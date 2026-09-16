REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Crescer exige suportar o desconforto de deixar para trás uma vida que já conhecemos para construir outra que não sabemos como será' - a reflexão inspirada em Carl Rogers

Mudar pode provocar medo mesmo quando sabemos que já não queremos permanecer no mesmo lugar, porque todo recomeço exige abandonar parte da segurança do conhecido antes de descobrir o que virá depois

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 00:30

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. Crédito: Reprodução

Mudar de vida costuma parecer bonito quando observamos apenas o resultado. Vemos alguém feliz em um novo emprego, reconstruído depois de um término ou realizado depois de finalmente tomar uma decisão que adiou durante anos. O que raramente aparece é o período entre uma coisa e outra, quando a vida antiga já não serve, mas a nova ainda não parece segura.

A reflexão inspirada na obra de Carl Rogers ajuda a pensar justamente sobre esse processo. Um dos principais nomes da psicologia humanista, o psicólogo norte-americano dedicou parte importante de seu trabalho ao desenvolvimento humano, à autenticidade e ao processo de tornar-se uma pessoa cada vez mais aberta às próprias experiências.

8 curiosidades sobre Carl Rogers 1 de 8

Crescer, nesse sentido, não significa simplesmente abandonar tudo aquilo que provoca desconforto. Significa também perceber quando determinadas escolhas, relações ou formas de viver já não correspondem àquilo que nos tornamos. E reconhecer isso pode ser muito mais fácil do que fazer alguma coisa a respeito.

O conhecido possui uma força enorme justamente porque oferece previsibilidade. Uma pessoa pode estar infeliz em um emprego e, ainda assim, saber exatamente o que encontrará quando chegar ao trabalho. Pode reconhecer que um relacionamento terminou emocionalmente há muito tempo, mas conhecer profundamente a rotina construída com aquela pessoa. Pode desejar outra vida e continuar na atual porque já aprendeu a funcionar dentro dela.

Quando surge a possibilidade de mudança, essa previsibilidade desaparece. Não sabemos se o novo emprego será melhor, quanto tempo levará para superar o término ou se uma escolha diferente produzirá a vida que imaginamos. É por isso que permanecer pode parecer mais seguro até mesmo quando permanecer já não nos faz bem.

Esse medo não significa necessariamente que estamos tomando a decisão errada. Muitas vezes, ele aparece simplesmente porque estamos diante de algo que ainda não conhecemos. O cérebro encontra referências no passado, enquanto o futuro oferece possibilidades que ainda não foram experimentadas.

Também existe uma espécie de despedida envolvida em determinadas mudanças. Ao deixar uma relação, um trabalho, uma cidade ou uma antiga maneira de viver, não abandonamos apenas aquilo que nos incomodava. Deixamos hábitos, pessoas, lembranças e até partes da identidade que construímos naquele contexto. É possível desejar profundamente uma mudança e ainda sentir saudade daquilo que ficou para trás.

Por isso, o desconforto que acompanha um recomeço não deveria ser interpretado automaticamente como arrependimento. Há períodos em que crescer significa permanecer algum tempo sem a segurança daquilo que já conhecíamos e sem a estabilidade daquilo que ainda estamos construindo.

Na perspectiva humanista associada a Rogers, o desenvolvimento pessoal não é um destino alcançado de uma vez, mas um processo. Isso ajuda a compreender por que algumas transformações exigem tempo para que uma pessoa reconheça novas possibilidades, experimente caminhos diferentes e construa uma vida mais coerente com aquilo que percebe em si mesma.

Isso também não significa que toda mudança seja necessariamente positiva. Algumas decisões podem ser reconsideradas, e reconhecer um erro também faz parte do amadurecimento. O problema está em transformar o medo de uma escolha imperfeita em motivo para permanecer indefinidamente em uma situação que já sabemos que não desejamos.

Talvez uma das partes mais difíceis do crescimento seja justamente aceitar esse intervalo. A versão antiga da vida já não parece suficiente, enquanto a próxima ainda não existe por completo. É um período de dúvida, adaptação e insegurança, mas também pode ser o espaço em que novas possibilidades começam a surgir.