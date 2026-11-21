REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Culpar os pais por tudo pode ser uma maneira de querer encarar e assumir que é responsável pelos seus próprios erros' - reflexão inspirada em Carl Jung

Reflexão inspirada em Carl Jung aborda a responsabilidade emocional, a dificuldade de reconhecer os próprios erros e o momento em que compreender o passado deixa de ser suficiente para transformar o presente.

Fernanda Varela

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 00:00

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. Crédito: Reprodução

“Chega um momento da vida em que continuar responsabilizando os pais por todas as nossas frustrações pode se tornar uma maneira de evitar o confronto com as próprias escolhas. É verdade que a infância deixa marcas e que algumas feridas foram provocadas por quem deveria nos proteger. Mas também existe uma diferença entre reconhecer aquilo que nos aconteceu e transformar essa história em uma justificativa permanente para tudo o que fazemos. Amadurecer não significa negar os erros dos pais, mas compreender que nossa vida adulta também exige responsabilidade.”

Existem pessoas que chegam à vida adulta carregando ressentimentos profundos em relação aos próprios pais. Algumas dessas mágoas estão associadas a experiências reais de abandono, negligência, autoritarismo ou falta de acolhimento emocional. Outras envolvem expectativas frustradas, conflitos familiares e dificuldades que permaneceram sem resolução ao longo dos anos.

10 curiosidades sobre Carl Jung 1 de 10

Reconhecer essas experiências é importante. Afinal, a maneira como uma pessoa é tratada durante a infância pode influenciar sua autoestima, seus relacionamentos e a forma como interpreta o mundo.

Entretanto, existe uma diferença entre compreender a influência do passado e transformar os pais em responsáveis permanentes por todas as dificuldades enfrentadas na vida adulta.

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, dedicou parte de sua obra à investigação dos conflitos inconscientes, das experiências pessoais e do processo de desenvolvimento psicológico.

Entre os conceitos centrais de seu pensamento está a individuação, processo relacionado ao desenvolvimento de uma personalidade mais integrada, por meio do reconhecimento de aspectos conscientes e inconscientes de si mesmo.

A frase apresentada não é uma citação literal de Jung, mas uma reflexão contemporânea inspirada em temas de sua psicologia, especialmente o autoconhecimento, o confronto com os próprios conflitos e a responsabilidade pelo desenvolvimento pessoal.

Uma das questões mais delicadas do amadurecimento emocional é reconhecer que nem todas as nossas atitudes podem continuar sendo explicadas exclusivamente pelas experiências da infância.

Uma pessoa pode ter crescido em um ambiente marcado por críticas e desenvolver inseguranças que persistem durante muitos anos. Pode ter convivido com conflitos familiares e encontrar dificuldades para estabelecer relações saudáveis.

Essas experiências merecem ser compreendidas e, quando necessário, trabalhadas com acompanhamento psicológico.

Entretanto, reconhecer a origem de determinados comportamentos não significa que eles estejam fora de qualquer possibilidade de mudança.

Alguém que aprendeu a reagir com agressividade diante dos conflitos pode compreender como esse comportamento se desenvolveu e, ainda assim, precisar assumir responsabilidade pelas consequências de suas atitudes.

Da mesma forma, uma pessoa que enfrenta dificuldades para confiar nos outros pode reconhecer experiências anteriores de abandono sem considerar inevitável que todos os seus relacionamentos sejam conduzidos pelo medo.

O passado pode ajudar a explicar comportamentos, mas nem sempre justifica sua repetição.

Essa distinção também aparece nas relações entre pais e filhos adultos.

Em algumas famílias, conflitos antigos passam a ser retomados constantemente. Decisões tomadas décadas antes são utilizadas como explicação para frustrações profissionais, dificuldades financeiras e problemas afetivos que surgiram muito tempo depois.

Em determinadas situações, essas relações realmente envolvem consequências duradouras de experiências prejudiciais.

