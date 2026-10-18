Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Psicologia: 'Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe' - a reflexão inspirada em Erich Fromm

O amor pelos filhos pode ser imenso, mas não elimina o cansaço, a solidão e a saudade da liberdade. Entenda por que algumas mulheres amam profundamente as crianças, mas não gostam da maternidade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 00:00

Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Divulgação

“Amar os filhos não impede uma mulher de se sentir infeliz sendo mãe. Às vezes, o amor é imenso, mas o cansaço, a solidão e a vontade de ter a própria vida de volta também são.” A reflexão, inspirada nas ideias do psicanalista Erich Fromm, aborda um sentimento que muitas mulheres escondem por medo de serem julgadas.

Existem mães que dariam a vida pelos filhos, mas que, se pudessem voltar no tempo, talvez não escolhessem a maternidade. Não porque rejeitem as crianças, mas porque sentem falta da mulher que eram antes de assumir tantas responsabilidades. Amam os abraços, as conversas e as conquistas dos filhos, mas detestam a sensação de nunca poder descansar, sair sem preocupações ou tomar uma decisão pensando apenas em si mesmas.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'A parte mais triste do relacionamento é perceber que você já não sente vontade de estar perto de quem antes procurava sempre' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'A parte mais triste do relacionamento é perceber que você já não sente vontade de estar perto de quem antes procurava sempre' - a reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Quando até o seu descanso precisa ser produtivo, talvez você já não saiba mais como simplesmente viver' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre produzir o tempo todo

Frase do dia da Filosofia: 'Quando até o seu descanso precisa ser produtivo, talvez você já não saiba mais como simplesmente viver' - a reflexão inspirada em Byung-Chul Han sobre produzir o tempo todo

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

Frase do dia da Psicologia: 'Há relações em que você nunca é bom o suficiente, não importa o quanto se esforce' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre quem faz você se sentir incapaz

O problema é que a sociedade costuma tratar a maternidade como uma experiência obrigatoriamente feliz. Espera-se que a mulher encontre realização nas renúncias e considere qualquer sacrifício pequeno diante do amor materno. Quando ela admite estar infeliz, frequentemente recebe críticas, como se reclamar da maternidade significasse não amar os próprios filhos.

Em sua obra “A Arte de Amar”, Erich Fromm refletiu sobre o amor como uma experiência que envolve cuidado, responsabilidade e respeito. Embora a frase não seja uma citação literal do autor, suas ideias ajudam a compreender que amar alguém profundamente não deveria significar abandonar completamente a própria identidade.

Para muitas mulheres, a maternidade representa justamente essa perda. Os antigos interesses ficam para depois, as amizades se tornam distantes e o tempo livre praticamente desaparece. Mesmo quando os filhos crescem, permanece a sensação de que suas necessidades sempre precisam vir em primeiro lugar.

É importante compreender que amar os filhos e gostar de ser mãe são experiências diferentes. Uma mulher pode sentir orgulho das crianças e, ao mesmo tempo, lamentar a liberdade que perdeu. Pode cuidar delas com dedicação e ainda desejar uma vida com menos responsabilidades. Esses sentimentos não anulam necessariamente o amor que existe.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'O tempo que você já perdeu em um lugar não é motivo para entregar a ele também o tempo que ainda resta' - a reflexão inspirada em Kierkegaard sobre a dificuldade de ir embora

Frase do dia da Filosofia: 'O tempo que você já perdeu em um lugar não é motivo para entregar a ele também o tempo que ainda resta' - a reflexão inspirada em Kierkegaard sobre a dificuldade de ir embora

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém precisa escolher constantemente entre o parceiro e a própria mãe, limites familiares nunca foram estabelecidos' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Frase do dia da Psicologia: 'Quando alguém precisa escolher constantemente entre o parceiro e a própria mãe, limites familiares nunca foram estabelecidos' - a reflexão inspirada em Murray Bowen

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda mãe oferece um lar emocionalmente seguro; reconhecer isso faz parte do processo de cura' - Lindsay C. Gibson sobre relações familiares

Frase do dia da Psicologia: 'Nem toda mãe oferece um lar emocionalmente seguro; reconhecer isso faz parte do processo de cura' - Lindsay C. Gibson sobre relações familiares

Reconhecer essa ambivalência não significa desvalorizar a maternidade, mas permitir que as mulheres falem sobre ela sem precisar fingir felicidade o tempo inteiro. Afinal, uma mãe continua sendo uma pessoa com desejos, limites e sonhos próprios.

E talvez uma das maiores tristezas de algumas mulheres seja exatamente essa: amar os filhos de uma maneira que nunca imaginaram ser possível, mas sentir uma saudade igualmente profunda da vida que tinham antes de se tornarem mães.

Mais recentes

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Nada lhe pertence de verdade. Quando perder algo, não diga que perdeu, mas que devolveu ao universo' - a reflexão de Epicteto que ajuda a lidar com o luto e crises

Frase do dia do Estoicismo: 'Nada lhe pertence de verdade. Quando perder algo, não diga que perdeu, mas que devolveu ao universo' - a reflexão de Epicteto que ajuda a lidar com o luto e crises
Imagem - Chega de ser feito de trouxa: 4 signos cansam de ceder e começam a cobrar o que merecem

Chega de ser feito de trouxa: 4 signos cansam de ceder e começam a cobrar o que merecem
Imagem - 6 signos precisam rever velhos hábitos no amor antes que eles estraguem tudo de novo

6 signos precisam rever velhos hábitos no amor antes que eles estraguem tudo de novo