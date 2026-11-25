REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Conviver com quem reclama de tudo pode transformar até os momentos felizes em fontes de desgaste emocional' - reflexão inspirada em Carl Jung

Reflexão inspirada na psicologia de Carl Jung aborda como a negatividade constante influencia quem está por perto e por que estabelecer limites pode ser necessário para preservar o próprio bem-estar

Fernanda Varela

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 00:00

Muitas teorias de Jung influenciaram testes modernos de personalidade. Crédito: Reprodução

“Existe um tipo de cansaço que não nasce dos nossos próprios problemas, mas da convivência com quem transforma tudo em motivo de reclamação. Nada está bom, ninguém faz o suficiente, toda conversa termina em uma crítica e até os momentos felizes encontram alguma razão para serem estragados. Aos poucos, quem está por perto começa a medir as palavras, esconder conquistas e evitar determinados assuntos para não provocar mais uma onda de negatividade. E talvez uma das formas mais silenciosas de desgaste emocional seja perceber que a presença de alguém deixou de trazer companhia e passou a exigir um esforço constante para preservar a própria paz.”

Existem pessoas que parecem encontrar um problema em praticamente qualquer situação. Se recebem uma boa notícia, destacam aquilo que poderia ter sido melhor. Se alguém compartilha uma conquista, apontam os riscos. Se participam de um momento agradável, encontram algum detalhe capaz de transformar a experiência em motivo de insatisfação.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

À primeira vista, esse comportamento pode parecer apenas uma característica de personalidade. Entretanto, quando as reclamações se tornam constantes, a convivência pode começar a produzir consequências emocionais para todos os envolvidos.

O problema não está em reclamar ocasionalmente. Expressar frustrações, reconhecer injustiças e compartilhar dificuldades são atitudes naturais e, muitas vezes, necessárias.

A diferença aparece quando a insatisfação se transforma na principal maneira de interpretar acontecimentos e estabelecer relações.

Nessas situações, qualquer conversa pode se tornar uma oportunidade para criticar, qualquer acontecimento pode ser apresentado como uma decepção e até experiências positivas acabam sendo acompanhadas de comentários negativos.

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, dedicou parte de sua obra à compreensão dos conteúdos inconscientes, dos conflitos internos e da maneira como esses aspectos influenciam o comportamento humano.

Entre os conceitos associados ao autor está o de projeção, processo pelo qual características, sentimentos ou conflitos próprios podem ser percebidos e atribuídos a outras pessoas.

A frase apresentada não é uma citação literal de Jung, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de sua psicologia, especialmente na importância de reconhecer conflitos internos e compreender como eles podem interferir nas relações.

Embora a teoria junguiana não estabeleça que pessoas que reclamam frequentemente estejam necessariamente projetando seus conflitos, ela oferece elementos para refletir sobre a dificuldade de reconhecer a própria participação nas experiências de insatisfação.

Em determinadas situações, alguém pode interpretar repetidamente os acontecimentos como provas de que os outros são incompetentes, egoístas ou incapazes de corresponder às suas expectativas.

O colega nunca trabalha direito. O parceiro nunca faz o suficiente. Os amigos sempre decepcionam. A família nunca compreende.

Quando esse padrão se repete, as pessoas próximas podem começar a sentir que precisam demonstrar constantemente seu valor, evitar erros e justificar até decisões simples.

A convivência deixa de ser espontânea.

Em vez de compartilhar acontecimentos com tranquilidade, familiares e amigos passam a avaliar antecipadamente como determinada informação será recebida.

Uma conquista profissional, por exemplo, pode deixar de ser comemorada porque existe a expectativa de ouvir uma crítica.

Um passeio pode provocar tensão antes mesmo de começar, diante da possibilidade de que o trânsito, o atendimento, a comida ou qualquer outro detalhe se transforme em uma sequência de reclamações.

Aos poucos, o ambiente pode se tornar emocionalmente pesado.

Esse desgaste não acontece necessariamente por causa de uma discussão intensa ou de um conflito específico. Muitas vezes, surge da repetição de pequenos episódios de negatividade que tornam a convivência cansativa.

Uma crítica isolada pode ser esquecida. Entretanto, quando praticamente todas as interações envolvem insatisfação, as pessoas próximas podem começar a associar aquela presença a tensão, irritação ou desânimo.

