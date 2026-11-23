REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Assusta pensar que um dia nosso mundo deixará de ser um lugar seguro. Que viveremos, sozinhos, a vida para a qual nunca nos sentimos preparados'- reflexão inspirada em Winnicott

Reflexão inspirada no psicanalista Donald Winnicott aborda o medo do desamparo, a necessidade de segurança emocional e o pavor de enfrentar a vida sem alguém que sempre representou abrigo.

Fernanda Varela

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 00:00

Winnicott mostrou como os primeiros vínculos e experiências de cuidado podem influenciar profundamente a formação emocional de uma pessoa Crédito: Reprodução

“Existe uma parte de nós que continua procurando proteção mesmo depois de crescer. Podemos trabalhar, assumir responsabilidades, construir relacionamentos e parecer completamente independentes, mas ainda sentir que nossa segurança depende da existência de alguém. E quando imaginamos perder essa pessoa, não é apenas a saudade que nos apavora. É a sensação de que o mundo deixará de ser um lugar seguro e de que precisaremos enfrentar, sozinhos, uma vida para a qual nunca nos sentimos preparados.”

Existe uma diferença entre crescer e sentir-se preparado para enfrentar a vida. Algumas pessoas chegam à idade adulta, constroem relacionamentos, trabalham, assumem compromissos e desenvolvem uma rotina aparentemente independente, mas continuam encontrando em alguém uma sensação de proteção que não conseguem reproduzir em nenhum outro lugar.

Curiosidades sobre Donald Winnicott 1 de 5

Pode ser a mãe, o pai, um familiar ou uma pessoa que, ao longo dos anos, se tornou uma referência fundamental de estabilidade emocional.

Não significa necessariamente que exista uma dependência incapacitante. Em muitos casos, trata-se de um vínculo construído durante toda a vida, associado à confiança de que, mesmo diante das maiores dificuldades, existe alguém a quem recorrer.

Entretanto, quando essa pessoa representa praticamente toda a segurança emocional de alguém, imaginar sua ausência pode provocar uma angústia difícil de explicar.

O medo não está apenas na possibilidade de sentir saudade ou enfrentar a tristeza de uma despedida. Existe também o pavor de descobrir que a vida precisará continuar sem a presença de quem sempre ofereceu proteção.

O pediatra e psicanalista britânico Donald Winnicott, conhecido por suas contribuições à compreensão do desenvolvimento emocional, dedicou parte de seus estudos à importância dos cuidados recebidos durante a infância e à construção da capacidade de enfrentar a realidade.

Entre os conceitos desenvolvidos pelo autor está o de ambiente suficientemente bom, relacionado às condições de cuidado que favorecem o amadurecimento emocional da criança.

Winnicott também investigou como a experiência de segurança oferecida pelas figuras cuidadoras participa do desenvolvimento da autonomia e da capacidade de estar só.

A frase apresentada não é uma citação literal do psicanalista, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de sua teoria, especialmente na importância do ambiente de cuidado e no desenvolvimento da segurança emocional.

Uma das questões mais interessantes dessa perspectiva é compreender que a autonomia não surge simplesmente porque alguém atingiu determinada idade.

Completar 18, 30 ou 40 anos não significa que todas as inseguranças desapareceram ou que a necessidade de proteção deixou de existir.

Uma pessoa pode ser responsável em diversas áreas da vida e, ao mesmo tempo, sentir-se emocionalmente vulnerável diante da possibilidade de perder alguém importante.

Pode tomar decisões profissionais, administrar compromissos e cuidar de outras pessoas, mas continuar buscando em uma figura familiar a sensação de que tudo ficará bem.

Essa aparente contradição faz parte da complexidade das relações humanas.

A necessidade de apoio não desaparece na vida adulta. O que pode mudar, ao longo do amadurecimento, é a maneira como construímos e distribuímos nossas fontes de segurança.

Em determinadas situações, entretanto, esse processo pode se tornar especialmente difícil.

