REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Existe um sofrimento que se acumula até você sentir que não consegue suportar mais nada' - reflexão inspirada em Viktor Frankl

Reflexão inspirada no psiquiatra Viktor Frankl aborda a sensação de chegar ao próprio limite, o sofrimento silencioso de quem continua cumprindo suas obrigações e a importância de reconhecer que ninguém precisa ser forte o tempo inteiro

Fernanda Varela

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 00:00

Viktor Frankl Crédito: Reprodução

“Existe um tipo de sofrimento que não chega de repente, mas se acumula silenciosamente até que um dia a pessoa sente que não consegue suportar mais nada. Não é necessariamente falta de força, nem ausência de vontade de continuar. É o peso de tantas preocupações, perdas, decepções e responsabilidades que até as coisas mais simples começam a parecer impossíveis. E talvez o momento mais difícil seja perceber que você continua fazendo tudo o que precisa ser feito, enquanto, por dentro, sente que está chegando ao próprio limite. Às vezes, o que alguém mais precisa não é encontrar forças para aguentar um pouco mais, mas descobrir que também tem o direito de parar, pedir ajuda e não precisar ser forte o tempo inteiro.”

Existe um momento em que até as pessoas acostumadas a enfrentar dificuldades começam a sentir que não conseguem suportar mais nada. Não necessariamente porque aconteceu alguma tragédia naquele dia, mas porque o sofrimento acumulado parece ter ultrapassado aquilo que conseguem administrar emocionalmente.

8 curiosidades sobre Viktor Frankl 1 de 8

Às vezes, é uma sequência de problemas familiares. Em outras situações, são dificuldades financeiras, conflitos nos relacionamentos, preocupações com a saúde de alguém ou responsabilidades que parecem nunca terminar.

Cada problema, isoladamente, talvez pudesse ser enfrentado. Entretanto, quando diferentes situações difíceis acontecem ao mesmo tempo ou se prolongam durante meses, a sensação de esgotamento pode se tornar cada vez mais intensa.

O que antes parecia simples começa a exigir um esforço enorme. Levantar da cama, responder mensagens, trabalhar, organizar a casa ou conversar com outras pessoas pode se transformar em uma tarefa emocionalmente desgastante.

E existe uma particularidade nesse tipo de sofrimento: nem sempre ele é percebido por quem está ao redor.

Muitas pessoas continuam trabalhando, sorrindo, cumprindo compromissos e demonstrando disposição, mesmo quando enfrentam um período de profunda sobrecarga emocional.

Por fora, a rotina parece funcionar normalmente. Por dentro, entretanto, existe a sensação de que qualquer dificuldade adicional poderá ser a última que conseguirão enfrentar.

O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, fundador da logoterapia, dedicou parte de sua obra à compreensão do sofrimento humano e da busca por sentido, especialmente diante de circunstâncias que não podem ser modificadas imediatamente.

Sobrevivente dos campos de concentração nazistas, Frankl desenvolveu reflexões sobre a liberdade interior, a responsabilidade e a importância de encontrar significado mesmo em situações extremamente difíceis.

A frase apresentada não é uma citação literal do psiquiatra, mas uma reflexão contemporânea inspirada em aspectos de seu pensamento, especialmente na relação entre sofrimento, sentido e capacidade humana de enfrentar adversidades.

Uma das contribuições de Frankl está na compreensão de que a existência humana não pode ser reduzida à busca permanente pelo prazer ou à tentativa de evitar qualquer experiência dolorosa.

Entretanto, isso não significa que o sofrimento deva ser romantizado ou que as pessoas precisem suportar indefinidamente situações que prejudicam sua saúde emocional.

Na perspectiva da logoterapia, encontrar sentido diante de uma dificuldade inevitável não equivale a defender a permanência em circunstâncias que podem e devem ser transformadas.

Essa distinção é especialmente importante quando se fala sobre a sensação de não conseguir aguentar mais.

Durante muito tempo, a capacidade de suportar dificuldades foi associada à força emocional. Pessoas que enfrentam problemas sem demonstrar fragilidade costumam ser admiradas pela resistência.

Entretanto, essa valorização pode produzir uma cobrança silenciosa.

Quem sempre foi considerado forte pode começar a acreditar que não possui o direito de demonstrar cansaço, pedir ajuda ou reconhecer que determinada situação ultrapassou seus limites.

Em algumas famílias, existe aquela pessoa que resolve tudo. É quem acompanha consultas médicas, administra problemas financeiros, organiza compromissos e oferece apoio emocional aos demais.

No trabalho, pode ser o profissional que assume responsabilidades adicionais e raramente demonstra dificuldade.

Nos relacionamentos, pode ser alguém que procura compreender, acolher e solucionar conflitos, mesmo quando também precisa de cuidado.

Com o tempo, essas pessoas podem se acostumar tanto a sustentar os outros que encontram dificuldade para reconhecer as próprias necessidades.

A sensação de esgotamento surge justamente quando a distância entre aquilo que precisam oferecer e aquilo que conseguem suportar se torna grande demais.

