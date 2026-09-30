REFLEXÃO

Frase do dia da Música: 'Tudo pode ser, só basta acreditar. O sonho sempre vem pra quem sonhar' - a mensagem de 'Lua de Cristal' sobre acreditar nos próprios sonhos

Canção eternizada na voz de Xuxa atravessou gerações com uma mensagem sobre esperança, sonhos e a importância de continuar acreditando naquilo que ainda queremos realizar

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:26

Xuxa Crédito: Divulgação

“Tudo pode ser, só basta acreditar. O sonho sempre vem pra quem sonhar.” Os versos de “Lua de Cristal” carregam uma mensagem que marcou a infância de uma geração, mas que pode ganhar um significado diferente quando ouvida na vida adulta. O que antes parecia apenas um convite para sonhar pode se transformar, depois de muitos anos, em um lembrete sobre quantas vezes deixamos de acreditar naquilo que desejávamos.

Interpretada por Xuxa, “Lua de Cristal” foi lançada em 1990 e ficou associada ao filme de mesmo nome. A canção se tornou uma das mais conhecidas daquele período e ajudou a eternizar uma ideia bastante presente no universo infantil: a de que sonhar é também imaginar possibilidades para o futuro.

Quando somos crianças, fazer isso costuma parecer natural. Queremos conhecer lugares, experimentar profissões, realizar coisas improváveis e mudar de ideia inúmeras vezes sem necessariamente calcular todas as dificuldades existentes entre o desejo e sua realização. A vida adulta, porém, acrescenta obstáculos, responsabilidades, frustrações e experiências que podem tornar esse impulso cada vez mais difícil.

Depois de algumas decepções, acreditar pode começar a parecer ingenuidade. Um projeto que fracassou pode diminuir a coragem para iniciar outro. Uma oportunidade perdida pode fazer alguém acreditar que já passou da idade. Uma escolha errada pode alimentar a impressão de que é melhor permanecer onde está do que correr novamente o risco de se decepcionar.

É justamente nesse ponto que “o sonho sempre vem pra quem sonhar” pode ser ouvido para além da fantasia. Sonhar não garante que aquilo que desejamos acontecerá, mas permite que uma possibilidade continue existindo dentro de nós. Quando alguém deixa de imaginar qualquer futuro diferente, também pode deixar de procurar caminhos capazes de aproximá-lo desse futuro.

Isso não significa que basta acreditar para conquistar qualquer coisa. Existem condições financeiras, sociais, familiares e pessoais que interferem diretamente nas oportunidades de cada pessoa. Há sonhos que precisarão ser modificados e outros que talvez nunca sejam realizados. Transformar toda conquista apenas em resultado de pensamento positivo seria ignorar as circunstâncias concretas da vida.

Ainda assim, existe uma diferença entre reconhecer limites e transformar o medo em uma sentença definitiva. Muitas mudanças começam antes de qualquer resultado visível, quando alguém decide considerar que outra realidade ainda é possível. Voltar a estudar, mudar de profissão, começar um projeto, conhecer um lugar desejado ou simplesmente reorganizar a própria vida exige primeiro conseguir imaginar essa possibilidade.

Talvez seja por isso que a música continue despertando tanta nostalgia. Quem cantava “Lua de Cristal” quando criança provavelmente ainda não conhecia muitas das frustrações que encontraria pelo caminho. Décadas depois, ouvir novamente aqueles versos pode significar reencontrar por alguns minutos uma versão de si mesmo que acreditava no futuro com menos medo.

Mansão de Xuxa 1 de 7

Crescer inevitavelmente muda nossos sonhos. Alguns ficam pelo caminho porque deixaram de fazer sentido, outros são substituídos e há aqueles que permanecem silenciosamente conosco durante anos. Amadurecer não precisa significar realizar tudo aquilo que um dia imaginamos, mas também não precisa significar abandonar automaticamente tudo aquilo que ainda desejamos.

“Tudo pode ser, só basta acreditar. O sonho sempre vem pra quem sonhar” talvez permaneça tão marcante justamente por isso. A vida adulta ensina que acreditar não é garantia de chegada, mas desistir de imaginar qualquer possibilidade pode impedir até mesmo o primeiro passo.