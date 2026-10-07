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Frase do dia da Psicologia: 'Dançar não muda o que aconteceu, mas devolve uma parte de você que o cansaço tinha escondido' - a reflexão inspirada em Carl Rogers sobre dança e bem-estar

O psicólogo norte-americano valorizou a autenticidade, a experiência e o contato com aquilo que sentimos, ideias que ajudam a refletir sobre momentos em que movimentar o corpo pode oferecer uma pausa emocional em meio ao cansaço e às preocupações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna.
Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. Crédito: Reprodução

“Há dias em que dançar não muda aquilo que aconteceu, mas devolve por alguns minutos uma parte de você que o cansaço tinha escondido.” A frase não é uma citação literal de Carl Rogers, mas uma reflexão inspirada em princípios de sua abordagem humanista, especialmente na importância de reconhecer a própria experiência e estabelecer uma relação mais autêntica com aquilo que sentimos.

Quem dança depois de um dia difícil provavelmente conhece uma sensação curiosa: os problemas continuam existindo, mas durante alguns minutos deixam de ocupar todo o espaço. A preocupação com o trabalho não desaparece, uma discussão não é resolvida e aquilo que causou tristeza continua fazendo parte da realidade. Mesmo assim, alguma coisa muda enquanto a música toca e o corpo começa a se movimentar.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

Talvez seja justamente por isso que algumas pessoas não enxerguem a dança apenas como exercício. Para elas, dançar também pode representar diversão, expressão, convivência ou simplesmente um momento em que a atenção deixa de estar completamente concentrada nas preocupações.

Há dias em que passamos tantas horas cumprindo obrigações que quase não percebemos o próprio corpo. Acordamos com pressa, trabalhamos, resolvemos problemas, respondemos mensagens e chegamos ao fim do dia carregando um cansaço que não é necessariamente apenas físico. Nesse contexto, fazer alguma coisa por prazer pode parecer pequeno, mas pode ocupar um lugar importante na rotina.

A psicologia humanista de Carl Rogers não desenvolveu uma teoria específica sobre dança. A relação aqui é com sua valorização da experiência individual, da autenticidade e da possibilidade de entrar em contato com aquilo que se passa dentro de nós. Por isso, a dança não deve ser apresentada como uma aplicação direta da teoria de Rogers, mas como uma situação cotidiana que permite pensar alguns desses princípios.

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Dançar também pode oferecer uma forma de expressão que não depende completamente das palavras. Nem sempre conseguimos explicar exatamente por que estamos cansados, frustrados ou emocionalmente sobrecarregados. Em alguns momentos, a pessoa talvez nem queira conversar sobre aquilo. Colocar uma música e movimentar o corpo pode ser simplesmente uma maneira de viver alguns minutos sem precisar organizar tudo em frases.

Isso não significa que a dança cure tristeza, ansiedade ou qualquer transtorno psicológico. Atividade física e momentos de lazer podem contribuir para o bem-estar, mas não substituem acompanhamento profissional quando necessário. Transformar a dança em obrigação de estar feliz também iria contra aquilo que torna essa experiência tão particular para muitas pessoas.

Nem todo dia de dança será maravilhoso. Haverá momentos em que o corpo estará cansado, a cabeça continuará longe e a música não será suficiente para produzir aquela sensação de leveza. Não existe fracasso nisso. O movimento não precisa resolver alguma coisa para ter valido a pena.

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Também não é preciso dançar bem. Quando a dança é vivida como lazer, não há obrigação de acertar todos os passos, acompanhar perfeitamente uma coreografia ou possuir determinado corpo. Para algumas pessoas, parte do prazer está justamente em encontrar um espaço no qual desempenho não seja o objetivo principal.

Talvez seja por isso que alguém possa chegar a uma aula dizendo que quase desistiu de ir e sair dela sentindo que precisava exatamente daqueles minutos. Nada necessariamente mudou do lado de fora. A conta continua esperando, o problema continua precisando de solução e o dia seguinte ainda terá suas obrigações. Mas aquela pessoa teve um intervalo em que conseguiu rir, ouvir música, movimentar o corpo e se lembrar de alguma coisa que lhe dá prazer.

Em uma rotina na qual tantas atividades são realizadas porque precisam ser feitas, conservar alguma coisa que fazemos simplesmente porque nos faz bem também pode ser uma forma de cuidado.

Porque há dias em que dançar não resolve a vida. Mas talvez nem precise. Às vezes, basta que, durante uma música, você consiga reencontrar aquela parte de si que estava escondida debaixo de todo o cansaço.

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