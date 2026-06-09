REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Amar alguém é vê-lo como ele é, e não como gostaríamos que fosse' - a reflexão de Carl Rogers sobre aceitação nos relacionamentos

O pensamento do psicólogo americano continua sendo compartilhado ao falar sobre expectativas, frustrações amorosas e a importância de aceitar o outro sem tentar transformá-lo

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 00:30

Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

Grande parte dos conflitos nos relacionamentos nasce da expectativa de que a outra pessoa deveria ser diferente. Mais paciente, mais carinhosa, mais presente, mais parecida com aquilo que imaginamos. A reflexão de Carl Rogers atravessou décadas justamente porque questiona essa tendência humana de amar uma versão idealizada do outro, em vez da pessoa real.

Considerado um dos principais nomes da psicologia humanista, Rogers acreditava que relações saudáveis são construídas sobre aceitação, empatia e compreensão genuína. Para ele, amar não significa concordar com tudo, mas enxergar o outro com honestidade, reconhecendo qualidades, limitações e imperfeições.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por expectativas elevadas, comparações constantes e idealizações alimentadas pelas redes sociais. Em muitos casos, a frustração surge não por quem a pessoa é, mas pela distância entre a realidade e aquilo que alguém esperava que ela fosse.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Relacionamentos desgastados por tentativas de mudar o parceiro, decepções causadas por expectativas irreais ou dificuldades em aceitar características que sempre estiveram presentes.

O pensamento psicológico não fala sobre tolerar comportamentos prejudiciais ou abrir mão dos próprios limites. A ideia central está mais ligada à capacidade de construir vínculos baseados na realidade, e não em fantasias sobre quem o outro deveria se tornar.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à maturidade emocional, à empatia e à construção de relações mais autênticas.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada. Em um tempo em que muitas pessoas procuram parceiros perfeitos, Carl Rogers lembra que o amor amadurece quando aprendemos a enxergar o outro como ele realmente é.