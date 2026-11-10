REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Em alguns trabalhos, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador' - reflexão inspirada em Christina Maslach

Reflexão inspirada nos estudos sobre esgotamento profissional mostra como a sobrecarga constante pode comprometer a saúde emocional de quem parece dar conta de tudo.

Fernanda Varela

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 00:45

Ao longo de sua carreira, Christina Maslach destacou que o burnout não deve ser compreendido apenas como um problema individual, mas também como consequência de condições e relações inadequadas no ambiente de trabalho Crédito: Reprodução

“Em alguns ambientes de trabalho, a recompensa por se destacar é ser punido com mais trabalho. E assim morre a motivação de um bom colaborador. Pois quanto mais competente você demonstra ser, mais responsabilidades colocam sobre seus ombros. Você resolve problemas, entrega resultados e supera expectativas, mas, em vez de reconhecimento, recebe novas cobranças. Até perceber que sua eficiência deixou de ser valorizada e passou a ser explorada. E o mais injusto é descobrir que, enquanto você se sobrecarrega por fazer tudo bem feito, quem entrega menos muitas vezes vive com muito mais tranquilidade.”

Existe uma contradição silenciosa em determinados ambientes profissionais: as pessoas que mais se dedicam nem sempre são aquelas que recebem as melhores oportunidades, o maior reconhecimento ou as condições mais favoráveis. Em alguns casos, acontece justamente o contrário.

Christina Maslach tem importantes reflexões 1 de 5

O funcionário que entrega resultados acima do esperado passa a receber tarefas adicionais. Aquele que demonstra capacidade para resolver problemas se torna responsável por situações que deveriam ser divididas entre várias pessoas. E quem costuma cumprir prazos e assumir compromissos acaba sendo procurado sempre que surge uma nova urgência.

Aos poucos, a competência deixa de representar um diferencial e se transforma em uma obrigação permanente.

O problema é que essa dinâmica pode criar uma sensação de injustiça. Enquanto alguns profissionais conseguem cumprir suas funções dentro dos limites estabelecidos, outros passam a acumular responsabilidades simplesmente porque demonstraram que conseguem fazer mais.

A psicóloga Christina Maslach, professora emérita da Universidade da Califórnia em Berkeley, é uma das principais referências mundiais nos estudos sobre burnout e esgotamento profissional. Suas pesquisas ajudaram a compreender como fatores relacionados à organização do trabalho podem contribuir para o desgaste emocional.

A frase apresentada não é uma citação literal de Maslach, mas uma reflexão contemporânea inspirada em seus estudos sobre sobrecarga, reconhecimento e condições profissionais.

Entre os fatores associados ao burnout, a pesquisadora destaca problemas como excesso de trabalho, falta de controle sobre as atividades, reconhecimento insuficiente e percepção de injustiça no ambiente profissional.

Essas questões ajudam a explicar por que uma pessoa pode gostar do próprio trabalho, sentir orgulho da carreira e, ainda assim, desenvolver um profundo desgaste emocional.

Em muitos casos, o profissional não percebe imediatamente que está sendo sobrecarregado. Ele interpreta as novas demandas como demonstrações de confiança, acredita que seu esforço será recompensado e continua aceitando responsabilidades na expectativa de conquistar reconhecimento.

Entretanto, quando cada entrega bem-sucedida resulta apenas em novas exigências, pode surgir a sensação de estar preso a um ciclo que nunca termina.

Há ainda um aspecto especialmente frustrante: perceber que a própria dedicação parece ter se transformado em uma desvantagem.

Quem resolve tudo rapidamente recebe mais tarefas. Quem demonstra disponibilidade passa a ser procurado fora do expediente. Quem raramente reclama pode acabar tendo suas dificuldades ignoradas.

E, quando finalmente demonstra cansaço ou estabelece um limite, corre o risco de ser visto como alguém que deixou de colaborar.

Essa dinâmica não significa que assumir novas responsabilidades seja necessariamente negativo. O crescimento profissional frequentemente envolve desafios maiores. A diferença está na existência de reconhecimento, remuneração adequada, distribuição equilibrada de tarefas e oportunidades reais de desenvolvimento.

Quando esses elementos não acompanham o aumento das exigências, a sobrecarga pode deixar de ser uma etapa de crescimento e se transformar em um problema persistente.

A reflexão inspirada em Christina Maslach também chama atenção para uma ideia importante: o esgotamento profissional não deve ser tratado exclusivamente como uma falha individual. Muitas vezes, o problema está nas condições oferecidas e na maneira como as responsabilidades são distribuídas.

Ser competente não deveria significar estar disponível para tudo. Ser comprometido não deveria exigir sacrifícios constantes da saúde, do descanso e da vida pessoal.

Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer o talento de alguém e utilizar esse talento como justificativa para exigir cada vez mais.