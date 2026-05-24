REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'A depressão é a incapacidade de construir um futuro' - a reflexão de Rollo May sobre esgotamento emocional

O pensamento do psicólogo americano continua sendo compartilhado ao falar sobre vazio emocional, desesperança e a sensação de não conseguir enxergar saída para a própria vida

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 06:00

Rollo May foi um dos principais nomes da psicologia existencial no século 20. Crédito: Reprodução

Existe um tipo de cansaço que não desaparece apenas com descanso. Em muitos casos, o problema não está somente no corpo cansado, mas na dificuldade de imaginar dias melhores, criar planos ou sentir esperança genuína em relação ao futuro. A reflexão de Rollo May atravessou gerações justamente porque descreve uma sensação emocional silenciosa que muita gente conhece bem.

Conhecido pelos estudos sobre ansiedade, existência humana e sofrimento emocional, Rollo May acreditava que parte do sofrimento psicológico nasce quando alguém perde a capacidade de enxergar propósito, direção ou possibilidade de mudança na própria vida.

5 curiosidades sobre Rollo May 1 de 5

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por pressão constante, excesso de estímulos e sensação permanente de esgotamento mental. Em muitos casos, as pessoas seguem funcionando normalmente na rotina enquanto carregam uma sensação profunda de desconexão emocional.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Falta de motivação constante, sensação de vazio, dificuldade de sentir entusiasmo, cansaço emocional persistente ou impressão de que todos os dias parecem iguais.

O pensamento não reduz depressão a tristeza passageira nem transforma sofrimento em fraqueza pessoal. A ideia central está mais ligada à maneira como o esgotamento emocional pode afetar a percepção de futuro e esperança.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa ao aumento das discussões sobre burnout, ansiedade e saúde mental na vida moderna.