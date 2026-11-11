REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, uma mulher não se apaixona por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir' - reflexão inspirada em Carl Gustav Jung

Reflexão inspirada no pensamento de Carl Gustav Jung aborda a carência afetiva e a solidão de quem deixou de se sentir admirada na própria relação.

Fernanda Varela

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 00:30

Muitas teorias de Jung influenciaram testes modernos de personalidade. Crédito: Reprodução

“Às vezes, uma mulher não se apaixona exatamente por outro homem, mas pela maneira como ele a faz se sentir. Depois de passar tanto tempo sem ser admirada, ouvida ou elogiada dentro do próprio casamento, um gesto de gentileza pode despertar sentimentos que ela acreditava não ser mais capaz de sentir. E o mais triste é perceber que aquilo que parece tão especial deveria ser apenas o básico.”

A reflexão, inspirada em temas presentes na psicologia de Carl Gustav Jung, aborda uma experiência delicada: o surgimento de sentimentos por outra pessoa quando existe uma sensação prolongada de invisibilidade emocional dentro do casamento.

Nem sempre uma paixão inesperada começa com a intenção de viver um romance. Às vezes, surge de uma conversa agradável, de um elogio espontâneo ou da atenção de alguém que demonstra interesse genuíno pelo que uma mulher pensa, sente ou deseja.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Gestos aparentemente simples podem adquirir um significado muito maior quando deixam de fazer parte da rotina de um relacionamento.

Uma mulher pode passar anos dividindo a casa, as responsabilidades e os compromissos com o marido, mas sentir que deixou de ser percebida como alguém que também deseja carinho, admiração e afeto.

Ela continua sendo esposa, companheira e parceira nas decisões cotidianas. Entretanto, os elogios desaparecem, as conversas se tornam automáticas e os pequenos gestos de interesse são substituídos pela previsibilidade da convivência.

É nesse contexto que a gentileza de outra pessoa pode provocar uma reação inesperada.

Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, dedicou parte de sua obra à compreensão dos conflitos internos, dos desejos inconscientes e dos aspectos da personalidade que nem sempre reconhecemos conscientemente.

A frase apresentada não é uma citação literal de Jung, mas uma reflexão contemporânea inspirada na importância que sua abordagem atribui ao autoconhecimento e à compreensão dos sentimentos.

Uma das questões mais difíceis dessa experiência é perceber que o sentimento pode surgir mesmo quando não existe qualquer intenção de ultrapassar os limites do casamento.

A mulher não necessariamente procura um envolvimento, não faz declarações e talvez nunca revele a ninguém aquilo que está sentindo. Ainda assim, começa a perceber que uma mensagem, uma conversa ou um elogio podem despertar emoções que pareciam esquecidas.

Isso não significa que toda atração fora do casamento seja consequência da falta de atenção do parceiro. Os relacionamentos e os sentimentos humanos são complexos, e diferentes fatores podem contribuir para o surgimento de uma paixão.

Entretanto, quando existe uma carência afetiva prolongada, vale observar se o encantamento está relacionado à pessoa que despertou o interesse ou à experiência de voltar a se sentir valorizada.

Em alguns casos, o que parece extraordinário não é o homem que chegou, mas a sensação de ser ouvida, admirada e tratada com delicadeza novamente.

A reflexão inspirada em Jung convida a compreender esses sentimentos sem transformá-los automaticamente em culpa ou em justificativa para uma traição. Reconhecer uma atração não significa precisar agir sobre ela, mas pode representar uma oportunidade de refletir sobre as próprias necessidades emocionais e sobre o relacionamento que está sendo vivido.

Porque talvez uma das descobertas mais dolorosas seja perceber que não foi necessário um grande gesto para despertar sentimentos inesperados.