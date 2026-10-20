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Frase do dia da Psicologia: 'Existe um momento em que a pessoa para de reclamar, de discutir e até de explicar o que sente' - reflexão inspirada em Carl Rogers

O silêncio nem sempre significa que os problemas foram resolvidos. Muitas vezes, é o resultado de um desgaste emocional tão profundo que a pessoa já não encontra forças para pedir compreensão.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 00:45

Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje.
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. Crédito: Reprodução

“Existe um momento em que a pessoa para de reclamar, de discutir e até de explicar o que sente. Não porque esteja tudo bem, mas porque já não tem forças para tentar ser compreendida.” A frase, inspirada nas ideias do psicólogo Carl Rogers, retrata uma das consequências mais silenciosas do desgaste emocional: desistir de tentar ser ouvido.

Nem sempre o fim de uma discussão representa a chegada da paz. Em alguns relacionamentos, a pessoa simplesmente se cansa de repetir aquilo que a machuca. Já explicou o que sente, pediu mudanças, chorou e tentou conversar de diferentes maneiras. Depois de tantas tentativas frustradas, começa a acreditar que falar novamente não fará diferença.

8 curiosidades sobre Carl Rogers

Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Carl Rogers continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Rogers criou a abordagem conhecida como terapia centrada na pessoa. por Reprodução
Suas ideias influenciaram psicologia, educação e estudos sobre comportamento humano. por Reprodução
Rogers valorizava autenticidade emocional e aceitação dos próprios sentimentos. por Reprodução
O psicólogo acreditava que todas as pessoas possuem potencial para crescimento emocional. por Reprodução
Rogers defendia que empatia e escuta são fundamentais nas relações humanas. por Reprodução
Carl Rogers foi um dos principais nomes da psicologia humanista. por Reprodução
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Carl Rogers morreu em 1987 e segue como referência importante na psicologia moderna. por Reprodução

Esse esgotamento costuma surgir de forma gradual. No início, existe disposição para resolver os conflitos e esperança de que o outro compreenda. Com o tempo, porém, a sensação de não ser levado a sério pode transformar a vontade de conversar em desânimo. A pessoa deixa de cobrar atenção, evita determinados assuntos e passa a guardar sentimentos que antes tentava compartilhar.

Carl Rogers, um dos principais nomes da psicologia humanista, destacou a importância da escuta empática e da aceitação nas relações humanas. Embora a frase não seja uma citação literal do autor, seu pensamento ajuda a compreender como a ausência de acolhimento pode comprometer a comunicação e a segurança emocional.

O mais preocupante é que esse silêncio pode ser interpretado de maneira equivocada. Quem antes reclamava constantemente deixa de demonstrar insatisfação, e o parceiro acredita que finalmente tudo está bem. Entretanto, a ausência de conflitos pode esconder um distanciamento afetivo cada vez maior.

Em algumas situações, a pessoa continua presente fisicamente, participa da rotina e cumpre suas responsabilidades, mas já não compartilha preocupações ou expectativas. Não espera mais determinadas atitudes e evita criar esperanças que possam resultar em novas decepções.

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Esse comportamento não significa necessariamente falta de amor. Muitas vezes, o sentimento ainda existe, mas está acompanhado de frustração, tristeza e cansaço. O que desaparece primeiro não é o afeto, mas a confiança de que conversar poderá transformar alguma coisa.

Reconhecer esse desgaste é importante porque relacionamentos não se sustentam apenas pela ausência de brigas. Também precisam de espaço para que as pessoas expressem suas necessidades sem medo de serem ignoradas, ridicularizadas ou tratadas como exageradas.

A reflexão inspirada em Rogers chama atenção para um sinal que costuma passar despercebido: quando alguém que sempre tentou conversar começa a se calar, talvez não tenha encontrado tranquilidade, mas perdido a esperança de ser compreendido.

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