REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Alguns filhos esquecem que a mãe também é gente e que ela não veio ao mundo para servi-los' - reflexão inspirada em Winnicott

Reflexão inspirada no psicanalista Donald Winnicott aborda a dificuldade de reconhecer as necessidades das mães e a importância de compreender que elas também possuem sentimentos, desejos e limites

Fernanda Varela

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 00:00

Entre os conceitos mais conhecidos de Winnicott está o de 'mãe suficientemente boa', relacionado à capacidade de oferecer cuidado e segurança sem exigir perfeição Crédito: Reprodução

“Alguns filhos passam a vida enxergando a mãe como alguém que nasceu para resolver seus problemas. Ela precisa compreender, perdoar, ajudar, oferecer dinheiro, estar disponível e nunca demonstrar cansaço. Mas basta essa mulher estabelecer um limite, dizer que não pode ou demonstrar alguma fragilidade para ser acusada de egoísmo. Talvez uma das maiores dificuldades do amadurecimento seja perceber que a mãe não existe apenas para atender às necessidades dos filhos. Antes de ser mãe, ela é uma pessoa. E continua sendo, mesmo depois que os filhos crescem.”

Curiosidades sobre Donald Winnicott 1 de 5

Existem mães que passam grande parte da vida atendendo às necessidades dos filhos. Durante a infância, organizam rotinas, oferecem proteção, enfrentam dificuldades e procuram garantir condições para que eles cresçam com segurança.

Com o passar dos anos, entretanto, nem sempre essa relação acompanha as mudanças provocadas pela chegada da vida adulta.

Os filhos crescem, começam a trabalhar, constroem relacionamentos e assumem novas responsabilidades, mas alguns continuam esperando que suas mães permaneçam disponíveis para resolver praticamente qualquer dificuldade.

Precisam de dinheiro, procuram ajuda. Enfrentam problemas no relacionamento, esperam conselhos. Não conseguem organizar determinada responsabilidade, recorrem à mãe.

Até mesmo situações que poderiam ser resolvidas de maneira independente acabam sendo transferidas para aquela mulher que, durante tantos anos, esteve acostumada a encontrar soluções.

O problema não está em procurar apoio familiar. Relações saudáveis também envolvem ajuda, solidariedade e disponibilidade em momentos difíceis. A questão surge quando essa ajuda deixa de ser reconhecida como uma demonstração de cuidado e passa a ser tratada como uma obrigação permanente.

O pediatra e psicanalista britânico Donald Winnicott, conhecido por suas contribuições à compreensão do desenvolvimento emocional, dedicou parte de sua obra à importância da relação entre a criança e suas figuras cuidadoras.

Entre os conceitos associados ao autor está o de mãe suficientemente boa, utilizado para descrever uma função de cuidado que responde às necessidades do bebê de maneira adequada, sem exigir perfeição.

Winnicott também destacou a importância do desenvolvimento gradual da autonomia, processo no qual a criança começa a lidar com frustrações e a reconhecer que o ambiente não existe exclusivamente para satisfazer seus desejos.

A frase apresentada não é uma citação literal do psicanalista, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de sua teoria, especialmente no desenvolvimento da autonomia e na passagem de uma relação de dependência para formas mais maduras de convivência.

Uma das questões mais delicadas dessa transformação é que alguns filhos parecem continuar enxergando a mãe apenas a partir da função que ela desempenha em suas vidas.

Ela é aquela que resolve, organiza, ajuda, compreende e acolhe.

Entretanto, raramente é percebida como uma mulher que também possui preocupações, inseguranças, dificuldades financeiras, problemas de saúde e necessidades emocionais.

Em determinadas famílias, essa expectativa se torna tão natural que qualquer tentativa de estabelecer limites provoca conflitos.

Quando a mãe diz que está cansada, escuta que está reclamando demais. Quando não pode oferecer dinheiro, é acusada de não querer ajudar. Quando precisa de descanso, pode ser tratada como alguém que está deixando de cumprir suas responsabilidades.

O cuidado oferecido durante anos acaba sendo interpretado como um serviço que não pode ser interrompido.

Existe uma contradição importante nessa dinâmica.

Alguns filhos reivindicam o direito de construir a própria vida, tomar decisões independentes e estabelecer limites em suas relações familiares.

Entretanto, podem demonstrar dificuldade para reconhecer que suas mães possuem exatamente os mesmos direitos.

Querem liberdade para organizar seus compromissos, mas esperam disponibilidade imediata quando precisam de ajuda.

Desejam que suas escolhas sejam respeitadas, mas questionam quando a mãe decide priorizar suas próprias necessidades.

