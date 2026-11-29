REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Algumas pessoas exigem tanto dos outros que qualquer situação que não seja como elas querem, é vista como falta de amor ou consideração' - reflexão inspirada em Albert Ellis

Reflexão inspirada no psicólogo Albert Ellis aborda como expectativas rígidas e cobranças excessivas podem comprometer os vínculos afetivos e provocar sofrimento mesmo quando existe amor, cuidado e consideração

Fernanda Varela

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 00:30

Em sua abordagem, questionar crenças irracionais e exigências rígidas pode ajudar uma pessoa a desenvolver formas mais flexíveis de enfrentar dificuldades e frustrações Crédito: Reprodução

“Algumas pessoas passam a vida esperando que os outros ajam exatamente como desejam. Querem atenção na medida certa, respostas no momento esperado, atitudes que correspondam às suas expectativas e demonstrações constantes de consideração. Quando isso não acontece, interpretam qualquer diferença como falta de amor, respeito ou interesse. E talvez uma das maiores fontes de sofrimento seja acreditar que as pessoas precisam corresponder a tudo aquilo que imaginamos para que possamos nos sentir valorizados.”

Existem pessoas que parecem estar constantemente decepcionadas com aqueles que fazem parte de suas vidas. Não necessariamente porque recebem pouco carinho ou enfrentam relações marcadas pela ausência de cuidado, mas porque esperam que os outros demonstrem afeto, atenção e consideração exatamente da maneira que consideram correta.

Albert Ellis, psicólogo que transformou os estudos sobre pensamentos, emoções e tolerância à frustração 1 de 9

Uma mensagem que demora a ser respondida pode ser interpretada como desinteresse. Um convite recusado pode provocar a sensação de rejeição. Uma demonstração de carinho diferente da esperada pode parecer insuficiente.

Em determinadas situações, até atitudes positivas perdem o valor porque não aconteceram no momento desejado ou não corresponderam completamente às expectativas.

O problema não está em desejar atenção, reciprocidade ou reconhecimento. Essas necessidades fazem parte das relações humanas e podem contribuir para a construção de vínculos saudáveis.

A dificuldade aparece quando preferências pessoais passam a funcionar como exigências absolutas, transformando qualquer comportamento diferente do esperado em motivo de sofrimento.

O psicólogo norte-americano Albert Ellis, criador da Terapia Racional-Emotiva Comportamental (TREC), dedicou grande parte de seu trabalho à compreensão da influência das crenças e interpretações sobre as emoções e os comportamentos.

Entre os conceitos centrais de sua abordagem está a ideia de que nossas reações emocionais não são determinadas exclusivamente pelos acontecimentos, mas também pela maneira como interpretamos aquilo que vivemos.

Isso significa que duas pessoas podem enfrentar situações semelhantes e apresentar respostas emocionais diferentes, dependendo das expectativas e dos significados atribuídos à experiência.

A frase apresentada não é uma citação literal de Albert Ellis, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de sua teoria, especialmente nas discussões sobre crenças rígidas, exigências excessivas e necessidade de aprovação.

Uma das ideias trabalhadas pelo psicólogo envolve a diferença entre desejar que algo aconteça e acreditar que aquilo obrigatoriamente precisa acontecer.

Uma pessoa pode desejar que o parceiro demonstre carinho com frequência. Entretanto, quando transforma essa preferência na exigência de que o outro esteja disponível em todos os momentos, qualquer ausência pode provocar uma sensação intensa de frustração.

Da mesma forma, alguém pode valorizar a atenção dos amigos e sentir tristeza quando não recebe determinado convite.

Mas, quando interpreta essa situação como uma prova definitiva de que não é importante para ninguém, o sofrimento pode ultrapassar aquilo que o acontecimento, isoladamente, justificaria.

Na perspectiva de Ellis, crenças absolutistas frequentemente aparecem em pensamentos marcados por expressões como “precisa”, “deve” e “tem obrigação”.

O parceiro precisa compreender tudo. Os amigos devem estar disponíveis. Os familiares têm obrigação de perceber nossas necessidades sem que seja necessário explicá-las.

Quando a realidade não corresponde a essas exigências, a frustração pode se transformar em ressentimento, irritação ou sensação de rejeição.

Essa dinâmica pode ser especialmente desgastante nos relacionamentos afetivos.

Algumas pessoas passam a avaliar o amor recebido a partir de uma lista de comportamentos esperados.

Se o parceiro não demonstra carinho da maneira desejada, concluem que não existe amor suficiente. Se esquece uma data importante, interpretam o episódio como falta de consideração. Se precisa de um momento sozinho, podem enxergar essa necessidade como afastamento emocional.

Embora algumas dessas situações possam realmente indicar problemas na relação, nenhuma delas possui necessariamente o mesmo significado em todos os contextos.

A dificuldade surge quando a pessoa deixa de considerar outras explicações possíveis e passa a interpretar automaticamente qualquer diferença como uma demonstração de desamor.

Com o tempo, o relacionamento pode se transformar em uma tentativa permanente de corresponder a expectativas que nem sempre são comunicadas claramente.

O outro precisa adivinhar necessidades, antecipar frustrações e demonstrar sentimentos de maneiras específicas para evitar conflitos.

