REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Continue sorrindo, mesmo depois de encontrar pessoas que não souberam cuidar do seu coração' - reflexão inspirada em Virginia Satir

Nem toda decepção amorosa significa que o amor deixou de existir. Reflexão inspirada na psicoterapeuta Virginia Satir mostra por que uma experiência dolorosa não deve apagar a confiança, a alegria e a possibilidade de viver uma nova história

Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 00:30

Virginia Satir foi uma das pioneiras da terapia familiar e revolucionou a forma de compreender os relacionamentos e a comunicação dentro das famílias. Crédito: Reprodução

“Continue sorrindo, mesmo depois de encontrar pessoas que não souberam cuidar do seu coração. Você nunca sabe quem pode estar se apaixonando pelo seu jeito de existir enquanto você ainda tenta entender por que alguém não soube enxergar seu valor.”

A frase, inspirada em temas presentes no trabalho da psicoterapeuta norte-americana Virginia Satir, traz uma mensagem para quem já sofreu por alguém e, depois da decepção, começou a acreditar que talvez não fosse interessante, bonita ou especial o suficiente para ser amada.

Quando uma relação termina ou alguém não corresponde aos nossos sentimentos, é comum procurar explicações em nós mesmos. Algumas pessoas passam a questionar a própria aparência, a personalidade e até a maneira como demonstram carinho, como se a falta de reciprocidade fosse uma prova de que existe algo errado com elas.

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Entretanto, o fato de uma pessoa não reconhecer nossas qualidades não significa que essas qualidades deixaram de existir.

Virginia Satir, considerada uma das pioneiras da terapia familiar, dedicou sua trajetória profissional ao estudo da comunicação, da autoestima e das relações humanas. Seu trabalho valorizava a importância da aceitação pessoal e da construção de vínculos mais saudáveis.

A frase apresentada não é uma citação literal da psicoterapeuta, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses princípios.

Uma das consequências das decepções afetivas é a tendência de transformar uma experiência particular em uma conclusão sobre toda a vida amorosa. Depois de ser rejeitada ou desvalorizada, uma mulher pode começar a acreditar que ninguém mais será capaz de gostar verdadeiramente dela.

Mas uma relação que não deu certo não determina o valor de quem participou dela, assim como a opinião de uma única pessoa não representa a maneira como todas as outras a enxergam.

Às vezes, enquanto alguém ainda tenta compreender por que não foi correspondido, continua despertando admiração sem perceber. Pode ser pelo sorriso espontâneo, pelo jeito de conversar, pela maneira de tratar as pessoas ou por características que considera comuns demais para chamar a atenção.

Isso não significa que exista necessariamente alguém apaixonado em silêncio. A reflexão serve para lembrar que as possibilidades de afeto não terminam com uma decepção.

Também não é preciso sorrir o tempo inteiro ou esconder a tristeza para demonstrar força. Sofrer faz parte da experiência humana, e respeitar o próprio tempo é importante para reconstruir a confiança depois de uma relação difícil.

O convite é para não permitir que uma experiência dolorosa se transforme em uma definição permanente sobre quem você é.