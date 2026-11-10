Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia da Psicologia: 'Em alguns trabalhos, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Reflexão inspirada nos estudos sobre esgotamento profissional mostra como a sobrecarga constante pode comprometer a saúde emocional de quem parece dar conta de tudo.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 00:45

Ao longo de sua carreira, Christina Maslach destacou que o burnout não deve ser compreendido apenas como um problema individual, mas também como consequência de condições e relações inadequadas no ambiente de trabalho
Ao longo de sua carreira, Christina Maslach destacou que o burnout não deve ser compreendido apenas como um problema individual, mas também como consequência de condições e relações inadequadas no ambiente de trabalho Crédito: Reprodução

“Em alguns ambientes de trabalho, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador. Pois quanto mais competente você demonstra ser, mais responsabilidades colocam sobre seus ombros. Você resolve problemas, entrega resultados e supera expectativas, mas, em vez de reconhecimento, recebe novas cobranças. Até perceber que sua eficiência deixou de ser valorizada e passou a ser explorada. E o mais injusto é descobrir que, enquanto você se sobrecarrega por fazer tudo bem feito, quem entrega menos muitas vezes vive com muito mais tranquilidade.”

Existe uma contradição silenciosa em determinados ambientes profissionais: as pessoas que mais se dedicam nem sempre são aquelas que recebem as melhores oportunidades, o maior reconhecimento ou as condições mais favoráveis. Em alguns casos, acontece justamente o contrário.

Christina Maslach tem importantes reflexões

Christina Maslach é professora emérita de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde desenvolveu importantes pesquisas sobre saúde mental no ambiente profissional por Reprodução
Ao longo de sua carreira, Christina Maslach destacou que o burnout não deve ser compreendido apenas como um problema individual, mas também como consequência de condições e relações inadequadas no ambiente de trabalho por Reprodução
Christina Maslach desenvolveu, em parceria com Susan Jackson, o Maslach Burnout Inventory, instrumento amplamente utilizado para avaliar o esgotamento profissional por Reprodução
Os estudos de Christina Maslach ajudaram a identificar três dimensões clássicas do burnout: exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal no trabalho por Reprodução
Christina Maslach é uma psicóloga norte-americana reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre burnout, estresse ocupacional e exaustão emocional por Reprodução
1 de 5
Christina Maslach é professora emérita de Psicologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos, onde desenvolveu importantes pesquisas sobre saúde mental no ambiente profissional por Reprodução

O funcionário que entrega resultados acima do esperado passa a receber tarefas adicionais. Aquele que demonstra capacidade para resolver problemas se torna responsável por situações que deveriam ser divididas entre várias pessoas. E quem costuma cumprir prazos e assumir compromissos acaba sendo procurado sempre que surge uma nova urgência.

Aos poucos, a competência deixa de representar um diferencial e se transforma em uma obrigação permanente.

O problema é que essa dinâmica pode criar uma sensação de injustiça. Enquanto alguns profissionais conseguem cumprir suas funções dentro dos limites estabelecidos, outros passam a acumular responsabilidades simplesmente porque demonstraram que conseguem fazer mais.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Poucos percebem o quanto uma mãe está cansada, pois não vêem as vezes em que ela ignorou a própria tristeza só para cuidar de alguém' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Frase do dia da Filosofia: 'Poucos percebem o quanto uma mãe está cansada, pois não vêem as vezes em que ela ignorou a própria tristeza só para cuidar de alguém' - reflexão inspirada em Schopenhauer

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma das maiores injustiças com uma mãe é acreditar que, porque ela sempre encontrou forças para continuar, nunca chegou ao próprio limite' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

Frase do dia da Filosofia: 'Uma das maiores injustiças com uma mãe é acreditar que, porque ela sempre encontrou forças para continuar, nunca chegou ao próprio limite' - reflexão inspirada em Marco Aurélio

A psicóloga Christina Maslach, professora emérita da Universidade da Califórnia em Berkeley, é uma das principais referências mundiais nos estudos sobre burnout e esgotamento profissional. Suas pesquisas ajudaram a compreender como fatores relacionados à organização do trabalho podem contribuir para o desgaste emocional.

