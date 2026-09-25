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Frase do dia da Psicologia: '“Depois de uma traição, esconder a verdade pode aprofundar ainda mais a ferida que precisa ser reparada.”' - a reflexão inspirada em John Gottman sobre casamento e infidelidade

Os estudos de John Gottman sobre relacionamentos ajudam a compreender por que a reconstrução depois de uma infidelidade depende não apenas de pedidos de desculpas, mas também de transparência, responsabilidade e recuperação gradual da confiança

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 00:30

Os estudos de John Gottman mostram que pequenas atitudes do dia a dia têm mais impacto no casamento do que grandes declarações
Os estudos de John Gottman mostram que pequenas atitudes do dia a dia têm mais impacto no casamento do que grandes declarações Crédito: Reprodução

Depois que uma traição é descoberta, existe uma tentação compreensível de acreditar que falar menos sobre o assunto fará o casamento sofrer menos. Quem traiu pode esconder informações por medo de provocar novas discussões, evitar perguntas para não causar mais dor ou decidir contar apenas aquilo que considera indispensável. O problema é que, para quem acabou de descobrir que uma parte da relação estava sendo mantida em segredo, encontrar novas omissões pode ser quase tão devastador quanto a revelação inicial.

“Depois de uma traição, esconder detalhes para evitar novos conflitos pode parecer proteção, mas novos segredos podem aprofundar justamente a ferida que precisa ser reparada” não é uma citação literal de John Gottman. A frase é uma reflexão inspirada no trabalho do psicólogo norte-americano e de seus colaboradores sobre confiança, infidelidade e reconstrução de relacionamentos.

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Uma traição não rompe apenas um acordo de exclusividade. Dependendo da relação, ela pode atingir a sensação de segurança que existia dentro do casamento. A pessoa traída pode começar a reconsiderar acontecimentos anteriores, conversas, viagens, horários e explicações que até então pareciam perfeitamente normais. Aquilo que era interpretado como realidade passa a ser revisitado sob uma nova perspectiva.

É por isso que descobrir informações aos poucos pode ser particularmente doloroso. Quando uma nova mentira ou omissão aparece depois de uma primeira revelação, a pessoa não precisa lidar apenas com aquele novo fato. Ela também pode voltar a questionar tudo aquilo que acreditou desde a descoberta inicial. A sensação de que finalmente conhecia a verdade é novamente abalada.

Isso não significa que reconstruir um casamento exija fornecer descrições íntimas ou detalhes potencialmente traumáticos sem qualquer critério. Transparência não precisa ser confundida com exposição desnecessária. Em processos de recuperação após uma infidelidade, inclusive, a forma e o momento de determinadas conversas podem ser importantes, e acompanhamento profissional pode ajudar o casal a conduzi-las.

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O ponto central está na diferença entre preservar alguém de detalhes que não contribuem para a compreensão do ocorrido e continuar escondendo informações relevantes para evitar as consequências das próprias escolhas. Quando o objetivo principal é impedir que o parceiro descubra algo que poderia modificar sua compreensão da traição, o segredo continua interferindo na possibilidade de reconstrução da confiança.

Também não existe garantia de que sinceridade fará um casamento sobreviver. A pessoa traída pode decidir que não deseja continuar, mesmo diante de arrependimento e transparência. Reconstruir uma relação exige participação dos dois, e perdoar não é uma obrigação imposta a quem sofreu a quebra de confiança.

Os trabalhos associados a Gottman sobre recuperação após casos extraconjugais enfatizam que a confiança não reaparece simplesmente porque a traição terminou. Ela precisa ser reconstruída por meio de comportamentos consistentes, responsabilização e disposição para lidar com as consequências emocionais daquilo que aconteceu.

Talvez por isso esconder a verdade para “não machucar mais” possa produzir justamente o resultado contrário. Depois de uma traição, descobrir que ainda existem segredos não acrescenta apenas uma nova informação dolorosa. Pode retirar novamente da pessoa aquilo que ela estava tentando recuperar: a possibilidade de acreditar que, desta vez, finalmente conhece a verdade.

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