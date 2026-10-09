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Frase do dia da Psicologia: 'A vergonha do que os outros vão pensar não pode fazer você abandonar o que faz seu olho brilhar' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre viver sem vergonha de ser feliz

O psicólogo norte-americano valorizou a autenticidade e uma vida menos condicionada às expectativas externas, ideias que ajudam a refletir sobre quantas pessoas deixam de dançar, brincar, se fantasiar ou demonstrar entusiasmo simplesmente por medo de parecerem ridículas aos olhos dos outros

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista.
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. Crédito: Reprodução

“Não deixe que a vergonha do que os outros vão pensar faça você abandonar aquilo que ainda faz seus olhos brilharem.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em sua abordagem humanista, especialmente em suas ideias sobre autenticidade e sobre o peso que as condições impostas pelos outros podem exercer na maneira como uma pessoa aprende a enxergar a si mesma.

Quando somos crianças, gostar de alguma coisa costuma ser suficiente para fazê-la. Uma música começa e dançamos. Uma fantasia parece divertida e queremos vestir. Uma brincadeira provoca risadas e pouco importa se alguém está olhando. Com o passar dos anos, porém, muitas pessoas aprendem que determinados comportamentos parecem não combinar com aquilo que se espera de um adulto.

Surge então uma espécie de fiscalização invisível. “Será que estou velho demais para isso?”, “vão rir de mim”, “isso é coisa de criança”, “o que vão pensar se me virem fazendo isso?”. Aos poucos, atividades que ainda provocavam alegria podem ser abandonadas não porque deixaram de fazer sentido, mas porque começaram a provocar vergonha.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
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Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

É curioso perceber que amadurecer, em alguns casos, acaba sendo confundido com demonstrar menos entusiasmo. O adulto considerado sério precisa controlar a empolgação, rir mais baixo, não fazer certas brincadeiras e evitar qualquer comportamento que possa parecer infantil. Como se crescer exigisse provar constantemente que aquela criança espontânea já não existe.

As ideias de Rogers ajudam a pensar sobre o preço de organizar a própria vida exclusivamente em torno da aprovação externa. O psicólogo discutiu a importância da congruência e de uma existência mais próxima da experiência real da pessoa, em vez de uma identidade construída apenas para corresponder às expectativas recebidas do ambiente.

Isso não significa fazer tudo o que se deseja sem considerar contexto, responsabilidade ou consequências. A liberdade de ser autêntico não elimina respeito pelos outros. A questão é diferente: por que alguém deveria abandonar uma atividade saudável e inofensiva que lhe proporciona alegria apenas porque outra pessoa considera aquilo inadequado para sua idade?

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Há adultos que amam parques de diversão. Outros aprendem coreografias, vão fantasiados a eventos, colecionam brinquedos, cantam no carro, fazem festas temáticas, pulam Carnaval, jogam videogame ou começam uma aula de dança aos 50, 60 ou 70 anos. Nenhuma dessas coisas impede alguém de pagar contas, trabalhar, criar filhos ou assumir as responsabilidades da vida adulta.

Talvez exista até uma liberdade especial em chegar a determinada idade e perceber que não é mais necessário pedir autorização para gostar daquilo que gosta.

O problema é que o julgamento pode fazer alguém se observar o tempo inteiro através dos olhos dos outros. Em vez de perguntar “isso me faz feliz?”, a pergunta passa a ser “isso fará alguém me achar ridículo?”. Quando essa segunda questão começa a decidir todas as escolhas, pessoas que sequer participam verdadeiramente da nossa vida podem acabar determinando como utilizamos uma parte dela.

Também não é preciso transformar toda diversão em produtividade. Dançar não precisa virar competição. Pintar não precisa resultar em quadros vendidos. Cantar não exige uma boa voz. Uma fantasia não precisa servir para outra coisa além de provocar alguns minutos de alegria. Existem experiências cujo valor está justamente no prazer de vivê-las.

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A vida adulta já oferece responsabilidades suficientes. Preservar espaços de diversão, curiosidade e entusiasmo não significa recusar o amadurecimento. Pode significar apenas não permitir que amadurecer seja confundido com tornar-se alguém incapaz de demonstrar alegria.

Porque talvez uma das coisas mais tristes não seja envelhecer e deixar naturalmente de gostar de algo. É continuar gostando, continuar sentindo os olhos brilharem diante daquilo e, mesmo assim, abrir mão apenas para evitar que alguém olhe e pense que você já deveria ter passado da idade.

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