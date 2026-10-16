REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Há mães que não estão cansadas dos filhos. Estão cansadas de nunca poder deixar de ser mães' - a reflexão inspirada em Carl Jung

A maternidade pode se tornar sufocante quando uma mulher passa a viver exclusivamente para atender às necessidades da família e percebe que já não encontra tempo, liberdade ou espaço para ser quem era antes dos filhos

Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 00:30

Carl Jung Crédito: Reprodução

“Há mães que não estão cansadas dos filhos. Estão cansadas de nunca poder deixar de ser mães, nem por algumas horas, para simplesmente voltar a ser quem eram.” A frase não é uma citação literal de Carl Jung, mas uma reflexão inspirada em suas ideias sobre identidade, papéis sociais e a relação entre aquilo que mostramos ao mundo e os aspectos da personalidade que permanecem menos visíveis.

Existe um tipo de cansaço que uma noite inteira de sono não consegue resolver. É o de uma mulher que acorda pensando no que os filhos precisam, passa o dia organizando a vida de todo mundo e vai dormir sabendo que, no dia seguinte, tudo começará novamente. Ela ama as crianças, se preocupa com cada detalhe e faz o possível para que nada lhes falte. Mas, em algum momento, percebe que já não consegue lembrar quando foi a última vez que fez alguma coisa simplesmente porque tinha vontade.

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Não é que ela queira abandonar os filhos ou deixar de participar de suas vidas. O que deseja, muitas vezes, é passar algumas horas sem precisar responder a perguntas, resolver problemas, tomar decisões ou ser responsável pelo bem-estar de alguém. Quer sair sem explicar aonde vai, comer sem interrupções, encontrar uma amiga sem olhar o relógio ou simplesmente ficar sozinha, sem sentir que está deixando alguma obrigação para trás.

O problema é que até esse desejo pode provocar culpa. Afinal, como uma mãe pode querer ficar longe dos próprios filhos? Como alguém que ama tanto as crianças pode sentir necessidade de escapar, ainda que temporariamente, da rotina que construiu com elas? Essas perguntas revelam uma expectativa difícil de sustentar: a de que a maternidade deveria ser tão gratificante que nenhuma mulher precisaria sentir falta da liberdade que possuía antes.

Na prática, o amor pelos filhos não elimina o cansaço, a frustração ou a necessidade de preservar uma vida individual. Uma mãe continua sendo uma pessoa com desejos, interesses, limites e necessidades que não desaparecem depois do nascimento de uma criança. O problema surge quando todas essas dimensões passam a ser tratadas como secundárias, enquanto o papel materno ocupa praticamente todos os espaços de sua existência.

Carl Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, desenvolveu o conceito de persona para descrever a maneira como nos apresentamos ao mundo e desempenhamos determinados papéis sociais. Embora não tenha formulado essa reflexão sobre a sobrecarga materna, suas ideias ajudam a pensar sobre o que acontece quando alguém se identifica tão intensamente com uma função que outras partes de sua personalidade deixam de encontrar espaço para se expressar.

Na maternidade, essa experiência pode ser especialmente marcante. Antes de ser mãe, uma mulher podia gostar de dançar, viajar, estudar, sair com amigas, praticar esportes ou passar horas dedicada a um passatempo. Depois dos filhos, essas atividades podem começar a desaparecer da rotina, não necessariamente porque deixaram de ser importantes, mas porque outras responsabilidades passaram a ocupar todo o tempo disponível.

Aos poucos, ela deixa de ser chamada para determinados programas porque as pessoas presumem que estará ocupada com as crianças. Suas conversas passam a girar em torno da escola, da alimentação e dos compromissos familiares. Até quando alguém pergunta como ela está, a resposta frequentemente acaba relacionada ao bem-estar dos filhos. A mulher continua existindo, mas parece que todos ao redor passaram a enxergá-la principalmente como mãe.

Essa sensação pode se tornar ainda mais sufocante quando existe uma divisão desigual das responsabilidades dentro de casa. Em algumas famílias, o pai consegue manter atividades individuais com relativa facilidade. Continua encontrando os amigos, praticando esportes ou reservando determinados horários da semana para seus interesses pessoais. Enquanto isso, a mãe precisa organizar uma verdadeira operação para conseguir algumas horas de descanso.

Imagine um homem que joga futebol com os amigos toda semana. Ele combina o horário, pega suas coisas e sai, sabendo que os filhos estarão cuidados. Quando a companheira reclama que não consegue fazer nada semelhante, ele responde que ela também deveria marcar alguma atividade. A sugestão parece razoável, mas ignora um detalhe importante: para conseguir sair, talvez ela precise organizar a rotina das crianças, explicar horários, preparar refeições e garantir que alguém assumirá todas as responsabilidades durante sua ausência.

