REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, a pessoa que você chama de fria é alguém que já sentiu tanto que aprendeu a esconder tudo' - a reflexão inspirada em Carl Jung sobre frieza emocional

O psiquiatra suíço estudou os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade, ideias que ajudam a compreender por que algumas pessoas passam a esconder seus sentimentos depois de experiências dolorosas e acabam sendo vistas como indiferentes

Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Jung Crédito: Reprodução

“Às vezes, a pessoa que você chama de fria é alguém que já sentiu tanto que aprendeu a esconder tudo.” A frase não é uma citação literal de Carl Gustav Jung, mas uma reflexão inspirada em questões relacionadas à personalidade, aos mecanismos de proteção emocional e à maneira como apresentamos diferentes aspectos de nós mesmos ao mundo.

Existem pessoas que parecem não se abalar com quase nada. Dificilmente demonstram tristeza, evitam conversas sobre sentimentos, não costumam pedir ajuda e parecem enfrentar situações dolorosas com uma tranquilidade que os outros nem sempre conseguem compreender. Por causa desse comportamento, frequentemente recebem rótulos como frias, distantes ou incapazes de demonstrar afeto. Mas nem sempre aquilo que uma pessoa mostra corresponde à intensidade do que está sentindo.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Em alguns casos, a dificuldade de expressar emoções pode estar relacionada a experiências anteriores nas quais demonstrar vulnerabilidade trouxe consequências desagradáveis. Alguém que teve seus sentimentos ridicularizados, que encontrou indiferença quando precisava de acolhimento ou que viveu relações marcadas por rejeição pode aprender, ao longo do tempo, a esconder aquilo que sente.

Esse aprendizado nem sempre acontece de maneira consciente. A pessoa pode simplesmente começar a falar menos sobre os próprios problemas, evitar demonstrar entusiasmo diante de determinadas situações ou desenvolver o hábito de resolver tudo sozinha. Com o passar dos anos, comportamentos que inicialmente surgiram como formas de proteção podem se tornar parte de sua maneira habitual de se relacionar.

Carl Jung desenvolveu o conceito de persona para explicar a face social da personalidade, isto é, a maneira como nos apresentamos aos outros e nos adaptamos às expectativas dos diferentes ambientes. Embora essa ideia não explique sozinha a frieza emocional, ela permite refletir sobre a distância que pode existir entre a imagem apresentada socialmente e aspectos da experiência interior que permanecem pouco visíveis.

Uma pessoa pode construir uma imagem de independência, segurança e autocontrole enquanto enfrenta dificuldades que raramente compartilha. Para quem observa de fora, a ausência de lágrimas ou de demonstrações explícitas de sofrimento pode parecer sinal de que nada a atinge. No entanto, não demonstrar uma emoção não significa necessariamente deixar de experimentá-la.

Isso pode acontecer especialmente em relacionamentos nos quais alguém tentou expressar suas necessidades repetidas vezes e não encontrou abertura para ser ouvido. Depois de muitas conversas frustradas, algumas pessoas deixam de insistir. Param de explicar o que as machuca, evitam discussões e passam a responder com uma aparente indiferença que pode ser confundida com falta de sentimento.

Há situações em que essa mudança provoca surpresa justamente em quem estava acostumado a receber demonstrações constantes de carinho. A pessoa que antes procurava, perguntava e tentava resolver os conflitos passa a se mostrar distante. Quem observa apenas o comportamento atual pode concluir que ela mudou de repente, sem perceber que o afastamento talvez tenha sido construído ao longo de muitas experiências anteriores.

Mas é importante não romantizar a frieza emocional nem presumir que toda pessoa distante esteja escondendo uma história de sofrimento. Algumas pessoas são naturalmente mais reservadas, possuem maneiras diferentes de demonstrar afeto ou simplesmente não desejam estabelecer determinados vínculos. Também existem comportamentos indiferentes que provocam sofrimento real nos outros e precisam ser reconhecidos como tal.

Ter vivido experiências difíceis pode ajudar a compreender determinadas reações, mas não torna automaticamente aceitável machucar alguém, ignorar suas necessidades ou utilizar o silêncio como forma de punição. Compreender a origem possível de um comportamento é diferente de justificar todas as suas consequências.

Da mesma forma, demonstrar emoções não é uma obrigação que deva ser imposta a todos. Cada pessoa possui seu próprio ritmo para desenvolver confiança e compartilhar aspectos íntimos da vida. O problema aparece quando esconder sentimentos deixa de ser uma escolha e se transforma na única maneira que alguém conhece de se proteger.

Quem aprende a não demonstrar tristeza também pode encontrar dificuldade para expressar alegria, carinho e necessidade de proximidade. O medo de se machucar novamente pode fazer com que situações potencialmente acolhedoras sejam recebidas com desconfiança, mesmo quando não existem sinais concretos de ameaça.

Em relações seguras, porém, algumas pessoas conseguem descobrir gradualmente que não precisam manter todas as defesas levantadas. Ser ouvidas sem julgamento, encontrar respeito diante de suas vulnerabilidades e perceber que seus sentimentos não serão utilizados contra elas pode favorecer uma maneira mais aberta de se relacionar.

Esse processo não acontece necessariamente de forma rápida. Experiências emocionais anteriores não desaparecem apenas porque alguém oferece carinho, e reconstruir a confiança pode exigir tempo, autoconhecimento e, em algumas situações, acompanhamento psicológico.

A reflexão inspirada em Jung convida a olhar para além das aparências, sem transformar o comportamento de ninguém em um diagnóstico. Uma pessoa silenciosa não é necessariamente indiferente, assim como alguém que demonstra emoções com facilidade não sente obrigatoriamente mais do que os outros.

Talvez uma das maiores dificuldades das relações humanas seja justamente compreender que nem todo sofrimento aparece de maneira evidente. Algumas pessoas choram, procuram companhia e falam sobre aquilo que as machuca. Outras se calam, continuam cumprindo suas responsabilidades e tentam atravessar as dificuldades sem permitir que ninguém perceba.

Por isso, antes de concluir que alguém possui um coração frio, pode valer a pena considerar que existem histórias e sentimentos que não conhecemos. Às vezes, a distância é apenas uma característica pessoal. Em outras, pode ser uma proteção construída depois de experiências dolorosas.