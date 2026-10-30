REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que confundem o carinho que recebem com a obrigação de serem perdoadas todas as vezes. Fuja delas' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Reflexão inspirada na psicóloga Harriet Lerner mostra como atitudes repetidas de desrespeito podem desgastar amizades e afastar até quem sempre esteve por perto.

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:03

Harriet Lerner é uma psicóloga clínica, terapeuta familiar e autora norte-americana, reconhecida mundialmente por seus estudos sobre relacionamentos, autoestima e inteligência emocional. Crédito: Reprodução

“Existem pessoas que confundem o carinho que recebem com a obrigação de serem perdoadas todas as vezes. Fuja delas. Elas machucam, desrespeitam, se afastam e depois voltam como se nada tivesse acontecido, acreditando que o afeto dos outros estará sempre à disposição. O que elas não percebem é que ninguém deixa de gostar de alguém de uma hora para outra. Às vezes, o sentimento continua existindo, mas a vontade de conviver simplesmente acaba.”

A reflexão, inspirada nos estudos da psicóloga Harriet Lerner, aborda um comportamento comum em algumas relações: tratar mal alguém e depois agir como se o carinho existente fosse suficiente para apagar qualquer desentendimento.

Em certas amizades, isso se transforma em um ciclo. Uma pessoa faz comentários desagradáveis, responde com grosseria, provoca discussões ou se afasta sem explicações. Dias depois, reaparece com uma mensagem descontraída, esperando encontrar a mesma receptividade de antes.

Quem é Harriet Lerner 1 de 4

O problema não está em cometer erros, mas em acreditar que a intimidade elimina a responsabilidade pelas próprias atitudes.

Harriet Lerner, conhecida por seus estudos sobre relacionamentos e conflitos, aborda em suas obras a importância de reconhecer os erros e compreender como nossas atitudes afetam as outras pessoas. A frase apresentada não é uma citação literal da psicóloga, mas uma reflexão inspirada em seu trabalho.

Quando os desentendimentos se repetem sem que exista uma tentativa verdadeira de reparação, a amizade pode começar a perder a leveza. Quem antes procurava conversar passa a evitar discussões. Quem insistia em resolver os problemas começa a se afastar.

Esse distanciamento nem sempre significa falta de carinho. Muitas vezes, a pessoa continua gostando do amigo, mas já não encontra tranquilidade naquela convivência.

Existe uma diferença entre perdoar alguém e aceitar que o mesmo comportamento continue acontecendo. O perdão não obriga ninguém a manter uma relação exatamente como era antes, especialmente quando os limites estabelecidos continuam sendo ignorados.

A reflexão inspirada em Harriet Lerner lembra que nenhuma amizade deve depender da capacidade de uma única pessoa suportar tudo em silêncio.