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Frase do dia da Música: 'Não acredito em superstição, não acredito em sorte ou azar. Eu só acredito no amor e no que o amor me dá' - a reflexão da Scracho sobre aquilo em que escolhemos acreditar

Trecho de música da banda carioca transforma uma declaração sobre sorte, azar e superstição em uma defesa do amor como uma das forças capazes de dar sentido à vida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 13:48

Banda Scracho
Banda Scracho Crédito: Reprodução

“Não acredito em superstição. Não acredito em sorte ou azar. Eu só acredito no amor e no que o amor me dá.” O trecho cantado pela banda Scracho parte de uma ideia aparentemente simples para colocar em lados opostos aquilo que depende do acaso e aquilo que construímos por meio dos nossos sentimentos e relações.

Na frase, sorte e azar perdem espaço diante de algo muito mais concreto: o amor. Não necessariamente apenas aquele vivido em uma relação romântica, mas tudo aquilo que pode nascer dos vínculos que construímos, das pessoas que escolhem permanecer e das experiências que ganham significado justamente porque foram compartilhadas com alguém.

A superstição costuma aparecer como uma tentativa humana de encontrar explicações ou algum controle diante da imprevisibilidade. Há quem evite determinadas datas, confie em amuletos, procure sinais antes de tomar decisões ou atribua acontecimentos positivos e negativos à sorte. Na música, entretanto, essa lógica é substituída por uma certeza pessoal: acreditar no amor e no que ele pode oferecer.

E talvez esteja justamente aí a força do trecho. Sorte e azar são coisas sobre as quais temos pouco ou nenhum domínio. Podemos desejar que algo aconteça, torcer por determinado resultado e tentar prever o futuro, mas boa parte da vida continuará escapando do nosso controle. O amor, embora também esteja sujeito às incertezas humanas, exige participação.

Amar envolve demonstrar, cuidar, escolher, construir intimidade, criar lembranças e permitir que outras pessoas ocupem espaços importantes na nossa história. Nem todo amor permanece e nem toda relação termina da maneira que gostaríamos, mas aquilo que foi verdadeiramente vivido pode deixar marcas que independem de qualquer ideia de sorte.

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Isso também não significa acreditar que o amor resolve todos os problemas. Existem dificuldades que afeto algum consegue eliminar, assim como existem relações que precisam terminar mesmo quando ainda há sentimento. A frase funciona melhor quando entendida não como uma promessa de que amar garante felicidade, mas como uma escolha sobre onde depositar nossa esperança.

Em vez de esperar que a sorte seja responsável por transformar a vida, a música aponta para aquilo que acontece enquanto nos relacionamos, sentimos e construímos vínculos. Afinal, talvez algumas das melhores coisas que recebemos ao longo da existência não possam ser explicadas por um amuleto, uma coincidência ou um golpe de sorte.

Porque sorte e azar podem até mudar um dia. Mas são as pessoas que amamos e aquilo que vivemos ao lado delas que muitas vezes transformam esse dia em uma lembrança.

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