Mesmo quando se esforça, pode descobrir que aquilo que ofereceu não foi suficiente.

Essa dinâmica também aparece nas amizades e nas relações familiares.

Um amigo que não consegue participar de determinado compromisso pode ser acusado de não valorizar a amizade. Um familiar que estabelece limites pode ser interpretado como egoísta. Uma pessoa que demonstra afeto de maneira mais reservada pode ser considerada fria ou indiferente.

A reflexão inspirada em Albert Ellis convida a observar como essas interpretações podem produzir sofrimento desnecessário.

Nem toda ausência representa abandono. Nem toda discordância significa rejeição. E nem toda demonstração de carinho diferente da esperada indica falta de amor.

Isso não significa, entretanto, que as pessoas devam aceitar relações marcadas por negligência, desrespeito ou ausência persistente de reciprocidade.

Existem expectativas legítimas em qualquer vínculo, e reconhecer necessidades emocionais não representa uma exigência excessiva.

O ponto central está na diferença entre comunicar aquilo de que precisamos e acreditar que os outros possuem a obrigação de corresponder perfeitamente a todas as nossas expectativas.

Uma pessoa pode explicar que gostaria de receber mais atenção sem concluir que qualquer momento de indisponibilidade representa falta de interesse.

Pode demonstrar tristeza diante de uma atitude sem transformar o episódio em uma avaliação definitiva do caráter ou dos sentimentos de alguém.

Também pode reconhecer que determinadas diferenças precisam ser conversadas, negociadas ou, em alguns casos, podem indicar incompatibilidades importantes.

A abordagem de Ellis oferece elementos para compreender como a flexibilidade de pensamento pode contribuir para relações menos desgastantes.

Em vez de acreditar que alguém precisa agir exatamente como desejamos para demonstrar amor, podemos reconhecer que gostaríamos de receber determinado comportamento, mas que sua ausência não possui necessariamente um único significado.

Essa mudança não elimina a possibilidade de frustração.

É natural sentir tristeza quando expectativas importantes não são atendidas.

Entretanto, existe uma diferença entre experimentar uma decepção e transformar essa experiência em uma prova de que não somos valorizados.

Outro aspecto importante é a maneira como as cobranças constantes afetam quem está do outro lado.

Quando alguém sente que precisa demonstrar amor o tempo inteiro para evitar conflitos, a relação pode começar a produzir ansiedade e desgaste.

Gestos espontâneos de carinho passam a ser acompanhados pela preocupação de não corresponder às expectativas.

Em algumas situações, a pessoa deixa de agir por vontade própria e começa a tomar decisões principalmente para evitar críticas, discussões ou acusações de desinteresse.

Com o tempo, isso pode comprometer a leveza e a autenticidade do vínculo.

Afinal, uma relação saudável não depende apenas da quantidade de atenção oferecida, mas também da possibilidade de cada pessoa preservar sua individualidade.

Amar alguém não significa estar disponível permanentemente, concordar com todas as opiniões ou demonstrar sentimentos exatamente da maneira esperada.

Da mesma forma, reconhecer a individualidade do outro não exige abandonar as próprias necessidades.

O equilíbrio envolve comunicação, reciprocidade e disposição para compreender que duas pessoas podem possuir maneiras diferentes de expressar afeto.

A reflexão inspirada em Albert Ellis também permite observar a relação entre expectativas excessivas e autoestima.

Quando alguém depende constantemente da aprovação e das demonstrações de consideração dos outros para se sentir valorizado, pequenas mudanças no comportamento alheio podem provocar insegurança.

Uma resposta mais curta, uma mensagem não enviada ou um convite que não aconteceu podem adquirir uma importância emocional muito maior do que teriam em outras circunstâncias.

Nesses casos, desenvolver uma percepção de valor pessoal menos dependente da aprovação externa pode contribuir para reduzir o sofrimento.

Isso não significa deixar de desejar carinho ou se tornar indiferente às relações.

Significa compreender que o próprio valor não precisa ser confirmado a cada instante pelo comportamento de outras pessoas.

Também envolve aceitar que ninguém será capaz de atender perfeitamente às expectativas de alguém durante toda a vida.

Pessoas se cansam, enfrentam problemas, possuem prioridades diferentes e nem sempre conseguem oferecer aquilo que gostaríamos de receber.

Reconhecer essas limitações pode contribuir para relações mais realistas, sem que isso represente conformismo diante de comportamentos prejudiciais.

No fim, a reflexão inspirada em Albert Ellis lembra que parte do sofrimento emocional pode surgir não apenas daquilo que os outros fazem, mas também das exigências que construímos sobre como deveriam agir.

É possível desejar amor sem exigir perfeição. Buscar reciprocidade sem transformar cada frustração em uma acusação. E reconhecer o próprio valor sem depender de demonstrações constantes de aprovação.

Talvez uma das maiores dificuldades do amadurecimento emocional seja aceitar que as pessoas podem nos amar, respeitar e considerar importantes sem corresponder exatamente àquilo que imaginamos.

Porque existe uma diferença enorme entre não receber amor e não recebê-lo da maneira que gostaríamos.