A frase apresentada não é uma citação literal de Maslach, mas uma reflexão contemporânea inspirada em seus estudos sobre sobrecarga, reconhecimento e condições profissionais.

Entre os fatores associados ao burnout, a pesquisadora destaca problemas como excesso de trabalho, falta de controle sobre as atividades, reconhecimento insuficiente e percepção de injustiça no ambiente profissional.

Essas questões ajudam a explicar por que uma pessoa pode gostar do próprio trabalho, sentir orgulho da carreira e, ainda assim, desenvolver um profundo desgaste emocional.

Em muitos casos, o profissional não percebe imediatamente que está sendo sobrecarregado. Ele interpreta as novas demandas como demonstrações de confiança, acredita que seu esforço será recompensado e continua aceitando responsabilidades na expectativa de conquistar reconhecimento.

Leia mais

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o cansaço emocional chega a um ponto em que você não tem mais vontade de conversar' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o cansaço emocional chega a um ponto em que você não tem mais vontade de conversar' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Uma das sensações mais difíceis que existem é perceber que você está chegando ao seu limite, mas simplesmente não poder parar' - reflexão inspirada em Rollo May

Frase do dia da Psicologia: 'Uma das sensações mais difíceis que existem é perceber que você está chegando ao seu limite, mas simplesmente não poder parar' - reflexão inspirada em Rollo May

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'A exaustão emocional começa quando até as coisas mais simples parecem exigir uma força que você já não tem' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Frase do dia da Psicologia: 'A exaustão emocional começa quando até as coisas mais simples parecem exigir uma força que você já não tem' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Entretanto, quando cada entrega bem-sucedida resulta apenas em novas exigências, pode surgir a sensação de estar preso a um ciclo que nunca termina.

Há ainda um aspecto especialmente frustrante: perceber que a própria dedicação parece ter se transformado em uma desvantagem.

Quem resolve tudo rapidamente recebe mais tarefas. Quem demonstra disponibilidade passa a ser procurado fora do expediente. Quem raramente reclama pode acabar tendo suas dificuldades ignoradas.

E, quando finalmente demonstra cansaço ou estabelece um limite, corre o risco de ser visto como alguém que deixou de colaborar.

Essa dinâmica não significa que assumir novas responsabilidades seja necessariamente negativo. O crescimento profissional frequentemente envolve desafios maiores. A diferença está na existência de reconhecimento, remuneração adequada, distribuição equilibrada de tarefas e oportunidades reais de desenvolvimento.

Quando esses elementos não acompanham o aumento das exigências, a sobrecarga pode deixar de ser uma etapa de crescimento e se transformar em um problema persistente.

A reflexão inspirada em Christina Maslach também chama atenção para uma ideia importante: o esgotamento profissional não deve ser tratado exclusivamente como uma falha individual. Muitas vezes, o problema está nas condições oferecidas e na maneira como as responsabilidades são distribuídas.

Ser competente não deveria significar estar disponível para tudo. Ser comprometido não deveria exigir sacrifícios constantes da saúde, do descanso e da vida pessoal.

Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer o talento de alguém e utilizar esse talento como justificativa para exigir cada vez mais.

E talvez uma das maiores injustiças do mundo profissional seja perceber que, em certos ambientes, quem faz bem o próprio trabalho não recebe uma recompensa por isso. Recebe o trabalho de quem não fez.

Mais recentes

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir

Frase do dia da Filosofia: 'Uma das formas mais dolorosas de perder alguém é continuar vivendo ao lado dessa pessoa' - reflexão inspirada em Simone de Beauvoir
Imagem - Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura
Imagem - Sabrina Sato planeja desfilar no Carnaval seis semanas após nascimento do segundo filho

Sabrina Sato planeja desfilar no Carnaval seis semanas após nascimento do segundo filho