisa ruim pode acontecer a qualquer momento. Dentro das inquietações de “Grande Sertão: Veredas”, porém, ela ganha uma dimensão muito maior. O perigo está também na complexidade de existir, escolher, amar, duvidar e tentar compreender a própria trajetória enquanto ainda estamos atravessando-a.

Talvez não exista uma maneira completamente segura de viver. E esse pode ser justamente um dos grandes desafios da existência: entender que não precisamos eliminar toda incerteza para continuar caminhando. Porque esperar uma vida sem riscos antes de começar a vivê-la pode acabar se tornando, por si só, outro risco.

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