Outro aspecto importante é que o sofrimento acumulado nem sempre possui uma causa única.

Uma pessoa pode enfrentar uma perda, tentar reorganizar a própria vida e, antes de conseguir se recuperar emocionalmente, precisar lidar com uma nova dificuldade.

Quando isso acontece repetidamente, pode surgir a impressão de que não existe tempo suficiente para descansar, elaborar acontecimentos ou recuperar a sensação de segurança.

O futuro também pode começar a parecer ameaçador.

Em vez de imaginar possibilidades, a pessoa passa a antecipar novos problemas. Pergunta-se o que ainda poderá acontecer, quanto tempo conseguirá manter aquela rotina e se terá condições emocionais de enfrentar outras adversidades.

Essa antecipação pode aumentar a sensação de sobrecarga, especialmente quando existe pouca possibilidade de descanso ou apoio.

A reflexão inspirada em Viktor Frankl convida a compreender que reconhecer o sofrimento não representa necessariamente desistir da vida ou perder a capacidade de enfrentar dificuldades.

Em muitos casos, significa perceber que os recursos emocionais disponíveis naquele momento não estão sendo suficientes para lidar com todas as exigências.

E isso merece atenção.

Existe uma diferença entre atravessar um período difícil e permanecer continuamente em uma situação de esgotamento sem encontrar espaço para recuperação.

Quando o cansaço emocional se prolonga, podem aparecer alterações no sono, dificuldades de concentração, irritabilidade, desânimo e sensação de incapacidade diante de tarefas habituais.

Esses sinais não permitem, isoladamente, estabelecer um diagnóstico, mas podem indicar a necessidade de avaliar como a pessoa está lidando com suas circunstâncias.

Outro ponto delicado é a culpa que frequentemente acompanha o desejo de parar.

Alguém pode sentir que precisa descansar, mas acreditar que não possui esse direito porque outras pessoas dependem de sua presença.

Pode desejar se afastar temporariamente de determinadas responsabilidades, mas interpretar essa necessidade como egoísmo.

Pode até reconhecer que está emocionalmente sobrecarregado, mas continuar repetindo para si mesmo que precisa aguentar apenas mais um pouco.

O problema é que esse “mais um pouco” pode se prolongar indefinidamente.

A ideia de resistência emocional não deveria eliminar a possibilidade de reconhecer limites.

Em algumas situações, a atitude mais responsável não é assumir uma nova obrigação, mas procurar dividir tarefas, estabelecer prioridades ou aceitar que nem tudo poderá ser resolvido imediatamente.

Isso também envolve compreender que pedir ajuda não significa transferir todas as responsabilidades para outras pessoas.

Pode representar uma tentativa de encontrar condições mais sustentáveis para continuar vivendo e enfrentando os desafios que permanecem.

Na perspectiva de Frankl, a busca por sentido está relacionada à maneira como o indivíduo se posiciona diante da própria existência.

Entretanto, encontrar significado não exige transformar cada experiência dolorosa em uma lição ou acreditar que todo sofrimento acontece por uma razão.

Existem acontecimentos profundamente injustos, perdas que não podem ser compensadas e períodos em que a pessoa simplesmente precisa de acolhimento.

Nem sempre será possível encontrar uma explicação satisfatória para aquilo que está acontecendo.

E ninguém deveria ser pressionado a demonstrar gratidão, otimismo ou superação enquanto ainda tenta compreender a própria dor.

Às vezes, a necessidade mais urgente é ter alguém que escute sem minimizar o sofrimento.

Em outros momentos, pode ser necessário buscar acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, especialmente quando a sensação de esgotamento se torna persistente, compromete a rotina ou vem acompanhada de desesperança intensa.

Quando o sofrimento envolve pensamentos de morte ou de não querer continuar vivendo, procurar ajuda imediata é particularmente importante.

Acolher o próprio limite também significa abandonar a ideia de que a força precisa ser demonstrada por meio do silêncio.

Uma pessoa pode ter enfrentado inúmeras dificuldades ao longo da vida e, ainda assim, chegar a um momento em que precisa de descanso, proteção e apoio.

Isso não apaga sua história de resistência.

Também não significa que todas as dificuldades anteriores foram enfrentadas em vão.

Significa apenas que os seres humanos possuem limites e que esses limites podem mudar de acordo com as circunstâncias.

No fim, a reflexão inspirada em Viktor Frankl lembra que a vida não precisa ser uma demonstração permanente de resistência.

Existem momentos em que continuar exige coragem, mas também existem situações em que a coragem está em reconhecer que não é possível enfrentar tudo da mesma maneira.

Nem sempre será necessário encontrar imediatamente uma solução para todos os problemas. Às vezes, o primeiro passo é admitir que o sofrimento existe e merece ser cuidado.

Porque uma pessoa pode passar tanto tempo tentando não decepcionar ninguém que acaba ignorando o próprio esgotamento.

E talvez uma das descobertas mais importantes do amadurecimento emocional seja compreender que não precisamos chegar ao ponto de desabar para reconhecer que estamos sofrendo.