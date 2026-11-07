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Frase do dia da Psicologia: 'A exaustão emocional começa quando até as coisas mais simples parecem exigir uma força que você já não tem' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Nem sempre o esgotamento aparece como tristeza ou vontade de chorar. Às vezes, surge na falta de paciência, no silêncio e na dificuldade de realizar tarefas que antes pareciam fáceis.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 00:30

Christina Maslach é uma psicóloga norte-americana reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre burnout, estresse ocupacional e exaustão emocional
Christina Maslach é uma psicóloga norte-americana reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre burnout, estresse ocupacional e exaustão emocional Crédito: Reprodução

“A exaustão emocional começa quando até as coisas mais simples parecem exigir uma força que você já não tem. Você continua cumprindo suas obrigações, cuidando de quem precisa e tentando manter tudo funcionando, mas, por dentro, sente que não existe mais espaço para tantas preocupações. O mais difícil é que as pessoas continuam esperando de você a mesma disposição de sempre, sem perceber que até quem parece dar conta de tudo também chega ao próprio limite.”

A reflexão, inspirada nos estudos da psicóloga norte-americana Christina Maslach, aborda uma forma de desgaste que nem sempre é percebida por quem está ao redor: o cansaço emocional acumulado depois de longos períodos de preocupação, pressão e responsabilidade.

Christina Maslach tem importantes reflexões

Christina Maslach é professora emérita de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde desenvolveu importantes pesquisas sobre saúde mental no ambiente profissional por Reprodução
Ao longo de sua carreira, Christina Maslach destacou que o burnout não deve ser compreendido apenas como um problema individual, mas também como consequência de condições e relações inadequadas no ambiente de trabalho por Reprodução
Christina Maslach desenvolveu, em parceria com Susan Jackson, o Maslach Burnout Inventory, instrumento amplamente utilizado para avaliar o esgotamento profissional por Reprodução
Os estudos de Christina Maslach ajudaram a identificar três dimensões clássicas do burnout: exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho por Reprodução
Christina Maslach é uma psicóloga norte-americana reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre burnout, estresse ocupacional e exaustão emocional por Reprodução
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Christina Maslach é professora emérita de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde desenvolveu importantes pesquisas sobre saúde mental no ambiente profissional por Reprodução

Existem momentos em que uma pessoa continua fazendo tudo o que precisa ser feito, mas já não encontra energia para atividades simples. Responder a uma mensagem parece trabalhoso, conversar exige esforço e até tomar pequenas decisões pode provocar irritação.

Não se trata necessariamente de falta de interesse ou de carinho pelas pessoas. Em algumas situações, o excesso de demandas faz com que até momentos comuns da rotina sejam percebidos como novas obrigações.

Christina Maslach é reconhecida por suas pesquisas sobre burnout e esgotamento emocional, especialmente no contexto profissional. A frase apresentada não é uma citação literal da psicóloga, mas uma reflexão contemporânea inspirada em seus estudos sobre desgaste psicológico.

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Frase do dia da Filosofia: 'Uma história não precisa terminar da mesma maneira que começou. Nenhum erro deveria definir todos os capítulos que ainda serão escritos' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Embora o burnout seja um fenômeno relacionado ao trabalho, a sensação de exaustão emocional também pode aparecer em outros contextos, como períodos prolongados de preocupação familiar, sobrecarga de cuidados e situações marcadas pela incerteza.

Uma das dificuldades desse processo é que nem sempre o sofrimento se manifesta de maneira evidente. Algumas pessoas não choram, não reclamam e continuam cumprindo suas responsabilidades. Entretanto, começam a perder a paciência com facilidade, evitam conversas e sentem necessidade de ficar sozinhas.

O silêncio, nesses casos, pode não representar indiferença. Às vezes, é apenas a tentativa de encontrar algum descanso depois de passar tanto tempo emocionalmente disponível para os outros.

Também existe uma cobrança silenciosa sobre quem costuma ser considerado forte. Como essa pessoa sempre resolveu problemas e demonstrou disposição, familiares e amigos podem não perceber quando ela começa a precisar de ajuda.

A reflexão inspirada em Christina Maslach lembra que reconhecer os próprios limites não significa abandonar responsabilidades ou deixar de amar quem depende de nós.

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Descansar, dividir tarefas e receber apoio são necessidades legítimas, especialmente quando as dificuldades se prolongam.

Porque nem sempre a pessoa emocionalmente esgotada precisa ouvir que deve ser mais forte. Às vezes, tudo o que ela precisa é que alguém perceba que já foi forte por tempo demais e ofereça um pouco do cuidado que ela passou tanto tempo dedicando aos outros.

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