REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Chega um momento em que esperar que alguma coisa mude sem mudar nenhuma das próprias escolhas também é uma decisão' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl

Nem tudo o que acontece está sob nosso controle, mas reconhecer aquilo que podemos fazer de maneira diferente pode ser o primeiro passo para interromper situações que se repetem há anos

Fernanda Varela

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 00:30

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

É comum esperar que alguma coisa aconteça para que a vida finalmente mude. Um relacionamento precisa melhorar, uma oportunidade precisa aparecer, alguém precisa reconhecer o próprio erro ou determinada circunstância precisa desaparecer. Enquanto isso não acontece, permanecemos exatamente onde estamos, convencidos de que o próximo movimento depende de algo externo.

A reflexão inspirada na obra de Viktor Frankl ajuda a olhar para essa espera a partir da responsabilidade pessoal. Fundador da logoterapia, o psiquiatra austríaco colocou a liberdade de atitude, a responsabilidade e a busca por sentido entre questões centrais de seu pensamento, sem ignorar que existem circunstâncias que uma pessoa simplesmente não pode escolher ou modificar.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

Essa distinção é importante porque assumir responsabilidade pela própria vida não significa acreditar que somos culpados por tudo aquilo que nos acontece. Existem perdas, injustiças, limitações e situações que escapam completamente à nossa vontade. O que merece ser observado é aquilo que continua sob nossa possibilidade de decisão dentro da realidade que encontramos.

Em alguns momentos, desejamos uma mudança enquanto repetimos diariamente as escolhas que sustentam exatamente a situação da qual reclamamos. Queremos um relacionamento diferente, mas continuamos aceitando comportamentos que já dissemos que não aceitaríamos. Desejamos outra trajetória profissional, mas nunca procuramos uma oportunidade. Reclamamos de uma rotina que nos deixa infelizes, mas adiamos indefinidamente qualquer tentativa possível de reorganizá-la.

Isso não acontece necessariamente por preguiça ou falta de vontade. Mudar pode exigir enfrentar medo, insegurança, perdas e consequências. O conhecido, mesmo insatisfatório, oferece previsibilidade. Já uma decisão diferente nos obriga a lidar com aquilo que ainda não sabemos.

Por isso, esperar pode se transformar em uma forma silenciosa de proteção. A pessoa acredita que está aguardando o momento certo, quando talvez esteja evitando o desconforto de assumir uma escolha. O problema é que o tempo continua passando enquanto essa decisão é adiada.

Há também uma diferença entre ter paciência e permanecer passivo. Algumas mudanças realmente precisam de tempo, planejamento e condições que ainda não existem. Mas esperar por condições possíveis é diferente de esperar que a própria vida se transforme sem que nenhuma atitude seja modificada.

Em determinados casos, a mudança necessária nem sequer precisa ser radical. Pode começar com uma conversa que vem sendo adiada, um limite que nunca foi estabelecido, um currículo enviado, um pedido de ajuda ou uma decisão pequena que interrompa um comportamento repetido durante anos.

A perspectiva de Frankl permite pensar justamente sobre a parcela de liberdade que ainda pode existir diante das circunstâncias. Nem sempre podemos escolher aquilo que encontramos pelo caminho, mas podemos, dentro de determinados limites, decidir como responder ao que encontramos.

Isso também significa reconhecer uma verdade desconfortável: não decidir pode produzir consequências tão concretas quanto decidir. Quando adiamos indefinidamente uma escolha, a situação atual continua ocupando nosso tempo e influenciando aquilo que será possível construir depois.

Talvez seja injusto esperar que você consiga mudar tudo. Mas também pode ser injusto consigo mesmo acreditar que nada pode mudar enquanto ainda existem escolhas ao seu alcance.