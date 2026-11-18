REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que acredite em você quando nem você acredita' - reflexão inspirada em Albert Bandura

Reflexão inspirada no psicólogo Albert Bandura mostra como o incentivo, a confiança e o reconhecimento podem ajudar uma pessoa a descobrir capacidades que ainda não conseguia enxergar

Fernanda Varela

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 00:30

Albert Bandura foi um psicólogo canadense que revolucionou a compreensão de como as pessoas aprendem, desenvolvem comportamentos e constroem confiança em suas próprias capacidades Crédito: Reprodução

“Às vezes, tudo o que alguém precisa para continuar é encontrar uma pessoa que não confunda dificuldade com incapacidade. Alguém que saiba exigir quando necessário, respeitar os limites e reconhecer cada avanço. Porque existem conquistas que começam muito antes do resultado aparecer: começam no momento em que você descobre que é capaz de continuar.”

Existem momentos da vida em que a maior dificuldade não está necessariamente no desafio que precisamos enfrentar, mas na falta de confiança de que seremos capazes de superá-lo. O medo de fracassar, as experiências anteriores e a insegurança podem fazer com que uma pessoa desista antes mesmo de descobrir até onde conseguiria chegar.

Entretanto, algumas relações podem transformar essa percepção.

Tudo sobre Albert Bandura 1 de 10

Pode ser um chefe que reconhece o potencial de um funcionário antes que ele se sinta preparado para assumir uma responsabilidade. Um professor que percebe a capacidade de um aluno que sempre acreditou não ser suficientemente inteligente. Um personal trainer que incentiva alguém a superar limitações durante os exercícios. Ou um amigo que oferece apoio quando tudo parece difícil demais.

O que essas pessoas podem ter em comum é a capacidade de enxergar possibilidades onde o outro só consegue perceber obstáculos.

O psicólogo canadense Albert Bandura, um dos principais nomes da psicologia contemporânea, desenvolveu o conceito de autoeficácia, relacionado à crença que uma pessoa possui em sua própria capacidade de organizar e executar ações necessárias para alcançar determinados objetivos.

Em seus estudos, Bandura demonstrou que essa percepção pode influenciar a maneira como enfrentamos desafios, reagimos às dificuldades e persistimos diante de situações exigentes.

A frase apresentada não é uma citação literal do psicólogo, mas uma reflexão contemporânea inspirada em suas pesquisas sobre autoeficácia, aprendizagem e comportamento humano.

Um dos aspectos importantes dessa teoria é que a confiança nas próprias capacidades não depende apenas de palavras de incentivo. Ela também pode ser fortalecida pelas experiências de sucesso, pela observação de outras pessoas e pelo reconhecimento de avanços concretos.

Isso ajuda a compreender por que determinados encontros podem fazer tanta diferença na trajetória de alguém.

Um profissional que recebe uma oportunidade desafiadora, acompanhada de orientação e apoio, pode descobrir habilidades que ainda não havia desenvolvido plenamente. Da mesma forma, alguém que começa a praticar atividade física pode perceber, depois de algumas semanas, que consegue realizar exercícios que antes pareciam impossíveis.

Em ambos os casos, a evolução não acontece simplesmente porque outra pessoa acreditou em seu potencial. Ela também depende de oportunidades, condições adequadas, esforço e experiências que permitam transformar essa confiança em conquistas reais.

Entretanto, o incentivo pode contribuir para que alguém não interprete as primeiras dificuldades como uma prova definitiva de incapacidade.

Existe uma diferença importante entre pressionar uma pessoa a ultrapassar seus limites e ajudá-la a reconhecer que possui condições de evoluir.

Quem oferece apoio de maneira saudável não ignora o cansaço, não diminui as inseguranças e não transforma cada erro em motivo de vergonha. Pelo contrário, compreende que o desenvolvimento pode envolver tentativas frustradas, mudanças de estratégia e períodos em que o progresso parece mais lento.

Também é importante reconhecer que nem todo incentivo precisa vir de uma relação íntima. Pessoas que fazem parte da nossa rotina profissional, acadêmica ou pessoal podem exercer influências positivas sem necessariamente ocupar um lugar central em nossa vida afetiva.

Às vezes, uma conversa breve, uma oportunidade oferecida no momento certo ou o reconhecimento sincero de um esforço pode contribuir para mudar a maneira como alguém encara determinado desafio.

A reflexão inspirada em Albert Bandura lembra que acreditar em si mesmo não significa ter certeza de que tudo dará certo. Significa desenvolver confiança suficiente para tentar, aprender com os erros e continuar construindo habilidades.

E talvez uma das contribuições mais importantes de quem nos incentiva seja justamente ajudar a transformar a confiança recebida em autonomia.

Porque o objetivo não é depender para sempre de alguém que diga que somos capazes, mas chegar ao momento em que conseguimos reconhecer isso por conta própria.

No fim, algumas pessoas deixam marcas importantes na nossa história não porque fizeram o caminho por nós, mas porque estiveram ao nosso lado quando ainda não acreditávamos que conseguiríamos percorrê-lo.