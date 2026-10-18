REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe' - a reflexão inspirada em Erich Fromm

O amor pelos filhos pode ser imenso, mas não elimina o cansaço, a solidão e a saudade da liberdade. Entenda por que algumas mulheres amam profundamente as crianças, mas não gostam da maternidade

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 00:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

“Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe. Às vezes, o amor é imenso, mas o cansaço, a solidão e a vontade de ter a própria vida de volta também são.” A reflexão, inspirada nas ideias do psicanalista Erich Fromm, aborda um sentimento que muitas mulheres escondem por medo de serem julgadas.

Existem mães que dariam a vida pelos filhos, mas que, se pudessem voltar no tempo, talvez não escolhessem a maternidade. Não porque rejeitem as crianças, mas porque sentem falta da mulher que eram antes de assumir tantas responsabilidades. Amam os abraços, as conversas e as conquistas dos filhos, mas detestam a sensação de nunca poder descansar, sair sem preocupações ou tomar uma decisão pensando apenas em si mesmas.

O problema é que a sociedade costuma tratar a maternidade como uma experiência obrigatoriamente feliz. Espera-se que a mulher encontre realização nas renúncias e considere qualquer sacrifício pequeno diante do amor materno. Quando ela admite estar infeliz, frequentemente recebe críticas, como se reclamar da maternidade significasse não amar os próprios filhos.

Em sua obra “A Arte de Amar”, Erich Fromm refletiu sobre o amor como uma experiência que envolve cuidado, responsabilidade e respeito. Embora a frase não seja uma citação literal do autor, suas ideias ajudam a compreender que amar alguém profundamente não deveria significar abandonar completamente a própria identidade.

Para muitas mulheres, a maternidade representa justamente essa perda. Os antigos interesses ficam para depois, as amizades se tornam distantes e o tempo livre praticamente desaparece. Mesmo quando os filhos crescem, permanece a sensação de que suas necessidades sempre precisam vir em primeiro lugar.

É importante compreender que amar os filhos e gostar de ser mãe são experiências diferentes. Uma mulher pode sentir orgulho das crianças e, ao mesmo tempo, lamentar a liberdade que perdeu. Pode cuidar delas com dedicação e ainda desejar uma vida com menos responsabilidades. Esses sentimentos não anulam necessariamente o amor que existe.

Reconhecer essa ambivalência não significa desvalorizar a maternidade, mas permitir que as mulheres falem sobre ela sem precisar fingir felicidade o tempo inteiro. Afinal, uma mãe continua sendo uma pessoa com desejos, limites e sonhos próprios.