Pessoas que enfrentaram perdas precoces, experiências de instabilidade ou períodos prolongados de insegurança podem atribuir uma importância ainda maior à presença de determinados vínculos afetivos.

Isso não significa que todas desenvolverão dificuldades de autonomia, mas ajuda a compreender por que a possibilidade de uma nova separação pode despertar sentimentos intensos.

Quando alguém representa proteção, pertencimento e estabilidade, sua ausência pode ser imaginada como uma ameaça à própria organização da vida.

A pessoa começa a pensar em quem procurará quando estiver triste, quem oferecerá conselhos diante de uma decisão difícil e onde encontrará acolhimento quando as coisas não acontecerem como esperado.

Em alguns casos, essas preocupações também envolvem questões práticas, como moradia, estabilidade financeira e responsabilidades cotidianas.

A insegurança emocional pode se misturar ao receio concreto de não conseguir manter determinadas condições de vida.

Por isso, nem sempre é possível compreender esse sofrimento apenas como dependência afetiva.

Existem circunstâncias materiais que também influenciam a maneira como imaginamos o futuro.

Outro aspecto delicado é que o pavor da perda pode começar a interferir na relação enquanto a pessoa amada ainda está presente.

Momentos de tranquilidade passam a ser acompanhados por pensamentos sobre o que poderá acontecer. Pequenas mudanças na saúde ou na rotina despertam preocupações intensas. E a possibilidade de uma despedida começa a ocupar um espaço cada vez maior na vida emocional.

A pessoa não está enfrentando apenas uma perda real. Está sofrendo antecipadamente diante de uma realidade que teme não conseguir suportar.

Em algumas situações, essa experiência pode estar relacionada à ansiedade antecipatória ou ao luto antecipatório, especialmente quando existe uma preocupação concreta com a saúde de alguém próximo.

Entretanto, a intensidade desses sentimentos e seus impactos na rotina precisam ser avaliados individualmente, sem transformar automaticamente o medo da perda em um diagnóstico.

A reflexão inspirada em Winnicott também permite compreender que desenvolver autonomia emocional não significa deixar de precisar das pessoas.

O amadurecimento não exige indiferença, distanciamento afetivo ou a capacidade de enfrentar todas as dificuldades sem apoio.

Na perspectiva do psicanalista, a experiência de segurança construída nas relações de cuidado participa justamente da formação dos recursos emocionais que permitem ao indivíduo desenvolver maior independência.

Isso significa que o vínculo e a autonomia não precisam ser compreendidos como forças opostas.

É possível amar profundamente alguém, reconhecer sua importância e, ao mesmo tempo, construir outras referências de proteção.

Esse processo pode envolver o fortalecimento de amizades, a ampliação das relações de confiança, o desenvolvimento de habilidades práticas e a busca por maior estabilidade financeira.

Também pode incluir o acompanhamento psicológico, especialmente quando o medo da separação se torna persistente, provoca sofrimento intenso ou faz com que a pessoa acredite que não seria capaz de continuar vivendo diante de uma perda.

Pensamentos sobre não querer continuar vivendo sem alguém merecem acolhimento e atenção profissional, mesmo quando não existe intenção atual de agir.

Afinal, imaginar que determinada experiência será insuportável não significa que essa previsão corresponda à capacidade real de enfrentamento que poderá ser construída.

O sofrimento pode fazer com que o futuro pareça assustador justamente porque ainda não conseguimos reconhecer todos os recursos que teremos para atravessá-lo.

No fim, a reflexão inspirada em Donald Winnicott lembra que crescer não significa deixar de desejar proteção.

Mesmo depois de construir uma vida adulta, podemos continuar encontrando em determinadas pessoas a sensação de segurança que conhecemos desde a infância.

Mas talvez uma das tarefas mais difíceis do amadurecimento seja descobrir que a proteção recebida ao longo da vida também pode contribuir para a construção de uma segurança que, aos poucos, passa a existir dentro de nós.