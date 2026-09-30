REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Envelhecer é mais difícil quando você pensa mais na vida que não viveu do que naquela que escolheu' - reflexão inspirada em Erik Erikson sobre o fim da vida

O psicólogo e psicanalista desenvolveu uma teoria sobre as diferentes etapas do desenvolvimento humano e mostrou como, na velhice, olhar para a própria trajetória pode trazer sentimentos de realização, mas também frustração diante das escolhas feitas e das possibilidades que ficaram para trás

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 00:30

O trabalho de Erikson ajuda a compreender por que olhar para o passado pode despertar tanto sentimentos de realização quanto arrependimentos pelas escolhas feitas e oportunidades perdidas. Crédito: Reprodução

Existe um momento em que olhar para o futuro começa a dividir espaço com olhar para trás. As perguntas deixam de ser apenas sobre aquilo que ainda queremos conquistar e passam a incluir aquilo que fizemos com os anos que já tivemos. Algumas respostas podem trazer satisfação. Outras despertam uma inquietação difícil de resolver: como teria sido minha vida se eu tivesse escolhido diferente?

“Talvez envelhecer fique mais difícil quando olhar para trás traz mais perguntas sobre a vida que você não viveu do que lembranças daquela que escolheu viver” não é uma citação literal de Erik Erikson. A frase é uma reflexão inspirada na teoria do psicólogo e psicanalista, especialmente na última etapa de seu modelo de desenvolvimento psicossocial, conhecida como integridade do ego versus desespero.

Quem foi Erik Erikson? 1 de 5

Erikson propôs que o desenvolvimento humano continua ao longo de toda a vida e descreveu diferentes conflitos psicossociais associados às suas etapas. Na velhice, sua teoria destaca justamente a maneira como a pessoa avalia a própria trajetória. A integridade está relacionada à possibilidade de olhar para a vida vivida e aceitá-la como sua, enquanto o desespero pode aparecer diante da percepção de que o tempo restante já não permite refazer determinadas escolhas.

Isso ajuda a explicar por que alguns arrependimentos parecem ganhar outro peso com o passar dos anos. Aos 20 ou 30 anos, uma oportunidade perdida pode ser acompanhada pela sensação de que outras ainda virão. Mais tarde, algumas possibilidades passam a ser percebidas como definitivamente encerradas. Não porque a vida deixe de permitir mudanças, mas porque o tempo também estabelece limites que não podem ser ignorados.

Os arrependimentos nem sempre estão ligados a grandes decisões. Podem aparecer na profissão escolhida para agradar à família, no relacionamento mantido por medo de ficar sozinho, na viagem sempre adiada, na amizade abandonada, no sonho considerado pouco realista ou nos anos dedicados a corresponder às expectativas de outras pessoas.

Também existem caminhos que nunca poderão ser comparados. Quem escolheu uma carreira jamais saberá exatamente como teria sido a outra. Quem terminou um relacionamento não conhece a vida que teria construído se permanecesse, assim como quem ficou nunca saberá completamente o que teria acontecido se tivesse partido. Parte da experiência humana envolve escolher sem ter acesso ao resultado das alternativas abandonadas.

É por isso que arrependimento não significa necessariamente que uma decisão foi errada. Muitas escolhas foram tomadas com as informações, condições e possibilidades disponíveis naquele momento. Julgar a pessoa que fomos usando tudo aquilo que aprendemos depois pode produzir uma cobrança impossível de satisfazer.

A reflexão inspirada em Erikson não propõe viver tentando evitar qualquer arrependimento. Isso provavelmente seria impossível. Ela chama atenção para algo diferente: a importância de construir uma trajetória que, apesar dos erros e caminhos abandonados, ainda possa ser reconhecida como nossa.

Talvez envelhecer com alguma paz não dependa de olhar para trás e encontrar uma vida perfeita. Pode depender de conseguir reconhecer que houve escolhas verdadeiras, vínculos importantes, tentativas, mudanças e experiências que fizeram sentido para quem éramos em cada momento.

O problema pode surgir quando quase todas as decisões importantes foram tomadas apenas pelo medo, pela aprovação ou pela expectativa dos outros. Nesse caso, olhar para trás pode trazer não apenas arrependimento pelo que aconteceu, mas curiosidade dolorosa por uma versão de si mesmo que nunca recebeu espaço para existir.

A teoria de Erikson torna essa reflexão especialmente poderosa porque lembra que a vida não é avaliada apenas pelas conquistas acumuladas. Em algum momento, também precisamos encontrar uma maneira de integrar aquilo que fomos, aquilo que fizemos e até aquilo que não conseguimos fazer.