Em outras, porém, a responsabilização dos pais pode se tornar uma maneira de evitar perguntas desconfortáveis sobre as próprias escolhas.

É mais fácil afirmar que alguém nunca recebeu incentivo suficiente do que reconhecer que também pode estar evitando oportunidades por medo de fracassar.

Pode parecer menos doloroso atribuir todos os problemas afetivos à educação recebida do que examinar comportamentos que continuam prejudicando os relacionamentos atuais.

Isso não significa que todas as pessoas tenham as mesmas condições de superar experiências difíceis ou que bastaria força de vontade para modificar padrões emocionais profundos.

A história de cada indivíduo envolve fatores psicológicos, sociais, econômicos e familiares que não podem ser ignorados.

Entretanto, desenvolver maior consciência sobre essas influências pode abrir espaço para escolhas diferentes.

A psicologia de Jung oferece uma perspectiva interessante sobre essa questão ao destacar a importância de reconhecer aspectos de nós mesmos que preferimos evitar.

Entre os conceitos desenvolvidos pelo autor está o de sombra, relacionado a características, impulsos e conteúdos psíquicos que não são plenamente reconhecidos pela consciência.

Em uma leitura inspirada nesse conceito, admitir os próprios erros pode ser desconfortável porque exige abandonar a imagem de que somos sempre vítimas das circunstâncias ou das atitudes alheias.

É possível que alguém tenha sofrido injustiças durante a infância e, ao mesmo tempo, reproduza comportamentos prejudiciais na vida adulta.

Uma realidade não elimina a outra.

Reconhecer essa contradição não significa diminuir a gravidade do sofrimento vivido, mas compreender que a história pessoal pode envolver tanto experiências nas quais fomos feridos quanto situações em que também precisamos responder por nossas atitudes.

Outro aspecto importante é que os pais não deixam de ser pessoas com limitações quando os filhos chegam à idade adulta.

Alguns cometeram erros graves, cujas consequências precisam ser reconhecidas. Outros fizeram escolhas equivocadas, enfrentaram dificuldades e não conseguiram corresponder a todas as expectativas dos filhos.

Compreender essa complexidade não exige perdoar automaticamente, esquecer situações dolorosas ou manter vínculos que continuam provocando sofrimento.

O perdão não é uma obrigação, e estabelecer distância pode ser necessário em relações marcadas por violência, manipulação ou desrespeito.

Entretanto, também existe a possibilidade de reconhecer as falhas dos pais sem permitir que toda a identidade adulta continue organizada em torno dessas experiências.

A reflexão inspirada em Jung convida justamente a observar o momento em que compreender o passado precisa caminhar ao lado da construção do presente.

Em vez de perguntar apenas por que determinadas situações aconteceram, pode ser importante refletir sobre o que ainda é possível transformar.

Quais comportamentos continuam sendo repetidos? Quais decisões estão sendo adiadas? Quais dificuldades precisam de apoio profissional? E quais responsabilidades já podem ser assumidas sem depender de uma mudança nas atitudes dos pais?

Essas perguntas não possuem respostas simples, especialmente quando existem experiências traumáticas ou conflitos familiares profundos.

Mas podem representar um caminho para desenvolver maior autonomia emocional.

Amadurecer não significa concluir que os pais estavam certos, nem assumir a culpa por sofrimentos que foram provocados por outras pessoas.

Significa reconhecer que, embora não seja possível modificar aquilo que aconteceu durante a infância, algumas escolhas do presente podem ser construídas de maneira diferente.

No fim, a reflexão inspirada em Carl Jung lembra que o autoconhecimento também exige coragem para reconhecer aspectos desconfortáveis da própria história.

É possível ter sido profundamente prejudicado pelas atitudes dos pais e ainda precisar assumir responsabilidade por comportamentos que afetam outras pessoas.

Porque chega um momento em que compreender quem nos feriu é importante, mas reconhecer aquilo que fazemos com as nossas próprias feridas também se torna necessário.