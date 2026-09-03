REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'A mulher não se torna exigente porque passou a pedir reciprocidade; às vezes, apenas deixou de chamar de amor o que recebia pela metade' - a reflexão inspirada em Esther Perel

Depois de muito tempo aceitando pouco para preservar uma relação, estabelecer novas expectativas pode parecer exigência para quem estava acostumado a oferecer menos do que recebia

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 00:30

Esther Perel investiga uma das grandes contradições do amor: como manter a segurança de um vínculo sem deixar o desejo desaparecer Crédito: Divulgação

Durante muito tempo, uma mulher pode acreditar que pedir menos é uma maneira de proteger o relacionamento. Ela evita cobranças, aceita ausências, compreende repetidamente as mesmas desculpas e tenta não transformar suas necessidades em motivo de conflito.

Até que alguma coisa muda. Ela começa a pedir reciprocidade. Quer atenção sem precisar implorar por ela, demonstrações de carinho que não apareçam somente depois de uma discussão e interesse que exista também quando o relacionamento está tranquilo.

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Para quem estava acostumado com a versão anterior, essa mudança pode ganhar rapidamente um nome: exigência.

A reflexão inspirada na obra da psicoterapeuta Esther Perel ajuda a pensar sobre como desejo, intimidade, expectativas e reciprocidade atravessam as relações afetivas. Amar alguém não elimina a necessidade de construir continuamente uma relação em que as duas pessoas consigam se perceber como participantes do vínculo.

Existe uma diferença entre esperar perfeição e desejar reciprocidade. Nenhum parceiro conseguirá atender todas as necessidades do outro. Haverá períodos de maior distância, dificuldades pessoais, falhas de comunicação e momentos em que um dos dois terá menos condições de oferecer.

O problema aparece quando receber pouco deixa de ser uma fase e se transforma no funcionamento habitual da relação.

Uma mulher pode perceber que é quase sempre ela quem procura. É ela quem pergunta como o outro está, organiza os momentos juntos, demonstra carinho, tenta recuperar a proximidade depois das discussões e procura conversar quando alguma coisa parece errada.

Ela oferece espontaneamente aquilo que precisa pedir repetidamente para receber.

Com o tempo, isso pode produzir uma pergunta dolorosa: por que aquilo que faço naturalmente por nós precisa ser constantemente solicitado quando deveria partir do outro também? É nesse momento que algumas mulheres começam a rever aquilo que durante anos chamaram de amor.

Talvez percebam que confundiram paciência com tolerância ilimitada. Que aceitaram migalhas emocionais porque tinham medo de perder completamente a relação. Ou que transformaram pequenos gestos ocasionais em grandes demonstrações justamente porque estavam acostumadas a receber pouco.

Quando o padrão muda, o relacionamento também é colocado à prova. Quem estava acostumado a receber disponibilidade sem precisar oferecer a mesma presença pode sentir que a parceira "mudou demais". Quem encontrava compreensão para todas as ausências pode considerar exageradas as novas cobranças.

Mas nem toda mudança nas expectativas representa uma exigência excessiva. Às vezes, a pessoa simplesmente começou a perceber que amor não deveria significar permanecer eternamente satisfeita com aquilo que a machuca.

Isso também não transforma toda insatisfação em prova de que o parceiro oferece pouco. Relações precisam de diálogo, e expectativas impossíveis também podem gerar frustração. Reciprocidade não significa contabilizar cada mensagem, gesto ou demonstração de carinho para garantir uma divisão perfeitamente igual.

Significa perceber que existe movimento dos dois lados. Talvez uma mulher continue amando profundamente e, ainda assim, decida que amor sozinho já não basta para justificar uma relação em que se sente constantemente esquecida, insegura ou emocionalmente sozinha.