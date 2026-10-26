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Frase do dia da Psicologia: 'Existem decepções que não acabam com o amor de uma vez, mas destroem lentamente a vontade de continuar perto' - reflexão inspirada em Erich Fromm

Nem sempre deixamos de amar alguém depois de uma grande decepção. Às vezes, o sentimento continua existindo, mas a confiança desaparece, a admiração diminui e a presença daquela pessoa deixa de provocar a felicidade de antes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 00:30

Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento.
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. Crédito: Divulgação

“É difícil aceitar que alguém que você amava tanto tenha sido capaz de machucar você de uma maneira tão profunda. Porque existem decepções que não acabam com o amor de uma vez, mas destroem lentamente a vontade de continuar perto.” A frase, inspirada nas reflexões do psicanalista e filósofo social Erich Fromm, aborda uma das experiências mais dolorosas das relações humanas: continuar amando alguém, mas perceber que a convivência já não faz bem.

Existem decepções que não provocam uma separação imediata. Depois de uma mentira, uma traição, uma humilhação ou uma atitude inesperada, muitas pessoas tentam seguir em frente como se nada tivesse acontecido. O carinho permanece, as lembranças continuam importantes e a ideia de perder aquela relação ainda parece insuportável.

Mas alguma coisa muda.

10 curiosidades sobre Erich Fromm

Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação
Fromm nasceu na Alemanha e mais tarde se mudou para os Estados Unidos. por Divulgação
Suas reflexões influenciaram psicologia, filosofia e estudos sobre relações humanas. por Divulgação
Muitas frases atribuídas a Erich Fromm continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Divulgação
O psicanalista criticava o excesso de produtividade e a pressão constante da sociedade moderna. por Divulgação
Fromm defendia que amor verdadeiro exige maturidade emocional e autoconhecimento. por Divulgação
O livro A Arte de Amar se tornou uma de suas obras mais famosas no mundo. por Divulgação
O autor acreditava que muitas pessoas vivem tentando preencher carências através de consumo e aprovação social. por Divulgação
Fromm estudou temas ligados ao vazio emocional e à sensação de desconexão na vida moderna. por Divulgação
Erich Fromm foi um dos principais pensadores sobre solidão, amor e comportamento humano no século 20. por Divulgação
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Erich Fromm morreu em 1980, aos 79 anos. por Divulgação

Uma conversa que antes provocava alegria passa a despertar desconfiança. Gestos de carinho deixam de transmitir a mesma segurança. Até situações aparentemente simples podem trazer de volta a lembrança do que aconteceu. A pessoa continua presente, mas a relação já não oferece a tranquilidade que existia anteriormente.

Erich Fromm, autor de A Arte de Amar, compreendia o amor como uma experiência que envolve cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Para ele, amar não se resumia à intensidade dos sentimentos, mas também à maneira como as pessoas se relacionam e se comprometem umas com as outras.

Embora a frase não seja uma citação literal de Fromm, ela dialoga com sua compreensão de que o amor exige mais do que afeto. Uma relação também precisa de atitudes capazes de sustentar a confiança e o respeito.

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Frase do dia da Psicologia: 'Uma das partes mais solitárias do luto é perceber que as pessoas esperam que você volte a ser quem era' - reflexão inspirada em Megan Devine

Uma das partes mais difíceis da decepção é perceber que o sentimento não desaparece na mesma velocidade em que a segurança emocional pode ser abalada. É possível sentir saudade de alguém e, ao mesmo tempo, não desejar sua presença. Querer conversar, mas ter medo de se machucar novamente. Lembrar dos momentos felizes, mas não conseguir esquecer aquilo que provocou sofrimento.

Essa contradição pode gerar culpa. Muitas pessoas acreditam que, se ainda existe amor, deveriam conseguir perdoar, esquecer e continuar. Entretanto, perdoar não significa necessariamente recuperar a confiança, assim como amar alguém não obriga ninguém a permanecer em uma relação.

Em alguns casos, a reconstrução é possível, especialmente quando existe reconhecimento do dano, mudança de comportamento e disposição de ambas as partes. Em outros, as decepções se acumulam até que a distância pareça menos dolorosa do que a convivência.

A reflexão inspirada em Erich Fromm revela que o fim de uma relação nem sempre começa quando o amor acaba. Às vezes, começa quando alguém percebe que já não consegue se sentir seguro, respeitado ou feliz ao lado de quem ainda ama.

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