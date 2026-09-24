REFLEXÃO

Frase do dia da Literatura: 'Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo' - a reflexão de 'A Culpa é das Estrelas' sobre o risco de amar alguém

A frase do livro de John Green lembra que criar vínculos também significa aceitar certa vulnerabilidade, porque ninguém consegue amar profundamente sem correr o risco de algum dia sofrer

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 00:00

A Culpa é das Estrelas Crédito: Reprodução

Gostar de alguém envolve um risco que muitas vezes preferiríamos evitar. Quanto mais importante uma pessoa se torna, maior também pode ser sua capacidade de nos decepcionar, provocar saudade ou deixar uma ausência difícil de preencher. Ainda assim, passar a vida evitando qualquer possibilidade de sofrimento significaria também evitar muitos dos vínculos capazes de torná-la especial.

“Você não pode escolher se vai ou não se ferir neste mundo, mas pode escolher quem vai feri-lo” é uma das passagens mais conhecidas de “A Culpa é das Estrelas”, romance de John Green publicado em 2012. A frase aparece em uma história na qual amor e perda estão profundamente ligados, já que Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters vivem uma relação atravessada pela consciência da fragilidade da vida.

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A reflexão é dura justamente porque confronta uma fantasia bastante comum: a de que seria possível encontrar uma forma de viver sem ser machucado. Podemos tentar controlar nossas escolhas, selecionar cuidadosamente quem deixamos se aproximar e abandonar situações diante dos primeiros sinais de perigo, mas nenhuma dessas estratégias consegue oferecer proteção absoluta contra a dor.

Relacionamentos são um exemplo evidente disso. Mesmo uma pessoa que nos ama pode nos decepcionar, cometer erros ou simplesmente deixar de ocupar o mesmo lugar em nossa vida. Algumas histórias terminam por escolhas, outras pelas circunstâncias e existem ainda aquelas em que ninguém necessariamente fez algo errado. O fim, porém, pode doer de qualquer maneira.

É importante não transformar a frase em uma justificativa para permanecer em relações abusivas ou aceitar comportamentos que provocam sofrimento repetidamente. Escolher amar alguém não significa conceder a essa pessoa permissão para ferir, humilhar ou desrespeitar. Há uma diferença enorme entre a vulnerabilidade inevitável de criar um vínculo e tolerar deliberadamente aquilo que nos destrói.

O sentido mais interessante da passagem está justamente na impossibilidade de retirar todo risco das relações humanas. Quando confiamos, oferecemos ao outro acesso a partes de nós que não mostramos a qualquer pessoa. Quando amamos, passamos a ter algo a perder. Quando criamos expectativas, também abrimos espaço para a possibilidade de que elas não sejam realizadas.

Por isso, depois de uma grande decepção, algumas pessoas tentam construir uma vida em que ninguém consiga chegar perto o suficiente para machucá-las novamente. A estratégia pode diminuir determinados riscos, mas também pode impedir novas experiências. Proteger o coração de qualquer possibilidade de dor significa, em alguma medida, protegê-lo também da possibilidade de criar novos vínculos.

Em “A Culpa é das Estrelas”, essa escolha ganha uma dimensão ainda mais intensa. Os personagens sabem que amar não será capaz de protegê-los da perda. Mesmo assim, aquilo que vivem juntos não se torna menos valioso simplesmente porque existe a possibilidade de terminar.

Talvez amar nunca tenha sido encontrar alguém incapaz de nos causar qualquer dor. Pessoas são imperfeitas, relações são imprevisíveis e a própria vida pode separar quem gostaria de permanecer junto. O que podemos fazer é escolher com cuidado quem merece receber nossa confiança, nossa presença e nossa vulnerabilidade.