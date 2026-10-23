REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Existem sentimentos que não são falsos, nem passageiros, nem pequenos. São apenas impossíveis de viver sem destruir alguma coisa importante' - reflexão inspirada em Rollo May

A reflexão inspirada no psicólogo Rollo May aborda a dor de se apaixonar por alguém que não podemos escolher e o sofrimento de precisar abrir mão de uma paixão que continua existindo

Fernanda Varela

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 00:30

Rollo May foi um dos principais nomes da psicologia existencial no século 20. Crédito: Reprodução

“Existem sentimentos que não são falsos, nem passageiros, nem pequenos. São apenas impossíveis de viver sem destruir alguma coisa importante.” A frase, inspirada nas reflexões do psicólogo existencial Rollo May, aborda uma das experiências mais difíceis da vida afetiva: reconhecer que um sentimento pode ser profundo e verdadeiro, mas que vivê-lo talvez provoque consequências que ninguém está preparado para enfrentar.

Há paixões que surgem quando menos esperamos. Uma conversa despretensiosa, uma amizade que ultrapassa os limites imaginados ou a aproximação de alguém que desperta emoções há muito esquecidas. Aos poucos, aquela pessoa passa a ocupar os pensamentos, provocar expectativas e despertar uma vontade de estar perto que parece crescer mesmo quando sabemos que deveríamos manter distância.

5 curiosidades sobre Rollo May 1 de 5

O conflito começa quando o sentimento encontra uma realidade que não permite sua realização. Talvez uma das pessoas já esteja comprometida, existam responsabilidades familiares ou a relação coloque em risco vínculos importantes. Em outras situações, o obstáculo pode ser a incompatibilidade entre os caminhos de vida, os valores ou aquilo que cada um está disposto a oferecer.

Rollo May, psicólogo norte-americano e um dos principais representantes da psicologia existencial, dedicou parte de sua obra à compreensão do amor, da liberdade, da ansiedade e das escolhas humanas. Em livros como Amor e Vontade, explorou as tensões entre desejo, responsabilidade e compromisso. A frase não é uma citação literal do autor, mas dialoga com essas questões.

Uma das partes mais dolorosas desse tipo de paixão é perceber que compreender os motivos para não ficar não faz o sentimento desaparecer. A pessoa pode decidir se afastar, interromper o contato ou estabelecer limites, mas continuar sentindo saudade, desejo e uma profunda vontade de viver aquilo que precisou abandonar.

Também existe o sofrimento de imaginar uma vida que nunca aconteceu. Pequenos encontros se transformam em lembranças importantes, conversas ganham significados especiais e possibilidades que jamais se concretizaram passam a ocupar um espaço enorme na memória.

A psicologia ajuda a compreender que a intensidade emocional não é, por si só, uma medida da viabilidade de um relacionamento. Um sentimento pode ser sincero e, ainda assim, coexistir com idealizações, conflitos e necessidades afetivas que tornam a situação mais complexa.

Isso não significa que seja errado sentir. Existe uma diferença entre experimentar uma emoção e decidir o que fazer com ela. Ninguém controla inteiramente o surgimento de uma paixão, mas pode refletir sobre suas escolhas e sobre as consequências que elas terão para si e para outras pessoas.

Talvez a maior dificuldade esteja justamente em aceitar que nem todo amor verdadeiro encontra condições para existir. Às vezes, a decisão de não viver uma paixão exige mais coragem do que se entregar a ela, porque envolve abrir mão de algo desejado sem ter deixado de desejar.