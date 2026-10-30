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Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que confundem o carinho que recebem com a obrigação de serem perdoadas todas as vezes. Fuja delas' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

Reflexão inspirada na psicóloga Harriet Lerner mostra como atitudes repetidas de desrespeito podem desgastar amizades e afastar até quem sempre esteve por perto.

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 15:03

Harriet Lerner é uma psicóloga clínica, terapeuta familiar e autora norte-americana, reconhecida mundialmente por seus estudos sobre relacionamentos, autoestima e inteligência emocional.
Harriet Lerner é uma psicóloga clínica, terapeuta familiar e autora norte-americana, reconhecida mundialmente por seus estudos sobre relacionamentos, autoestima e inteligência emocional. Crédito: Reprodução

“Existem pessoas que confundem o carinho que recebem com a obrigação de serem perdoadas todas as vezes. Fuja delas. Elas machucam, desrespeitam, se afastam e depois voltam como se nada tivesse acontecido, acreditando que o afeto dos outros estará sempre à disposição. O que elas não percebem é que ninguém deixa de gostar de alguém de uma hora para outra. Às vezes, o sentimento continua existindo, mas a vontade de conviver simplesmente acaba.”

A reflexão, inspirada nos estudos da psicóloga Harriet Lerner, aborda um comportamento comum em algumas relações: tratar mal alguém e depois agir como se o carinho existente fosse suficiente para apagar qualquer desentendimento.

Em certas amizades, isso se transforma em um ciclo. Uma pessoa faz comentários desagradáveis, responde com grosseria, provoca discussões ou se afasta sem explicações. Dias depois, reaparece com uma mensagem descontraída, esperando encontrar a mesma receptividade de antes.

Quem é Harriet Lerner

Em seus livros e palestras, Harriet Lerner defende que mudanças significativas nos relacionamentos começam quando uma pessoa assume responsabilidade por suas próprias atitudes, em vez de tentar controlar o comportamento dos outros. por Reprodução
Durante décadas, Harriet Lerner integrou a equipe da Menninger Clinic, uma das mais tradicionais instituições dedicadas à psiquiatria e à psicologia clínica. por Reprodução
O livro mais famoso de Harriet Lerner é A Dança da Raiva, publicado em 1985. A obra se tornou um best-seller internacional e ajudou a popularizar discussões sobre limites saudáveis e expressão das emoções. por Reprodução
Harriet Lerner é uma psicóloga clínica, terapeuta familiar e autora norte-americana, reconhecida mundialmente por seus estudos sobre relacionamentos, autoestima e inteligência emocional. por Reprodução
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Em seus livros e palestras, Harriet Lerner defende que mudanças significativas nos relacionamentos começam quando uma pessoa assume responsabilidade por suas próprias atitudes, em vez de tentar controlar o comportamento dos outros. por Reprodução

O problema não está em cometer erros, mas em acreditar que a intimidade elimina a responsabilidade pelas próprias atitudes.

Harriet Lerner, conhecida por seus estudos sobre relacionamentos e conflitos, aborda em suas obras a importância de reconhecer os erros e compreender como nossas atitudes afetam as outras pessoas. A frase apresentada não é uma citação literal da psicóloga, mas uma reflexão inspirada em seu trabalho.

Quando os desentendimentos se repetem sem que exista uma tentativa verdadeira de reparação, a amizade pode começar a perder a leveza. Quem antes procurava conversar passa a evitar discussões. Quem insistia em resolver os problemas começa a se afastar.

Esse distanciamento nem sempre significa falta de carinho. Muitas vezes, a pessoa continua gostando do amigo, mas já não encontra tranquilidade naquela convivência.

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Frase do dia da Psicologia: 'Às vezes, o que mais machuca uma mulher não são as críticas da sogra, mas o silêncio do próprio marido' - reflexão inspirada em John Gottman

Existe uma diferença entre perdoar alguém e aceitar que o mesmo comportamento continue acontecendo. O perdão não obriga ninguém a manter uma relação exatamente como era antes, especialmente quando os limites estabelecidos continuam sendo ignorados.

A reflexão inspirada em Harriet Lerner lembra que nenhuma amizade deve depender da capacidade de uma única pessoa suportar tudo em silêncio.

Porque, às vezes, o que encerra uma amizade não é uma grande briga, mas o cansaço acumulado de quem passou tempo demais sendo magoado e recebendo, em troca, apenas a expectativa de que tudo fosse esquecido.

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