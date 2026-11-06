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Frase do dia da Psicologia: 'Existem pessoas que passam tanto tempo sendo o apoio de todo mundo que esquecem como é ser cuidadas' - reflexão inspirada em Donald Winnicott

Reflexão inspirada no psicanalista Donald Winnicott aborda o esgotamento emocional de quem cuida de todos, mas raramente encontra alguém disposto a oferecer o mesmo acolhimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 00:20

Entre os conceitos mais conhecidos de Winnicott está o de 'mãe suficientemente boa', relacionado à capacidade de oferecer cuidado e segurança sem exigir perfeição
Entre os conceitos mais conhecidos de Winnicott está o de 'mãe suficientemente boa', relacionado à capacidade de oferecer cuidado e segurança sem exigir perfeição Crédito: Reprodução

“Existem pessoas que passam tanto tempo sendo o apoio de todo mundo que acabam esquecendo como é ser cuidadas. E chega um momento em que não querem mais conselhos, cobranças ou pedidos. Querem apenas que alguém perceba seu cansaço e diga que, por algumas horas, elas não precisam resolver absolutamente nada.”

A reflexão, inspirada em temas presentes no pensamento de Donald Winnicott, descreve uma experiência silenciosa: o desgaste de quem assume tantas responsabilidades que começa a acreditar que não tem o direito de precisar de ajuda.

Curiosidades sobre Donald Winnicott

Entre os conceitos mais conhecidos de Winnicott está o de 'mãe suficientemente boa', relacionado à capacidade de oferecer cuidado e segurança sem exigir perfeição por Reprodução
Para Winnicott, o desenvolvimento emocional da criança acontece em estreita relação com o ambiente e com as pessoas que oferecem seus primeiros cuidados por Reprodução
A obra de Winnicott destacou a importância de um ambiente suficientemente seguro para que a criança possa se desenvolver emocionalmente por Reprodução
Donald Winnicott foi pediatra e psicanalista britânico, conhecido por seus estudos sobre desenvolvimento emocional e relações entre pais e filhos por Reprodução
Winnicott mostrou como os primeiros vínculos e experiências de cuidado podem influenciar profundamente a formação emocional de uma pessoa por Reprodução
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Entre os conceitos mais conhecidos de Winnicott está o de 'mãe suficientemente boa', relacionado à capacidade de oferecer cuidado e segurança sem exigir perfeição por Reprodução

Em muitas famílias, existe aquela pessoa que resolve os problemas, acompanha situações difíceis, toma decisões e tenta manter todos tranquilos. Quando alguma coisa acontece, é para ela que os outros ligam. Quando surge uma dificuldade, esperam que encontre uma solução.

Com o tempo, essa disponibilidade pode ser confundida com uma capacidade inesgotável de suportar preocupações.

O problema é que quem cuida também sente medo, tristeza e cansaço. E nem sempre consegue expressar essas emoções, principalmente quando acredita que demonstrar fragilidade pode preocupar ainda mais as pessoas ao redor.

Donald Winnicott, pediatra e psicanalista britânico, dedicou parte de sua obra à importância do cuidado, do acolhimento e de um ambiente emocionalmente seguro para o desenvolvimento humano. Seus estudos destacaram o papel das relações na construção da segurança emocional.

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Frase do dia da Psicologia: 'Você tem o direito de não perdoar quem te machucou. Quem diz que perdoar é necessário, raramente pergunta o tamanho da sua dor' - reflexão inspirada em Harriet Lerner

A frase apresentada não é uma citação literal do autor, mas uma reflexão contemporânea inspirada nesses princípios.

Uma das formas mais difíceis de exaustão acontece quando a pessoa já não deseja ouvir orientações sobre como deveria agir. Ela sabe que existem responsabilidades, conhece os problemas e continua tentando fazer o possível. O que falta, muitas vezes, não é informação, mas alguém disposto a dividir o peso da situação.

Às vezes, o acolhimento aparece em atitudes simples: assumir uma tarefa sem precisar ser solicitado, respeitar um momento de silêncio ou perguntar como aquela pessoa realmente está, sem transformar a resposta em mais uma cobrança.

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Também é importante reconhecer que ninguém consegue permanecer emocionalmente disponível o tempo inteiro. Precisar descansar não significa amar menos, abandonar responsabilidades ou deixar de se importar.

A reflexão inspirada em Winnicott lembra que o cuidado não deveria existir em uma única direção. Quem oferece apoio também merece encontrar segurança e compreensão nas próprias relações.

Porque, às vezes, a pessoa que parece mais forte não precisa que alguém lhe diga para continuar resistindo. Precisa apenas ouvir que pode descansar, que não precisa resolver tudo sozinha e que, por algumas horas, alguém estará ali para cuidar dela também.

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