Em ambientes familiares, isso pode produzir uma dinâmica especialmente delicada.

Filhos podem evitar compartilhar acontecimentos com pais excessivamente críticos. Parceiros podem deixar de comentar experiências do dia para não iniciar novas discussões. Familiares podem reduzir encontros porque antecipam o desgaste emocional provocado pela convivência.

No trabalho, a reclamação constante também pode afetar as relações.

Um profissional que identifica problemas reais pode contribuir para melhorar processos e corrigir falhas. Entretanto, quando toda proposta é recebida com desqualificação e nenhuma solução parece suficiente, o grupo pode perder a disposição para colaborar.

A diferença está entre apontar dificuldades com a intenção de resolvê-las e transformar a insatisfação em uma resposta automática diante de qualquer situação.

É importante reconhecer, porém, que reclamar frequentemente não significa necessariamente possuir uma personalidade negativa ou agir com a intenção de prejudicar outras pessoas.

Períodos de estresse, sobrecarga, sofrimento emocional e dificuldades persistentes podem aumentar a irritabilidade e a tendência a interpretar acontecimentos de maneira pessimista.

Por isso, compreender o contexto é fundamental antes de reduzir alguém ao comportamento que apresenta.

Ainda assim, reconhecer as dificuldades de uma pessoa não significa que todos ao redor precisem absorver indefinidamente suas frustrações.

Uma das questões centrais dessa reflexão é justamente o limite entre oferecer acolhimento e assumir uma responsabilidade emocional que não nos pertence.

Escutar alguém que enfrenta um momento difícil é diferente de se tornar o destino permanente de todas as suas insatisfações.

Da mesma forma, demonstrar empatia não exige concordar com críticas injustas, aceitar comentários depreciativos ou abandonar experiências positivas para acompanhar o descontentamento de outra pessoa.

Em algumas relações, o desgaste se torna tão naturalizado que quem convive com a pessoa reclamona começa a modificar o próprio comportamento sem perceber.

Evita determinados assuntos. Escolhe cuidadosamente as palavras. Deixa de compartilhar boas notícias. Procura antecipar problemas para impedir que surjam novas reclamações.

Essa tentativa constante de administrar o humor alheio pode comprometer a espontaneidade e a qualidade do vínculo.

A reflexão inspirada em Jung também convida a observar a importância do autoconhecimento.

Reconhecer padrões repetitivos de insatisfação pode ser um primeiro passo para compreender se determinadas críticas estão relacionadas apenas aos acontecimentos externos ou também às expectativas e aos conflitos de quem as expressa.

Isso não significa ignorar problemas reais ou adotar uma postura de otimismo permanente.

Existem situações injustas, relações desgastantes e circunstâncias que precisam ser questionadas.

Entretanto, quando nada parece suficientemente bom, pode ser importante investigar por que a insatisfação permanece mesmo quando as condições mudam.

Para quem convive com esse comportamento, estabelecer limites pode ser uma maneira de preservar a própria saúde emocional.

Isso pode envolver interromper conversas excessivamente depreciativas, evitar participar de críticas repetitivas ou comunicar de maneira respeitosa como determinados comentários afetam a relação.

Em alguns casos, também pode ser necessário reduzir a exposição a interações que provocam sofrimento constante.

Essas atitudes não representam necessariamente falta de empatia.

É possível compreender que alguém enfrenta dificuldades e, ao mesmo tempo, reconhecer que sua maneira de expressar frustrações está prejudicando outras pessoas.

No fim, a reflexão inspirada em Carl Jung lembra que os conflitos emocionais não permanecem sempre restritos a quem os vivencia.

A maneira como interpretamos acontecimentos, expressamos insatisfações e nos relacionamos com o mundo também influencia a qualidade das experiências compartilhadas.

Uma pessoa não precisa estar feliz o tempo inteiro para construir relações saudáveis. Tampouco deve esconder seus problemas para tornar a convivência mais agradável.

Entretanto, existe uma diferença importante entre compartilhar dificuldades e transformar toda interação em uma oportunidade para espalhar descontentamento.

E talvez uma das formas mais silenciosas de sofrimento seja perceber que, para conviver com alguém, precisamos esconder nossa alegria, diminuir nossas conquistas e controlar constantemente aquilo que dizemos.