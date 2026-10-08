REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'A terceira idade não é só tempo de lembrar do que viveu, mas também de viver aquilo que sempre adiou' - a reflexão inspirada em Erik Erikson sobre realizar sonhos depois dos 60

O psicólogo e psicanalista desenvolveu uma teoria que acompanha o ser humano até a velhice e ajuda a questionar a ideia de que chegar à terceira idade significa deixar os planos de lado e passar a viver apenas das lembranças

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 00:30

Na última etapa de sua teoria, Erikson abordou o conflito entre “integridade do ego” e “desespero”, relacionado à maneira como a pessoa avalia a própria trajetória na velhice. Crédito: Reprodução

“Há quem pense que a terceira idade é tempo de lembrar do que viveu, quando também pode ser tempo de finalmente viver aquilo que sempre adiou.” A frase não é uma citação literal de Erik Erikson, mas uma reflexão inspirada em sua teoria do desenvolvimento psicossocial, que compreende o desenvolvimento humano como um processo que continua durante toda a vida.

Durante muito tempo, envelhecer foi associado quase exclusivamente à ideia de encerramento. Depois de determinada idade, esperava-se que a pessoa diminuísse seus planos, aceitasse uma rotina mais limitada e encontrasse satisfação principalmente nas lembranças daquilo que já havia vivido. Sonhos, descobertas e primeiras vezes pareciam pertencer aos mais jovens.

Mas chegar aos 60, 70 ou 80 anos não significa perder automaticamente a capacidade de desejar alguma coisa para o futuro.

Quem foi Erik Erikson? 1 de 5

Pode ser justamente nessa fase que alguém finalmente tenha tempo para conhecer o lugar que passou décadas querendo visitar. Outra pessoa pode aprender a dançar depois dos 70, entrar em uma faculdade, apaixonar-se novamente, começar a pintar, aprender um instrumento, praticar uma atividade física ou simplesmente experimentar algo que sempre teve vontade, mas nunca encontrou espaço para fazer.

E talvez exista algo especialmente emocionante nas primeiras vezes que acontecem depois de uma vida inteira.

Erikson ficou conhecido por propor oito estágios do desenvolvimento psicossocial, mostrando que questões psicológicas importantes continuam aparecendo ao longo da existência. Em sua teoria, a velhice está relacionada especialmente ao conflito entre integridade do ego e desespero, momento em que a pessoa pode olhar para a própria trajetória e refletir sobre aquilo que viveu.

Esse olhar para trás, porém, não precisa significar que não exista mais nada para olhar adiante. Enquanto existe vida, também podem existir desejos, curiosidade, projetos e experiências que ainda não aconteceram.

Muitos sonhos são adiados não porque deixaram de ser importantes, mas porque outras coisas vieram primeiro. Foi preciso trabalhar, criar filhos, pagar contas, cuidar da família, enfrentar problemas financeiros ou dedicar anos às necessidades de outras pessoas. Em algum momento, aquilo que a pessoa queria fazer por si mesma acabou ficando para depois.

Quando esse “depois” finalmente chega, pode aparecer outra barreira: a sensação de que já passou da idade.

“Para que começar agora?”, “isso é coisa de jovem”, “nessa idade você vai fazer isso?” são comentários capazes de transformar o número de anos vividos em uma espécie de autorização social para desistir. Mas não existe uma idade universal a partir da qual experimentar algo novo deixe de ter significado.

É claro que envelhecer traz mudanças físicas e condições de saúde que podem exigir adaptações. Nem todos terão as mesmas possibilidades, e romantizar a velhice também seria ignorar limitações e desigualdades reais. Ainda assim, adaptar um sonho é diferente de acreditar que não se tem mais direito a sonhar.

Realizar algo aos 70 anos também não torna a conquista menor porque poderia ter acontecido aos 30. Pelo contrário, às vezes aquele momento carrega consigo todas as décadas durante as quais o desejo permaneceu guardado.

Talvez por isso seja tão emocionante observar uma pessoa mais velha vivendo uma primeira vez. Existe ali uma lembrança importante de que a vida não precisa ser dividida rigidamente entre uma juventude destinada a experimentar e uma velhice destinada apenas a recordar.

As lembranças são parte importante de uma trajetória, mas ninguém precisa transformar o passado no único lugar onde ainda existem histórias interessantes.