O descanso, que para um acontece naturalmente, para a outra se transforma em mais uma tarefa a ser administrada. E mesmo quando finalmente consegue sair, ela pode continuar recebendo mensagens perguntando onde estão determinadas roupas, o que os filhos devem comer ou como resolver situações que poderiam ser administradas sem sua participação.

Essa responsabilidade permanente é conhecida como carga mental e envolve o trabalho de lembrar, antecipar, planejar e coordenar as necessidades da família. Não se trata apenas de executar tarefas domésticas, mas de permanecer mentalmente disponível para garantir que tudo funcione. Quando essa responsabilidade fica concentrada em uma pessoa, o descanso pode se tornar difícil até nos momentos em que ela não está realizando nenhuma atividade.

É por isso que algumas mães dizem sentir saudade de quem eram antes dos filhos. Não significa necessariamente que desejem voltar no tempo ou que se arrependam da maternidade. Muitas vezes, o que sentem falta é da possibilidade de fazer escolhas sem precisar considerar, a cada instante, as necessidades de outras pessoas.

Há mulheres que passam anos adiando sonhos porque acreditam que poderão retomá-los quando os filhos crescerem. Deixam cursos para depois, interrompem atividades físicas, reduzem encontros com amigas e abandonam interesses pessoais. Quando finalmente encontram algum tempo disponível, podem perceber que já não sabem muito bem o que gostariam de fazer com ele.

Essa perda gradual de espaço individual também pode afetar a maneira como uma mulher se percebe. Ela se torna extremamente eficiente em cuidar dos outros, mas começa a sentir dificuldade para reconhecer os próprios desejos. Sabe os horários de toda a família, lembra das preferências alimentares dos filhos e conhece cada compromisso da casa, mas talvez não consiga responder quando alguém pergunta o que gostaria de fazer no próximo fim de semana.

A reflexão inspirada em Jung ajuda a pensar sobre a importância de não reduzir uma pessoa a um único papel. Ser mãe pode representar uma dimensão profunda e significativa da identidade de uma mulher, mas não precisa ser a única. Ela também pode ser amiga, profissional, companheira, artista, estudante ou simplesmente alguém que deseja aproveitar momentos sem nenhuma obrigação.

Isso não significa que todas as mães vivam a maternidade da mesma maneira. Existem mulheres que encontram satisfação na rotina familiar e conseguem preservar seus interesses pessoais, assim como outras enfrentam dificuldades maiores por falta de apoio, condições financeiras ou uma divisão equilibrada dos cuidados. O sentimento de sufocamento não é inevitável, mas pode surgir quando as responsabilidades se tornam excessivas e as necessidades individuais permanecem constantemente adiadas.

Também é importante reconhecer que reservar tempo para si não deveria ser tratado como um privilégio concedido à mãe depois que todas as obrigações foram cumpridas. O descanso, o lazer e a autonomia são necessidades humanas, não recompensas que precisam ser conquistadas por meio de uma rotina de sacrifícios.

Uma mulher não deveria precisar chegar ao limite do esgotamento para justificar algumas horas longe dos filhos. Tampouco deveria ser obrigada a escolher entre ser uma mãe dedicada e continuar cultivando aquilo que a faz feliz. Essas duas dimensões podem coexistir quando existe apoio e uma distribuição mais justa das responsabilidades familiares.

Em alguns casos, recuperar partes da própria identidade pode começar com mudanças aparentemente pequenas. Voltar a praticar uma atividade de que gostava, encontrar amigos regularmente ou reservar um período da semana para interesses pessoais pode ajudar a reconstruir uma rotina na qual a mulher também tenha espaço. Mas isso exige mais do que incentivá-la a sair de casa. É necessário que as responsabilidades sejam efetivamente compartilhadas, para que sua ausência não dependa de uma organização exaustiva feita por ela mesma.

A maternidade envolve dedicação, afeto e inúmeras responsabilidades, mas não deveria exigir o desaparecimento da pessoa que existia antes dela. Uma mulher pode amar profundamente os filhos e, ainda assim, sentir falta de acordar em um dia sem compromissos, sair sem destino ou passar uma tarde inteira sem que ninguém precise de sua atenção.

Talvez uma das maiores dificuldades esteja justamente em admitir esse sentimento sem interpretá-lo como falta de amor. Porque algumas mães não estão tentando fugir da família que construíram. Estão tentando encontrar um pouco de espaço dentro dessa família para continuar sendo elas mesmas.