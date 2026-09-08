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Frase do dia da Psicologia: 'Há mulheres que não deixaram de amar; apenas se cansaram de ocupar sozinhas a função de manter o relacionamento vivo' - a reflexão inspirada em John Gottman

Quando conversar, demonstrar carinho, resolver conflitos e tentar recuperar a proximidade se tornam responsabilidade de apenas uma pessoa, o amor pode continuar existindo mesmo enquanto cresce o cansaço emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 00:30

A obra de John Gottman revela que a qualidade da convivência diária é um dos pilares dos relacionamentos saudáveis
A obra de John Gottman revela que a qualidade da convivência diária é um dos pilares dos relacionamentos saudáveis Crédito: Reprodução

Nem toda mulher que começa a se afastar deixou de amar. Às vezes, o sentimento ainda existe, mas está acompanhado de algo que foi crescendo silenciosamente durante meses ou anos: o cansaço de sentir que, se ela parar de tentar, o relacionamento simplesmente para junto.

É ela quem inicia as conversas difíceis. Quem percebe que o casal está distante. Quem sugere um programa a dois. Quem tenta resolver a discussão antes de dormir. Quem pergunta o que aconteceu quando percebe o parceiro diferente. Quem lembra que os dois precisam voltar a cuidar da relação.

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Os estudos de John Gottman mostram que o amor se fortalece menos pelos grandes gestos e mais pela atenção constante às necessidades do outro por Reprodução

Até que chega um momento em que fazer tudo isso sozinha pesa.

A reflexão inspirada na obra do psicólogo John Gottman ajuda a compreender por que a conexão de um casal não depende apenas da existência de amor. Seus estudos sobre relacionamentos chamam atenção para a importância das pequenas interações cotidianas, da maneira como os parceiros respondem às tentativas de conexão e de como lidam com conflitos ao longo do tempo.

Uma relação não é mantida apenas por grandes declarações.

Ela também é construída quando alguém procura o outro para contar alguma coisa e encontra interesse. Quando existe carinho sem precisar pedir. Quando uma preocupação é levada a sério. Quando os dois percebem um problema e demonstram disposição para enfrentá-lo.

Quando essas iniciativas começam a partir quase sempre da mesma pessoa, pode surgir uma sensação particularmente dolorosa: estar acompanhada e, ainda assim, sentir que está sozinha na relação.

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No início, ela pode tentar mais.

Conversa novamente. Explica de outra maneira. Pede atenção. Propõe mudanças. Tenta recuperar a intimidade. Demonstra que está insatisfeita e espera que o parceiro perceba que aquilo não é apenas uma reclamação, mas uma tentativa de preservar algo que ainda considera importante.

Quando pouco muda, porém, o esforço também pode começar a diminuir. E é justamente esse momento que pode ser confundido com falta de amor.

Ela já não inicia tantas conversas. Para de insistir para fazerem coisas juntos. Deixa algumas discussões terminarem sem tentar resolvê-las. Aquilo que antes provocava uma longa reclamação passa a receber apenas silêncio.

Para o parceiro, a casa pode até parecer mais tranquila.

Mas a diminuição dos conflitos nem sempre significa melhora na relação. Em alguns casos, pode indicar que alguém começou a desistir de tentar modificar aquilo que já explicou muitas vezes.

O sentimento pode permanecer durante esse processo.

Uma mulher pode amar um homem e, ao mesmo tempo, perceber que não consegue continuar sustentando sozinha a proximidade entre os dois. Pode sentir carinho, lembrar dos bons momentos e desejar que a relação tivesse funcionado de outra maneira sem continuar disposta a carregar toda a responsabilidade por fazê-la funcionar.

Porque amar alguém e conseguir permanecer em uma relação com essa pessoa são coisas diferentes.

Também seria injusto transformar essa dinâmica em uma característica exclusiva das mulheres. Homens podem ocupar exatamente esse lugar em um relacionamento. A questão central está na falta de reciprocidade quando um dos parceiros passa a assumir quase sozinho o trabalho emocional de preservar o vínculo.

Relacionamentos atravessam fases em que um precisará oferecer mais do que o outro. Isso faz parte da vida a dois. O problema aparece quando a exceção se transforma em funcionamento permanente.

Talvez por isso seja importante prestar atenção enquanto alguém ainda está tentando.

As conversas repetidas, os pedidos de atenção e até algumas reclamações podem ser sinais de que aquela pessoa ainda acredita que existe algo para salvar.

O momento mais preocupante pode chegar justamente quando ela deixa de pedir.

Porque algumas mulheres não vão embora quando deixam de amar. Algumas começam a ir embora quando percebem que amar sozinhas não é suficiente para manter uma relação construída para duas pessoas.

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