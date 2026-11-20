REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Existe um tipo de angústia maior que o medo de perder alguém. É o pavor de imaginar a vida sem a certeza de que nunca estará sozinho' - reflexão inspirada em John Bowlby

Reflexão inspirada na teoria do apego de John Bowlby aborda o medo do desamparo, a dependência emocional e o sofrimento de quem não consegue imaginar a própria vida sem alguém que ama.

Fernanda Varela

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 00:00

John Bowlby revolucionou a psicologia ao mostrar a importância dos primeiros vínculos afetivos para o desenvolvimento emocional Crédito: Reprodução

“Existe um tipo de angústia que vai muito além do medo de perder alguém. É o pavor de imaginar a vida sem a pessoa que representa seu abrigo, sua estabilidade e a certeza de que você nunca estará completamente sozinho. Você não teme apenas a ausência, mas tudo aquilo que acredita que desaparecerá junto com ela. E talvez uma das experiências mais difíceis da vida adulta seja perceber que, quando depositamos toda a nossa segurança em alguém, a possibilidade de perdê-lo pode parecer tão assustadora quanto perder a nós mesmos.”

Existem pessoas cuja presença representa muito mais do que companhia ou afeto. São aquelas que oferecem uma sensação de proteção diante das dificuldades, funcionam como referência nos momentos de incerteza e fazem com que o mundo pareça menos ameaçador.

Conheça John Bowlby 1 de 5

Pode ser uma mãe, um pai, um companheiro ou alguém que, ao longo dos anos, se tornou uma das principais fontes de segurança emocional.

Para quem construiu um vínculo dessa intensidade, imaginar a possibilidade de perder essa pessoa pode despertar sentimentos que ultrapassam a tristeza normalmente associada à ideia de uma despedida.

Não se trata apenas de pensar na saudade que ficará. Existe também o pavor de enfrentar uma realidade completamente diferente, na qual aquilo que sempre ofereceu estabilidade já não estará disponível.

O psiquiatra e psicanalista britânico John Bowlby, conhecido por desenvolver a teoria do apego, dedicou parte de seus estudos à importância dos vínculos afetivos para o desenvolvimento emocional e para a maneira como lidamos com situações de separação e perda.

Segundo sua teoria, as primeiras relações de cuidado exercem influência sobre a construção da segurança emocional. Ao longo da vida, os vínculos afetivos continuam desempenhando um papel importante na maneira como enfrentamos dificuldades, buscamos proteção e reagimos à possibilidade de afastamento das pessoas que amamos.

A frase apresentada não é uma citação literal de Bowlby, mas uma reflexão contemporânea inspirada em sua teoria, especialmente nos conceitos de apego, segurança emocional e sofrimento diante da separação.

Uma das questões mais delicadas dessa experiência é que o medo da perda pode começar muito antes de qualquer despedida.

Quando alguém importante enfrenta problemas de saúde, envelhece ou atravessa uma situação de vulnerabilidade, a possibilidade de sua ausência pode se tornar uma preocupação constante.

A pessoa continua presente, mas a mente começa a imaginar cenários nos quais ela já não estará.

Surgem pensamentos sobre como será a rotina, quem oferecerá apoio nos momentos difíceis e de que maneira será possível enfrentar responsabilidades que antes pareciam menos assustadoras.

Em alguns casos, essas preocupações envolvem também questões práticas, como estabilidade financeira, moradia e organização da vida cotidiana.

Isso acontece porque a segurança que encontramos em determinadas relações nem sempre é exclusivamente emocional. Uma pessoa pode representar, ao mesmo tempo, amor, acolhimento, proteção e condições concretas de estabilidade.

Quando todos esses elementos estão concentrados em um único vínculo, a possibilidade de perdê-lo pode provocar uma sensação intensa de desamparo.

A teoria do apego ajuda a compreender por que determinados relacionamentos assumem tamanha importância em nossa vida.

Bowlby descreveu a função das figuras de apego como fontes de proteção e segurança, especialmente diante de situações percebidas como ameaçadoras. Essa necessidade de segurança não desaparece automaticamente quando alguém chega à idade adulta.

Mesmo pessoas que trabalham, possuem relacionamentos, assumem responsabilidades e demonstram independência em diferentes áreas podem continuar encontrando em alguém uma referência emocional fundamental.

Isso não significa necessariamente imaturidade ou incapacidade de enfrentar a vida.



O problema pode surgir quando a possibilidade de separação provoca um sofrimento tão intenso que a pessoa passa a acreditar que não conseguiria continuar vivendo sem aquele vínculo.

Existe uma diferença importante entre reconhecer que uma perda seria profundamente dolorosa e acreditar que ela tornaria qualquer futuro impossível.

A primeira experiência está relacionada ao amor, ao apego e à importância que determinadas pessoas possuem em nossa história.

A segunda pode envolver sentimentos de desamparo, ansiedade intensa e dificuldades para imaginar a própria capacidade de adaptação.

Em algumas situações, esse sofrimento pode estar relacionado à ansiedade antecipatória ou ao luto antecipatório, especialmente quando existe uma ameaça concreta à saúde ou à vida de alguém próximo.

Entretanto, esses conceitos não significam que toda pessoa que teme intensamente uma perda apresente um transtorno psicológico.

A intensidade, a frequência e os impactos desses pensamentos na vida cotidiana precisam ser considerados individualmente.

Outro aspecto importante é que o medo de perder alguém pode acabar interferindo na própria experiência de estar ao lado dessa pessoa.

Momentos de tranquilidade passam a ser acompanhados por preocupações sobre o futuro. Situações comuns despertam pensamentos catastróficos. E a possibilidade de uma despedida começa a ocupar um espaço emocional que antes pertencia ao presente.

A pessoa sofre não apenas diante da possibilidade da perda, mas também pela dificuldade de imaginar que será capaz de suportá-la.

A reflexão inspirada em Bowlby convida a compreender que construir autonomia emocional não significa diminuir o amor ou a importância de alguém.

Também não exige romper vínculos, evitar demonstrações de afeto ou aprender a enfrentar todas as dificuldades sem ajuda.

Pelo contrário, relações seguras podem favorecer a confiança necessária para explorar o mundo, desenvolver capacidades e construir outras fontes de apoio.

Na vida adulta, esse processo pode envolver o fortalecimento de amizades, a ampliação da rede de suporte, o desenvolvimento de maior independência prática e o reconhecimento de recursos pessoais que nem sempre percebemos possuir.

Quando o medo da perda se torna persistente ou incapacitante, o acompanhamento psicológico pode ajudar a compreender sua origem e encontrar maneiras de lidar com a angústia.

E, quando pensamentos sobre não querer continuar vivendo aparecem associados à possibilidade de uma perda, é especialmente importante buscar apoio profissional, mesmo que não exista intenção de agir.

Afinal, sentir que não conseguiríamos sobreviver emocionalmente a determinada situação não significa que essa previsão corresponda ao que realmente acontecerá.

O sofrimento antecipado pode fazer com que o futuro pareça limitado a uma única possibilidade, ignorando recursos, relações e caminhos que ainda não conseguimos enxergar.

No fim, a reflexão inspirada em John Bowlby lembra que algumas pessoas se tornam tão importantes para nossa sensação de segurança que imaginar sua ausência pode parecer equivalente a perder uma parte de nós mesmos.

Mas talvez uma das tarefas mais difíceis do amadurecimento emocional seja compreender que amar profundamente alguém e desenvolver a capacidade de continuar existindo não são objetivos incompatíveis.