Consideram legítimo preservar o próprio descanso, mas interpretam como egoísmo quando ela demonstra cansaço.

Essa diferença de expectativas pode provocar um desgaste emocional profundo.

A mulher que passou anos cuidando dos outros pode chegar a uma fase da vida em que deseja diminuir responsabilidades, aproveitar interesses pessoais ou simplesmente ter mais tranquilidade.

Entretanto, continua sendo procurada como se suas necessidades permanecessem em segundo plano.

Em alguns casos, essa sobrecarga também envolve questões financeiras.

Mães que já enfrentam dificuldades para manter a própria estabilidade podem continuar assumindo despesas de filhos adultos, oferecendo recursos que comprometem seu orçamento ou adiando necessidades pessoais para atender a pedidos familiares.

Embora existam circunstâncias em que o apoio financeiro seja necessário e legítimo, a dificuldade aparece quando a ajuda é exigida sem consideração pelas condições de quem a oferece.

A reflexão inspirada em Winnicott permite discutir como o amadurecimento emocional envolve aprender a lidar com limites e reconhecer a existência do outro como alguém separado de nós.

Durante os primeiros anos de vida, a dependência em relação aos cuidadores é natural e necessária.

Com o desenvolvimento, entretanto, espera-se que a pessoa amplie gradualmente sua capacidade de enfrentar frustrações, assumir responsabilidades e compreender que outras pessoas também possuem desejos e necessidades.

Esse processo não acontece automaticamente com a idade.

É possível chegar à vida adulta e continuar esperando que familiares resolvam dificuldades que poderiam ser enfrentadas com maior autonomia.

Da mesma forma, alguém pode construir independência profissional e financeira, mas ainda apresentar dificuldades para aceitar que a mãe não esteja disponível em todos os momentos.

Isso não significa que toda pessoa que depende dos pais seja imatura ou ingrata.

Desemprego, doenças, deficiência, dificuldades econômicas e outras circunstâncias podem tornar o apoio familiar necessário durante diferentes fases da vida.

O que diferencia uma relação de cuidado de uma dinâmica desgastante não é simplesmente a existência de dependência, mas a maneira como as necessidades e os limites de todos os envolvidos são considerados.

Uma pessoa pode precisar de ajuda e, ainda assim, demonstrar respeito, gratidão e preocupação com quem oferece esse apoio.

Também pode reconhecer que a mãe enfrenta dificuldades próprias e procurar maneiras de dividir responsabilidades sempre que possível.

Outro aspecto importante é que a maternidade não elimina a identidade individual.

Antes de ter filhos, aquela mulher já possuía uma história, interesses, sonhos e expectativas.

Depois da maternidade, continua tendo direito a experiências que não estejam diretamente relacionadas às necessidades familiares.

Pode desejar descansar, viajar, trabalhar, estudar, construir relacionamentos ou simplesmente passar algum tempo sem precisar resolver problemas de outras pessoas.

Nenhuma dessas escolhas significa necessariamente falta de amor pelos filhos.

Da mesma maneira, estabelecer limites não representa abandono.

Uma mãe pode amar profundamente e reconhecer que não possui condições de atender a todos os pedidos.

Pode oferecer acolhimento sem assumir todas as responsabilidades. Pode ajudar financeiramente quando possível sem comprometer a própria segurança. E pode demonstrar preocupação sem precisar controlar ou solucionar cada dificuldade enfrentada pelos filhos.

A reflexão também convida a observar como o reconhecimento costuma aparecer nas relações familiares.

Em algumas situações, os esforços maternos se tornam tão habituais que deixam de ser percebidos.

A comida preparada, o compromisso reorganizado, o dinheiro emprestado e o problema resolvido passam a ser considerados acontecimentos comuns.

Entretanto, quando a ajuda não acontece, a ausência é imediatamente notada.

Essa diferença revela como determinadas formas de cuidado podem ser naturalizadas até perderem o reconhecimento que merecem.

Amadurecer também envolve compreender que o amor recebido não transforma ninguém em uma fonte inesgotável de recursos emocionais, físicos ou financeiros.

No fim, a reflexão inspirada em Donald Winnicott lembra que a relação entre mães e filhos precisa acompanhar as transformações da vida.

A dependência que faz parte da infância não deveria impedir que, na idade adulta, exista espaço para maior reciprocidade, respeito e reconhecimento.

Porque existe uma diferença enorme entre amar a própria mãe e acreditar que ela nasceu para resolver todos os nossos problemas.

E talvez uma das maiores demonstrações de maturidade de um filho seja perceber que aquela mulher que passou tantos anos cuidando dele também merece ser cuidada, respeitada e compreendida.