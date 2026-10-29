REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o que mais machuca uma mulher não são as críticas da sogra, mas o silêncio do próprio marido' - reflexão inspirada em John Gottman

Quando o marido evita se posicionar diante das interferências da mãe, a esposa pode sentir que está sozinha dentro do próprio casamento. A reflexão inspirada no psicólogo John Gottman aborda como a falta de apoio, os conflitos familiares e a ausência de limites podem comprometer a confiança entre o casal.

Fernanda Varela

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 00:30

Há mais de quatro décadas, John Gottman estuda o que fortalece — e o que enfraquece — os relacionamentos Crédito: Reprodução

“Às vezes, o que mais machuca uma mulher não são as críticas da sogra, mas o silêncio do próprio marido. Porque ser desrespeitada por alguém de fora já é doloroso, mas perceber que a pessoa que deveria estar ao seu lado prefere não se posicionar pode destruir lentamente a confiança no casamento.” A frase, inspirada nos estudos de John Gottman sobre relacionamentos, descreve uma situação em que o sofrimento provocado por conflitos familiares acaba ultrapassando a relação entre sogra e nora e atingindo diretamente o casamento.

Tudo pode começar com pequenos comentários. Uma crítica à maneira como a esposa organiza a casa, uma opinião indesejada sobre a criação dos filhos ou uma comparação com relacionamentos anteriores. Isoladamente, algumas dessas situações podem parecer insignificantes. Entretanto, quando se repetem e encontram sempre o silêncio do marido, podem provocar um sentimento crescente de desamparo.

A esposa passa a perceber que precisa se defender sozinha, mesmo quando o desrespeito acontece diante do companheiro. Em alguns casos, ainda escuta que está exagerando, que deveria ignorar os comentários ou que precisa compreender o jeito da sogra.

O problema é que aquilo que parece uma tentativa de evitar conflitos pode ser interpretado como falta de apoio.

Conheça John Gottman 1 de 10

John Gottman, psicólogo norte-americano conhecido por suas pesquisas sobre estabilidade conjugal, dedicou décadas ao estudo dos comportamentos que fortalecem ou enfraquecem os relacionamentos. Seus trabalhos destacam a importância da confiança, do respeito, da amizade e da capacidade de enfrentar dificuldades como uma equipe.

Embora a frase não seja uma citação literal de Gottman, ela dialoga com suas pesquisas sobre a importância de construir uma relação em que ambos os parceiros se sintam emocionalmente protegidos e valorizados.

Uma das dificuldades desse tipo de situação é que o marido pode acreditar que precisa escolher entre a mãe e a esposa. Por medo de magoar uma delas, evita qualquer posicionamento. Mas estabelecer limites não significa abandonar a mãe, romper vínculos familiares ou deixar de demonstrar carinho.

Significa reconhecer que o casamento também precisa de respeito e autonomia.

Quando uma interferência ultrapassa os limites da convivência saudável, o casal precisa encontrar uma maneira de lidar com ela. Isso pode envolver conversas reservadas, decisões tomadas em conjunto e a disposição de não permitir que terceiros determinem os rumos do relacionamento.

Também é importante distinguir divergências comuns de atitudes realmente desrespeitosas. Nem toda opinião contrária da sogra representa uma agressão, assim como nem todo silêncio significa concordância. O que merece atenção é a repetição de situações em que um dos parceiros expressa sofrimento e não encontra abertura para conversar ou buscar soluções.

Com o tempo, a falta de apoio pode produzir consequências que vão além das discussões familiares. A esposa pode deixar de compartilhar seus sentimentos, perder a confiança na capacidade do marido de estabelecer limites e começar a sentir que suas necessidades ocupam sempre o último lugar.

A reflexão inspirada em John Gottman lembra que um casamento não se fortalece apenas pela ausência de brigas. Ele também depende da segurança de saber que, diante das dificuldades, existe alguém disposto a ouvir, compreender e construir soluções ao nosso lado.