REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, a inveja não deseja exatamente ter o que você tem. Ela apenas gostaria que você também não tivesse' - a reflexão inspirada em Leon Festinger sobre comparação

O psicólogo norte-americano desenvolveu a teoria da comparação social, que ajuda a compreender por que conquistas alheias podem provocar desconforto quando fazem alguém olhar para a própria vida e perceber aquilo que acredita estar faltando

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 00:30

As pesquisas de Leon Festinger continuam atuais ao explicar como a necessidade de comparação influencia pensamentos, emoções e comportamentos no dia a dia. Crédito: Reprodução

“Às vezes, a inveja não deseja exatamente ter o que você tem. Ela apenas gostaria que você também não tivesse.” A frase não é uma citação literal de Leon Festinger, mas uma reflexão inspirada em sua teoria da comparação social, proposta na década de 1950 para explicar como as pessoas avaliam aspectos de si mesmas também por meio da comparação com os outros.

É comum pensar na inveja apenas como o desejo de possuir aquilo que pertence a outra pessoa. Alguém compra uma casa e o outro gostaria de ter uma igual. Um colega recebe uma promoção e outra pessoa gostaria de ocupar aquele cargo. Um amigo viaja, começa um relacionamento ou alcança determinado objetivo e desperta em alguém o desejo de viver algo semelhante. Mas a experiência da inveja pode ser mais complexa.

5 fatos sobre Leon Festinger 1 de 5

Em algumas situações, o incômodo não desapareceria necessariamente se a pessoa conquistasse exatamente a mesma coisa. O que parece difícil de suportar é perceber que alguém próximo está em uma posição considerada melhor. Nesse caso, a conquista alheia deixa de ser apenas uma boa notícia sobre a vida do outro e passa a funcionar como uma comparação com a própria realidade.

É por isso que determinadas conquistas recebem reações curiosas. Uma promoção rapidamente ganha um “mas também trabalha demais”. Uma viagem vira “mas deve ter se endividado”. Uma mudança física recebe “mas desse jeito também é fácil”. Uma relação feliz pode ser seguida de “quero ver quanto tempo dura”. Em vez de simplesmente reconhecer aquilo que aconteceu, surge a necessidade de encontrar alguma coisa capaz de diminuir seu valor.

Isso não significa que toda crítica seja inveja. Pessoas próximas podem identificar problemas reais, discordar de escolhas ou fazer observações sinceras sem qualquer desconforto com a felicidade do outro. Transformar toda opinião negativa em inveja seria uma maneira conveniente de nunca considerar críticas legítimas.

O que chama atenção é o padrão. Quando praticamente toda conquista precisa ser relativizada, quando elogiar parece difícil e quando o fracasso do outro provoca um alívio que seu sucesso nunca provocou, talvez exista ali uma comparação que merece ser observada.

A teoria de Festinger ajuda justamente a entender a importância que a comparação ocupa na maneira como avaliamos a nós mesmos. Em diferentes situações, usamos outras pessoas como referência para compreender nossas capacidades, opiniões e posições. Esse processo não é necessariamente ruim. Comparar-se pode oferecer informação, inspiração e até ajudar alguém a estabelecer objetivos.

O problema aparece quando o sucesso de outra pessoa passa a ser interpretado como evidência do próprio fracasso. Se alguém próximo ganha mais dinheiro, isso não significa que você perdeu dinheiro. Se um amigo conseguiu uma oportunidade, sua própria trajetória não foi automaticamente diminuída. Ainda assim, emocionalmente, a comparação pode transformar a vantagem do outro em uma sensação de desvantagem pessoal.

As redes sociais ampliaram ainda mais as oportunidades para esse tipo de comparação. Em poucos minutos, alguém consegue observar viagens, corpos, relacionamentos, carreiras, casas e conquistas de dezenas de pessoas. E quase sempre compara a complexidade da própria vida com momentos selecionados da vida alheia.

Talvez uma das maneiras mais reveladoras de observar a inveja seja perceber o que sentimos diante da felicidade de alguém próximo. É possível reconhecer um desejo semelhante sem precisar diminuir aquela pessoa. Pensar “eu também gostaria disso” é diferente de pensar “preferia que ela não tivesse”.

Essa diferença importa porque a conquista de alguém não precisa ser transformada em uma competição que nunca foi combinada. Duas pessoas podem estar em momentos diferentes sem que uma precise perder para que a outra se sinta melhor.